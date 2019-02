Así fue el paso de Esperanza Aguirre por 'Pasapalabra' Esperanza Aguirre participa en 'Pasapalabra'. / Telecinco La expresidenta del PP madrileño fue una de las invitadas del concurso de Telecinco y su participación en el programa no dejó indiferente a nadie JOSEBA FIESTRAS Jueves, 14 febrero 2019, 07:23

Si por algo se ha caracterizado 'Pasapalabra' es por la variedad de sus invitados e invitadas. Cantantes, intérpretes, presentadores, escritores, deportistas… el plató del concurso de Telecinco está abierto a todos los oficios, aunque el vinculado a la política ha sido el menos frecuentado. Quizá por eso (y porque cualquier aparición suya en televisión siempre da juego) la participación de Esperanza Aguirre ha generado más expectación de lo habitual. No era la primera vez que un político se asomaba al formato, Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, ya se había sentado en la silla para ayudar al participante de turno. Y Pablo Iglesias ha manifestado su deseo de acudir al programa, así que raro será no ver allí al del partido 'morado'.

Hablando de colores… a Esperanza le ha tocado defender al equipo naranja, cosa a la que la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha restado importancia. «Los políticos no monopolizamos los colores», argumentaba a la bloguera de Mediaset Mireya Marrón, la misma a la que expresaba su satisfacción tras su paso por 'Pasapalabra'. «Aunque en algunas pruebas no he dado una, en otras me ha ido mejor», explicaba quien fuera ministra de Cultura entre 1996 y 1999. Precisamente en esa época coincidió por primera vez con Christian Gálvez, cuando el periodista ejercía de reportero en el recordado 'Caiga quien caiga'. «Christian es un crack», piropeó la política.

A pesar de las quejas que suscitó su paso por el concurso en las redes sociales, ávidas de carnaza, Esperanza lo dio todo en el espacio. De forma muy espontánea preguntaba a sus compañeros lo que le intrigaba y supo salir de trabalenguas complejos, siendo el terreno musical el que más guerra le dio. Su contrincante, Nuria March, se acercó a la canción de Alaska y los pegamoides 'Horror en el hipermercado', mientras ella lanzaba respuestas al aire sin saber por donde le daba el idem. 'Mi gato', de Rosario Flores, también se le atragantó a la 'popular' y, para colmo, tampoco atinó con el pulsador. «¡Oye, que no 'chufla'!», se quejaba ante Gálvez que, divertido y veloz, respondía: «No funciona porque ha 'chuflado' primero el otro». Disculpas y a seguir.

El duelo de maestros enfrentaba a expertos en el formato y David Leo García, que tuvo a Aguirre como compañera en la final, calentó las redes publicando un par de mensajes rebosantes de ironía en Twitter. Comenzó la semana redactando: «Abróchense bien el gürtel que empezamos», utilizando la traducción de cinturón al alemán para satirizar la supuesta vinculación de la aristócrata en la trama de corrupción más sonada de los últimos años. Y para rematar, el experto en 'roscos' malagueño escribió: «¡Empieza la Final de 'Pasapalabra'! Y yo un poco paquí pallá…», haciendo alusión la empresa tapadera que, según la UCO, se utilizó para falsificar facturas en el Caso Púnica.