La estrella espontánea

Una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo». Así justifica el Festival la concesión del Premio Donostia más joven de la historia a Jennifer ... Lawrence, que a sus 35 años ya cuenta con un Oscar por 'El lado bueno de las cosas', recibido en 2012. El galardón podrá o no ser discutible, pero lo cierto es que la actriz de Kentucky será, sin duda, la estrella que más brillará este año en San Sebastián.

Buena parte de culpa de esa repercusión planetaria la tiene el propio carácter espontáneo de la intérprete, con sus célebres tropiezos en las galas y una rara sinceridad en sus entrevistas. Lawrence confesó que después del éxito abrumador de la saga de 'Los juegos del hambre' «perdió el control» sobre su vida. «Entre su estreno y el Oscar me convertí en un producto tan grande que sentí que cada paso que daba era fruto de una gran, gran decisión de grupo», afirmó. En 2019 se casó con el galerista Cooke Maroney y se apartó del cine temporalmente. El pasado abril dio a luz a su segundo hijo.

La actriz mejor pagada de Hollywood en 2015 y 2016 se aficionó por su oficio en las obras de teatro de la escuela de su Kentucky natal. Descubierta a los 14 años por un agente mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en Nueva York, Lawrence ha sabido moverse entre el cine de autor y el taquillero. La indie 'Winter's Bone' la puso en el mapa en 2010. Después llegaron 'Los juegos del hambre', 'X-Men', donde encarna a la mutante Mística en cuatro títulos de la franquicia, 'El lado bueno de las cosas', 'La gran estafa americana', 'Madre!', junto a Javier Bardem, y 'No mires arriba'.

Causas sociales

Su activismo le ha llevado a formar parte de la organización Represent Us, que lucha contra la corrupción política, y a pronunciarse a favor a de los derechos de las mujeres. Las causas sociales también son la razón de ser de su productora de documentales, bautizada Excellent Cadaver. Así, el documental 'Bread & Roses', coproducido junto a la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, recopila testimonios de mujeres de Afganistán.

Jennifer Lawrence también ha luchado para que las actrices cobren en Hollywood lo mismo que sus colegas masculinos. Con motivo del estreno de 'No mires arriba', denunció haber recibido casi 4,5 millones de dólares menos que su partenaire, Leonardo DiCaprio. «No importa cuánto haga. ¿Todavía no me van a pagar tanto como a ese tipo por mi vagina?», afirmó en 'Vogue'.

'Die My Love', de Lynne Ramsay, la película que trae a San Sebastián, se ambienta en la América rural y en ella interpreta a una escritora y joven madre que se va sumiendo poco a poco en la locura. El filme adapta la novela 'Matate amor', de la escritora argentina Ariana Harwicz, y cuenta en su reparto con Robert Pattinson, Sissy Spacek y Nick Nolte.