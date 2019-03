El personaje La estrella Lupita Lupita, a su llegada a la fiesta de 'Vanity Fair' en los recientes Oscar. / N. PROMMER Cine La actriz Lupita Nyong'o suena como 'chica Bond' y acaba de publicar un libro ilustrado que sigue la pista a una niña que crece en Kenia con una piel más oscura que la de su familia ELENA SIERRA Sábado, 9 marzo 2019, 00:38

Podría haberse llamado Sulwe. Por qué no. Si sus padres hubieran sido videntes, tal vez le habrían puesto Sulwe a su segunda hija, porque así es como se dice, en una de las lenguas de la familia –el luo, el inglés es otra de ellas–, estrella. La niña ha ganado ya unos cuantos premios como actriz, se pasea por las alfombras rojas, es la cara de algunas grandes marcas de cosmética y de moda, y suena ahora mismo como futura 'chica Bond' después de haber hecho no muchos pero sí varios papeles muy diferentes en una industria, la de Hollywood, que tiende a encasillar a todo el mundo. Y con Lupita Nyong'o lo tenía muy fácil, la verdad: mujer negra, no afroamericana, sino keniana.

Lupita no fue Sulwe, entre otras cosas, porque nació muy lejos de Kenia. Su padre y su madre eran dos personas metidas en política, comprometidas con el cambio social en su país, y unos años antes de que naciera la segunda hija de la pareja habían tenido que salir de allí. El destino fue México, donde el padre, que ya había vivido fuera de Kenia mientras estudiaba Políticas (obtuvo su máster y doctorado en Chicago en 1977), trabajaba como profesor. En el tercer año de su estancia mexicana, en 1983, nació la niña y le pusieron un nombre tan típico y tan católico como Lupita porque, como ella ha explicado alguna vez, es tradición ponerles a los hijos nombres que recuerden algún acontecimiento importante para la familia.

Cuando tenía un año, la familia se mudó de nuevo. El padre continuaba dando clases en universidades extranjeras, pero Lupita se crió en Kenia. Era todavía una cría cuando su progenitor pasó a ocupar cargos importantes en la Academia de Ciencias y en el Gobierno keniano. Y ya de adolescente ella volvió a cruzar el océano para instalarse en el país en el que había nacido y, durante un curso, aprendió español en la Universidad Autónoma de México. Recuerda de aquellos meses las fiestas en el Zócalo de Taxco y los viajes en autobús para conocer Cuernavaca y Oaxaca. De Oaxaca, por cierto, es Yalitza Aparicio, que ha estado nominada al Oscar a mejor actriz principal por la película de Alfonso Cuarón 'Roma'. Aparicio ha sido la segunda actriz mexicana en estar entre las candidatas de esta categoría, después de Salma Hayek. Lupita, que tiene pasaporte mexicano, ganó el de mejor actriz secundaria por '12 años de esclavitud' en 2013. Si se hace caso a sus palabras, antes de ponerse guapa y caminar por la alfombra roja aquel día, como hace antes de cualquier evento de este tipo, se comió unos tacos. Por su trabajo en la misma película se hizo con el Premio del Sindicato de Actores y fue nominada al Globo de Oro y al BAFTA.

Discriminación

Antes de llegar a formar parte de producciones de Hollywood, Lupita Nyong'o quedó deslumbrada por la película 'El color púrpura', que protagonizaba Whoopi Goldberg y que retrata la discriminación en el sur de Estados Unidos, y comenzó sus estudios en la Universidad de Nairobi para terminarlos en Massachusetts –es graduada en Teatro–. En 2005 participó, como asistente, en 'El jardinero fiel', que se rodaba en Kenia; poco después fue productora de un documental sobre la exclusión de las personas albinas en su país y en 2008 salía en la televisión keniana en una serie producida por la MTV que alertaba sobre las prácticas sexuales de riesgo y el sida. Y también entró en la Yale School of Drama y apareció en montajes teatrales como 'Doctor Faustus', 'Tío Vania' y 'The Winter's Tale'.

Después de '12 años de esclavitud', y de convertirse en imagen de la firma Miu Miu, ha trabajado en la saga Star Wars –en 'El despertar de la Fuerza' y 'Los últimos Jedi'–, 'El libro de la selva', 'Queen of Katwe', 'Black Panther' y 'Us'. Será un 'ángel de Charlie' y puede que una 'chica Bond'. Lupita podría haber sido Sulwe, y 'Sulwe' es el título del primer cuento que ha escrito y que ha publicado Simon & Schuster. Es un libro ilustrado que sigue la pista a una niña de cinco años que crece en Kenia... con un tono de piel mucho más oscuro que el de su familia y que quiere cambiar eso a toda costa. No se reconoce en las fotos, en las modelos, no cree que ella pueda ser guapa. No es una historia que la actriz desconozca, por eso la escribe. Dice que ha aprendido a aceptarse. También que su militancia en diversas causas sociales y contra la discriminación no es postureo, sino convicción. Lo que le enseñaron sus padres y lo que ella misma ha ido aprendiendo a lo largo de los años.