Comedia negra

Es una pensión de medio pelo. Un tipo premiará a quien devuelva su mano amputada hace 27 años por unos gamberros de rompe y rasga, ... y que busca desde entonces. Un joven negro y su novia blanca quieren engañar al manco con una mano que no es la suya. Parece llevarlo bien, dice «no le choque que sólo tenga una mano, es que me falta la otra». Pero no es verdad, lo lleva mal y está tan desquiciado como los bromistas. El recepcionista del hostal lo enreda todo en una situación tan «sin pies ni cabeza», dicen, como sin mano según queda dicho.

El autor británico-irlandés Martin McDonagh (Londres, 1970) cineasta y autor del éxito 'La reina de la belleza de Leenane' de la que hicieron versiones Mario Gas en 1998, Juan Echanove, o Álvaro Lavín (2024) premio Certamen Garnacha de Haro, y ha tentado al escritor riojano Bernardo Sánchez, en una línea entroncada con Rafael Azcona o García Berlanga en días feroces. 'Entrega en mano' es una pieza negra británico-irlandesa: allí es casi un género. El gallego Evaristo Calvo, encabezó la tragicomedia 'Oeste solitario', un oeste de Irlanda (2011), de McDonagh otra vez. Algún imán atrae a catalanes, riojanos o gallegos. En la comicidad negra hay códigos, humor, incorrección 'política', absurdo. Cuatro intérpretes, María Roja, Santi Romay, Diogo Sales y Evaristo Calvo, con un libreto que no es el mejor del autor, coloquial, de retranca, rápido, más usual que literario. Evaristo Calvo y Santi Romay componen dos característicos, el de la mala mano y el recepcionista, y lucen notable vis cómica. Hay en el texto saltos en la conjunción de tramos en que cada intérprete explaya sus habilidades. Hay que aceptar el código despeluchado de la caricatura, no es un drama didáctico. Va de humor negro, se oye «estrafalario», «estrambótico». Y aciertan. Tírulo: 'Entrega en mano' Autor: Martin McDonagh. Versión y Dirección: Cándido Pazó. Escenografía, atrezzo: Pablo Giráldez «O Pastor». Vestuario: Martina Cambeiro. Iluminación: Afonso Castro. Música: Guillerme Fernández. Intérpretes: Evaristo Calvo, María Roja, Santi Romay, Diogo Sales. Arriaga 6-3-2025

