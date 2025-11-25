«Con esta edición he aprendido que no sabemos nada del amor ni de nuestra pareja»

J. Moreno Madrid Martes, 25 de noviembre 2025, 00:28

Dice la presentadora y escritora Sandra Barneda (Barcelona, 50 años) que ella no se la jugaría con su novia en 'La isla de las tentaciones'. Conduce el exitoso programa de Telecinco (de lunes a miércoles a las 21:45 horas) donde cinco parejas llegan convencidas de que nada es más fuerte que su amor. Todas piensan igual, pero sólo algunas han podido resistir al 'despertar de la tentación'.

-¿Cómo se supera el 'fenómeno Montoya'?

-'La Isla de las tentaciones' no ha tenido solo un Montoya, ha tenido grandes momentazos. Con Montoya se ha llegado a tener una viralidad porque una cuenta que comenta 'realities' internacionalmente subió el momento. Estoy convencida de que muchas secuencias de otras temporadas se podrían haber hecho virales también.

-¿Mantiene relación con los participantes tras acabar la temporada?

-No me gusta saber qué pasa hasta que tengo que grabar el reencuentro. Tengo la manía de ver quiénes son las parejas al montarme en el avión. Aprovecho ese viaje largo para estudiar los nombres, los solteros, hacerme un croquis. Pero cuando termino de grabar, desconecto. Quiero sorprenderme en el reencuentro, no saber nada. Igual que el espectador.

-¿No le sorprende que las parejas que van al programa sigan pensando que su amor va a resistir a la tentación?

-Son parejas de verdad. Yo, ahora que estoy en pareja, pienso que de verdad podría aguantarla, pero... No me la jugaría. Hay parejas que han sobrevivido, muy pocas, pero que se han reforzado tras el programa. Han evolucionado y entendido muchas cosas. Les veo que cuando se separan, si uno no se ha despedido o no le ha mirado, pues se rayan. Te montas tu película y te vas a la villa.

-¿Qué ha aprendido de esta edición?

-Que no sabemos nada del amor ni de nuestra pareja, que no la podemos coger ni la podemos controlar. Que vivas día a día. Que en cualquier momento te da puerta o le das puerta. No sabemos nada, lo tengo claro. Si no estás feliz con tu pareja, atrévete a dar el paso. Y si estás feliz, atrévete a dar el paso.

-¿Qué cosas habría que evitar en el amor?

-Intentar querer cuando no te quieres a ti mismo. Si no te quieres, vas directo a la autodestrucción. El amor es un camino de aprendizaje donde estamos todos. Lo que aprendo de ellos es la verdad, y la frescura. No hay que perder la valentía. Y a veces, cuando nos hacemos mayores, nos volvemos más miedosos o comodones.

No hay televisión mala

-Broncano comentó que 'La isla de las tentaciones' es el programa que más daño le hace. ¿Cómo se tomó esa reflexión?

-Encantada porque yo con David Broncano me llevo muy bien. Es un tío fantástico que el año pasado fue muy generoso. Haría un 'crossover', si nos lo permitieran, sería brutal. Ir yo a 'La revuelta' o que él viniese al debate de 'La isla de las tentaciones'. Me gustó esa generosidad con un formato que le estaba ganando. Pero también pasa que otros tratan de describir el programa y tirarlo por lo bajo. Hay que alegrarse de los éxitos ajenos y propios. La competencia es sana, lo que no es sano es descalificar a un programa.

-¿Qué es lo que le molestó?

-Bueno, pues que Pablo Motos diga que es muy difícil competir contra la pornografía. A mí eso no me gustó. Yo de su programa digo que tiene mucho mérito llevar muchos años haciéndolo. Con la competencia que hay significa que se lo está currando, pero en 'La isla de las tentaciones' también nos lo curramos. Me dolió como compañera de la misma profesión. Él se equivocó.

-¿Lo aclaró con él?

-No, no he tenido la oportunidad de hablarlo con él, pero creo que es un tío muy inteligente y ahí se equivocó. Recuerdo que estaba grabando en la isla y cuando salió de eso pensé: «No hace falta».

-Muchos siguen pensando que existe una televisión buena o de alta calidad y otra televisión mala.

-La tele es entretener y es absolutamente democrática porque puedes cambiar de canal. No hay tele mala; hay compañerismo y no compañerismo. Y yo opto por ser merecedores de trabajar por alcanzar éxitos que son mucho más complicados que los fracasos. Hay una proporción menor de éxito y de felicitar, como me han felicitado muchos compañeros de profesión, vean o no 'La isla de las tentaciones'. Estamos por encima de eso.