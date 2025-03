Comenta Compartir

Hubo un tiempo en el que las reseñas de libros de este periódico estaban en manos de Dios. Hablo de mediados de los años 80 ... en los que yo empecé a escribirlas y en los que mi crítica podía posponerse para el día siguiente si el lugar previsto para ella era ocupado a última hora por una esquela. Al parecer había una relación de vasos comunicantes entre la sección de Cultura y la de Obituarios, lo cual no me parece insólito pues los libros son muertos que resucitan cuando los leemos y morirse es a fin de cuentas un acto cultural. La cosa es que, cada semana en que yo entregaba mi reseña, rezaba por que no se muriera nadie a última hora y unía, así, mi interés egoísta a un sentimiento de cristiana piedad.

De aquellos años recuerdo la figura entrañable y pionera de Esteban Sánchez. En una década, del 85 al 95, se fue desarrollando el embrión de los actuales espacios para los libros y pasamos a disponer de dos páginas fijas que yo tenía la misión de supervisar ya sin miedo a que me las quitaran los fieles difuntos. Recuerdo que durante un tiempo me relevó en esa tarea un querido amigo, Juan Carlos Salaverri, que era un devorador compulsivo de los cuentos de Carver. Y recuerdo también que hubo una época en que yo subía una tarde a la semana a Pintor Losada 7 para encajar los textos en el monitor de un ordenador mientras llenaba un cenicero de colillas. La linotipia ya era leyenda y pronto lo sería también el humo en las oficinas. Y así llegó el Territorios como una tierra prometida, un suelo firme para la crítica, y me relevó en esas lides Cuca Gutiérrez, a la que siguieron otros grandes profesionales en la supervisión del suplemento. Al Territorios yo le debo mucho. Le debo haber podido seguir leyendo y fumando en casa durante tres décadas como un pionero del teletrabajo que pondría de moda el Covid. No habría podido soportar las restricciones al tabaco que se impusieron después en las redacciones y que acabaron con el romanticismo bogartiano en el periodismo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

cultura