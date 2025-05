¿Cómo nadie vio venir el desastre de 'La familia de la tele'?

El sentir de los trabajadores de RTVE ha ido mudando. A dos semanas del estreno de 'La familia de la tele' se mostraban «expectantes», con ... la segunda entrega ya estaban «molestos» y con la sexta no hay remilgo: «El programa es una mierda, telebasura pura y dura». Habla una veterana fuente de la cadena pública en un momento en el que las críticas al magacín de tarde de los ex colaboradores de 'Sálvame' arrecian.

El Consejo de Informativos de TVE ha acusado al programa de Belén Esteban de «mermar la credibilidad de los servicios informativos» por la torpe intervención de una de las colaboradoras durante la cobertura de la elección del Papa León XIV –preguntó a varias monjas qué tenía que hacer para conocer al nuevo pontífice-. Rompían así un silencio extraño que amenaza ahora en tornar en clamor, ya que 130 históricos de RTVE se han adherido a este manifiesto. Entre los firmantes figura el periodista Diego Carcedo. Trabajó 28 años en la cadena pública, donde llegó a ser director de los servicios informativos. Cuenta que vio de casualidad unos minutos del primer programa. «Estaba en un restaurante y tenían puesta la televisión. Ví a un directivo de RTVE en una carroza y aquello me pareció bochornoso. Desencaja plenamente con el concepto de tele pública, que debe sumar valores de cultura, libertad e independencia en lugar de comprar la atención de la gente con una programación arrabalera».

En la misma línea, los trabajadores de la Corporación se confiesan cada día «más cabreados». Y van todos a una. «Se están calentando y se nota. Nadie de la casa defiende el programa». Así que las miradas se dirigen arriba, al presidente de RTVE, José Pablo López, en el cargo desde el pasado diciembre. «No puede dirigir desde arriba hasta abajo, porque la dirección es más amplia. Pero lo está haciendo y, de momento, él toma todas las decisiones», asegura una fuente anónima de RTVE.

«Actualmente, la gestión de la cadena pública está en manos de gente que viene del mundillo del entretenimiento, de este tipo de entretenimiento en concreto. ¿Qué podíamos esperar? ¡Si no saben hacer otra cosa!», advierte un conocido productor que prefiere no identificarse. A él no le sorprende la polémica, lo que le sorprende es que nadie lo viera venir. «¿En qué cabeza cabía que esto podía ser la leche? En Telecinco 'Sálvame' funcionó genial durante años y se lo quitaron de encima. Pero en la pública lo anuncian sacando pecho y con un bombo…».

«Revuelto torpe»

En esta misma línea, el que fuera presidente de RTVE en 2021 y 2022, José Manuel Pérez Tornero, expresaba desde su cuenta de X su «perplejidad» con el programa y advertía: «Imitar a Telecinco es una involución». Porque el parecido es más que razonable. La gran diferencia son las audiencias. Mientras que 'Sálvame' mantuvo durante años una parroquia estable en torno a 2 millones de espectadores, 'La familia de la tele' no puede soñar con alcanzar ni la mitad y si todavía se salva es por las series que emiten en medio. «Han hecho un revuelto torpe. Su intención es arrastrar al público fiel de las series al programa y seguro que no tardan en empezar a jugar con el horario de las ficciones, hoy la pongo diez minutos más tarde, mañana la adelanto veinte… pero no saben que los espectadores de series de tarde quieren rutina».

Igual no da tiempo a probar porque no son pocas las voces en RTVE que anuncian una retirada 'a tiempo'. «Creo que se acabarán cargando el programa. No esta semana, tal vez la siguiente. Es lo mejor que pueden hacer. Tú puedes hacer un producto bueno y que la audiencia no lo quiera, pero es que en el caso de 'La familia de la tele' la audiencia no lo quiere y encima es malo, así que es insostenible», comentan desde el seno de la Corporación. De hecho, la próxima semana se reune el comité intersector, en el que están representados los trabajadores de la cadena pública de todo el país, y se abordará la polémica del programa de tarde de La 1.

Diego Carcedo «Están intentando comprar la atención de la gente con una programación arrabalera»

Entonces, si el follón estaba más que 'anunciado'... ¿de dónde viene tanto empeño? «De la búsqueda de la audiencia», explica Mercedes Medina, catedrática de Periodismo de la Universidad de Navarra. «Todo Gobierno en España ha aspirado a controlar la televisión pública y el actual Gobierno quiere recuperar la primacía de las audiencias porque quiere influir».

Aunque de momento, lo que está cosechando son solo críticas. «El Gobierno de turno donde se 'mete' siempre es en los informativos. En el caso de 'La familia de la tele' el problema ha sido dejarles emitirlo, no haber actuado de filtro. Porque ahora lo que la gente dice es: 'Mira este Gobierno, en qué ha convertido la tele pública». Entiende que los directivos de RTVE «quieren salvar su sillón y lograr audiencia», pero ahí reside el error a juicio de este profesional: «Una televisión pública puede permitirse el lujo de no estar sometido a las audiencias, de auditarse de otra forma que no sea en función del número de espectadores. Porque el prestigio no se mide en 'share'. Para parecerte a la BBC tienes que hacerlo como la BBC, no competir por ganar en audiencia a Antena 3».

El modelo de la BBC

Allí, en la radiotelevisión pública británica, lo han conseguido (la audiencia) con el modelo antagónico. «Son el paradigma de cadena de rigor e independiente y ningún Gobierno querría siquiera interferir porque sabe que la BBC tiene poder, pero lo tiene por su rigor», valora Mercedes Medina, que esboza las diferencias entre el modelo británico y el español. «La BBC depende de la Corona, que es quien renueva la licencia para emitir cada diez años, no el Gobierno. Por otro lado, no se financia con los Presupuestos Generales del Estado como aquí, sino con un impuesto directo (206 euros al cambio), que garantiza su independencia política, además de los beneficios que obtiene por alquilar sus estudios y equipos cuando no los utilizan. Hace años incluso vendían en las librerías su memoria anual».

Recuerda la catedrática que durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se imprimieron algunos cambios para acercarse si acaso un poco a ese modelo, pero a la vista está que no se ha conseguido: «Se estableció que el presidente se elegiría cada 5 años para desvincularlo de los periodos de presidencia, se nombró un Comité de Sabios, se hizo un concurso de méritos». En 2009 se eliminó la publicidad, lo que 'liberó' a la pública de tener que competir con las privadas. «Se saneó la deuda, pero la financiación pasó a depender de los Presupuestos, de modo que se renunció a grandes eventos deportivos y eso hizo bajar la audiencia».

Mercedes Medina «El actual Gobierno quiere recuperar la primacía de las audiencias porque quiere influir»

Una audiencia que los actuales gestores parecen estar empeñados en recuperar. «Los Gobiernos quieren votos, pero tratar de hacer de RTVE un caladero de votos es un error», insiste Mercedes Medina, crítica con el devenir de las tardes de La 1. «TVE tiene unos profesionales excelentes y puede presumir de haber emitido espacios de enorme calidad. Lo sigue haciendo, no hay más que ver la excelente cobertura que ha hecho de la muerte del Papa y de la elección de León XIV». Una cobertura, precisamente, que ha sido la que ha elevado el tono de una polémica que ya había estallado. «Hacer lo que hicieron en 'La familia de la tele' en este evento es no estar en tu sitio, no saber adecuarte a las circunstancias. Es decir chorradas para intentar lograr audiencia».

Mientras las críticas van elevando el tono, los aludidos han optado por el perfil bajo. Este periódico se ha puesto en contacto con el departamento de prensa de RTVE y ha extendido invitaciones a hablar al propio presidente de la Corporación y a dos de las presentadoras y colaboradoras del magacín de tarde, pero nadie ha hablado. Sí lo hizo Inés Hernand, una de las presentadoras del programa, en un podcast: «Nos estamos adecuando, las cosas se tienen que ajustar. Hay que olerse los culillos en el pipicán, y en esas estamos».