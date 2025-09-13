El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jennifer Lawrence dio a luz a su segundo hijo el pasado mes de abril. EFE

La estrella espontánea

Premio Donostia. Jennifer Lawrence es, a sus 35 años, la ganadora más joven en la historia del galardón honorífico

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:02

Una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo». Así justifica el Festival la concesión del Premio Donostia más joven de la historia a Jennifer ... Lawrence, que a sus 35 años ya cuenta con un Oscar por 'El lado bueno de las cosas', recibido en 2012. El galardón podrá o no ser discutible, pero lo cierto es que la actriz de Kentucky será, sin duda, la estrella que más brillará este año en San Sebastián.

