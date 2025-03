Dos autoras que inspiran a varias generaciones

Este año se cumple el centenario del nacimiento de dos figuras clave de la literatura española del siglo XX: Ana María Matute y Carmen Martín ... Gaite. Dos mujeres comprometidas con su tiempo que hicieron de la escritura el centro de sus vidas. Dos mujeres cuya influencia ha marcado a varias generaciones y sin las que hoy no entenderíamos la narrativa de autoras como Almudena Grandes, Belén Gopegui o Marcos Giralt Torrente.

Son muchos los eventos y las publicaciones que celebran esta doble efeméride y muchas las exposiciones y las representaciones teatrales que tendrán lugar a lo largo de 2025. El Teatro de la Abadía, en Madrid estrenó el mes pasado la adaptación de la obra de Martín Gaite 'Caperucita en Manhattan', un texto ilustrado que la escritora concibió en 1985 durante un viaje a Nueva York. Y hasta el próximo16 de marzo puede verse en el mismo escenario 'El cuarto de atrás', que ya pasó por el Arriaga con Emma Suárez en el papel de la escritora.

Autora de títulos esenciales de la narrativa de posguerra como 'Entre visillos' (Premio Nadal, 1957) o las recopilaciones de relatos 'El balneario' y 'Las ataduras', Martín Gaite (Salamanca, 1925-Madrid, 2000), que tradujo a Virginia Woolf y a Natalia Ginzburg, cultivó todos los géneros literarios y tuvo una vida rica en acontecimientos. La próxima semana, precisamente, se pone a la venta la biografía de la escritora que ha escrito José Teruel y que fue galardonada con el Premio Comillas de Ensayo que concede la editorial Tusquets. 'Carmen Martín Gaite. Una biografía' es un trabajo riguroso que acercará a los lectores la vida y la poética de una mujer única que, en palabras del ensayista, «siempre reivindicó los afectos y la comunicación frente a los grandes iconos masculinos de su generación». Asimismo, José Teruel es el encargado de la edición de 'Páginas escogidas', una antología de la obra de la salmantina que editará en breve Siruela, que, a su vez, recupera 'De hija a madre y de madre a hija', compuesto por dos piezas autobiográficas dedicadas a Marta, la hija que tuvo con Rafael Sánchez Ferlosio y que murió trágicamente a los 28 años.

De Carmen Martín Gaite se publica una nueva biografía. EFE

Lúcida analista de la realidad sociopolítica de la España de posguerra, la vida de Ana María Matute (Barcelona, 1925-2014) guarda no pocas concomitancias con la de Martín Gaite. Ambas fueron mujeres independientes y frecuentaron la novela, el relato y el libro infantil. Ambas se separaron de sus parejas y fueron madres una sola vez. Las dos sufrieron el dolor por la ausencia de sus hijos; en el caso de la catalana, por la pérdida de su custodia durante años, un hecho que la sumió en una depresión severa en su madurez. Ana María Matute gozó, sin embargo, de una popularidad y un resurgimiento personal durante las últimas décadas de su vida, en gran medida, gracias al éxito de 'Olvidado Rey Gudú', la novela fantástica de mil páginas que la devolvió a la actualidad cultural después de años de ostracismo. Mucho antes, en 1960, había publicado uno de sus libros más importantes, 'Primera memoria', que fue galardonado con el premio Nadal en 1959. Con motivo del centenario, Destino acaba de reeditar -en una edición de lujo- esta obra capital en su trayectoria, si bien su editor, Emili Rosales, asegura que, «por la combinación de registros y personajes y por la dimensión del mundo imaginario que despliega, 'Olvidado Rey Gudú' es su obra cumbre».

Uno de los homenajes más relevantes que ha recibido la escritora este año ha sido la exposición 'Quien no inventa, no vive', que le dedicó el Instituto Cervantes en Madrid los meses finales de 2024 y que se clausuró en febrero. (Es posible que esta exposición recale también en Barcelona a lo largo de 2025). La muestra ofrecía un recorrido exhaustivo por su vida y su obra donde podían verse manuscritos, objetos personales y abundantes cartas y fotografías. La exposición, comisariada por María Paz Ortuño, estaba dividida en cuatro apartados cronológicos y descubría, además, la faceta de dibujante de la autora.

Carmen Martín Gaite y Ana María Matute escribían para llegar a los demás, para comunicarse con sus semejantes. Y, como afirma Belén Gopegui, nunca pidieron permiso ni para escribir ni para vivir. La primera de ellas expresaba esta idea con estas palabras en un texto de 1980: «Siempre he evitado los empleos que pudieran esclavizarme y quitarme tiempo para dedicarme a la lectura, a la escritura y a otra de mis pasiones favoritas: el cultivo de la amistad». La segunda decía lo siguiente en una entrevista al final de su vida: «Lo he pasado muy mal, pero también muy bien. He vivido muy intensamente el dolor y la felicidad, pero a la literatura grande se entra por el dolor y las lágrimas».