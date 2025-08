El plano secuencia es tan antiguo como el cine. Los cortos de los hermanos Lumière estaban rodados en planos únicos de 50 segundos, lo que ... duraba el rollo de celuloide que podía albergar la cámara de manivela sobre un trípode fijo. Ahora, hay una cierta moda y prestigio (discutible) a cuenta del plano secuencia, especialmente en series, con capítulos completos resueltos por medio de ese recurso. Se dice en sus elogios que aporta tensión y ritmo. Así es en obras de calidad servidas por buenos guiones, como sucede con la aclamada 'Adolescencia' o en la excelente serie francesa de 2019 'El colapso' (precursora de la española 'Apagón'), que conseguía transmitir angustia con planos secuencia de 20 minutos, la duración de cada episodio.

Pero abundan los casos en que el plano secuencia es una exhibición gratuita sin engarce narrativo y en vez de tensión o vertiginosidad lo que infunde es agobio. Por ejemplo, la serie satírica 'El estudio', de Seth Rogen, que incurre en el problema de que sus personajes son tan idiotas que convierten la propia serie en una idiotez que me resultó insufrible. Una película a mi modo de ver sobrevalorada es '1917', de Sam Mendes (cuánto me gusta su 'Camino a la perdición') rodada con larguísimos planos secuencia (no solo uno para su totalidad, hay disimulados empalmes) en que la cámara sigue o precede a dos soldados ingleses en el caótico frente de la PGM. La filigrana me resulta excesiva y además recuerda a un vídeo juego. Incluso Hitchcock naufragó en 'La soga'.

El montaje es la sintaxis de la narrativa cinematográfica todavía más que dónde colocar la cámara. Maestros del montaje como Eisenstein o Peckinpah así lo demuestran. Otra cosa es que en una película haya algunos grandes planos secuencia. Es célebre el del comienzo de 'Sed de mal', de Welles, en el que la cámara sigue al coche del que sabemos que lleva colocada una bomba que explotará. Y desde luego, los brillantes planos secuencia corales de 'Plácido', obra maestra de Berlanga.