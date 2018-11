En busca del vestido perfecto Boris Izaguirre, en una de las entregas de la versión española de '¡Sí, quiero ese vestido!', que se estrenará el próximo domingo día 11. / Dkiss DKISS prepara '¡Sí, quiero ese vestido! España', la adaptación de 'Say Yes to the Dress' en la que Boris Izaguirre asesora a 50 novias en la elección de su traje nupcial JULIÁN ALÍA Viernes, 2 noviembre 2018, 23:29

DKISS se prepara para estrenar el fin de semana que viene el programa estrella de su parrilla. Se trata de ¡'Sí, quiero ese vestido! España' que llegará el próximo domingo 11 con el 'showman' y escritor Boris Izaguirre (Caracas, 53 años) como conductor. En esta nueva apuesta del canal, que es una adaptación del éxitoso 'Say Yes to the Dress', Boris ayudará a más de cincuenta novias a hacer realidad el sueño de encontrar el vestido de boda perfecto. Aquellas que no lo consigan, tendrán la opción de volver a intentarlo más adelante.

En el programa tienen cabida todos los tipos de novias, desde las que sueñan con ser una «barbie cenicienta» o una «princesa sexy», hasta las que se suben al altar con zapatillas y acompañadas de sus perros, pasando también por «princesas góticas». De la mano de madres exigentes y suegras casi imposibles de satisfacer, se puede comprobar cómo los años han afectado a los procesos nupciales: las parejas se casan cada vez más tarde y con más dinero, y un menor número lo hace por la iglesia.

Uno de los episodios más emotivos es el protagonizado por Pepi, que en sus Bodas de Oro será la primera vez que se pruebe un auténtico vestido de novia, porque hace cincuenta años se casó de negro y ni siquiera conserva una foto de recuerdo. También habrá una pareja de lesbianas, que eligen su traje al mismo tiempo, separadas por un biombo.

Para Boris Izaguirre, el resultado es un «fantástico programa de televisión» y confiesa haber estado en «un mundo especial durante más de seis semanas». «Es una manera de retribuir a las mujeres todo lo que han hecho por mí», declara el venezolano, que, tras ver cómo se probaban más de doscientos vestidos, no pudo aguantar más y apareció en el momento final de la reciente gala de los Premios Iris, que se encargó de presentar, embutido en un vestido de novia, y «con tacones de una talla menos», reconoce. El presentador, que se encarga de ir «desengrasando las situaciones» más complicadas que se dan durante las pruebas del vestido, afirma que su «gran realidad es contar historias», y que en el programa «cada vestido es una».

Convencidos de que se trata de un género emblemático del canal, DKISS ha hecho realidad la duodécima adaptación, la más elegante de todas, según sus responsables, del formato que debutó en Estados Unidos en 2007, y que ha sido emitido en 184 países. Por si fuera poco, para rematar la faena, este mes también llegan a la programación las versiones de Canadá y de Las Vegas.

La cadena apostó por la temática desde sus inicios con títulos como 'El vestido de tu boda', 'Cuatro bodas' o 'Me pido este vestido', y recientemente ha incorporado la emisión en directo de bodas relevantes, como la del pasado 19 de mayo entre el príncipe Harry y Meghan Markle, con la que consiguió un 3% de cuota de pantalla, uno de sus récords de audiencia, o la del 12 de octubre entre la princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank, que obtuvo un 1,4% de 'share', un buen dato para un canal de TDT.