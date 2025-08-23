El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El 'nuevo periodismo' de Gonzalo Suárez

Narrativa ·

El cineasta y escritor reúne en un libro los textos para la prensa que publicó, bajo pseudónimo, en la Barcelona de los años 60

Iñaki Ezkerra

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:09

La literatura y el periodismo siempre han ido de la mano aunque tienden a soltársela cuando aparecen ciertos conocidos, como las parejas que mantienen una ... relación secreta o discreta. Hay el escritor que se siente menospreciado si le llaman periodista, pero reclama ese título si le llaman literato, que es algo que huele a solipsismo y a alcanfor. Hay el periodista que desdeña a los escritores porque los considera extemporáneos, pero que a la vez tiene tantas lecturas como éstos, así como un estilo y un sentido romántico de la profesión que no son los del mero plumilla atado a la noticia. Para dinamitar esa clase de escrúpulos, nada mejor que la lectura de 'La suela de los zapatos', un libro que recoge la original y divertida faceta periodística que desarrolló Gonzalo Suárez en la Barcelona de la década de los 60, antes de triunfar como cineasta y escritor.

