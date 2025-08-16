Santander premia el compromiso ecologista de los Bardem
El festival de cine cántabro homenajeará asimismo a Luis Tosar, Rodrigo Sorogoyen y María Zamora
Oskar Belategui
Sábado, 16 de agosto 2025, 00:45
De su madre, la gran Pilar Bardem, heredaron el amor por el oficio y el compromiso por las causas que lo merezcan, ya sea la ... situación del pueblo saharaui o la supervivencia de la Atlántida. Javier y Carlos Bardem no se han limitado a defender sus ideas en las entrevistas, sino que han producido documentales como 'Hijos de las nubes, la última colonia' y 'Santuario', en los que también ha participado el productor cántabro Álvaro Longoria, copresidente junto a Lucrecia Botín del Festival de Cine de Santander.
La novena edición del certamen, que se celebrará del 12 al 18 de septiembre, homenajeará a los hermanos Bardem con la concesión del Faro Verde, un galardón que ha recaído previamente en el director de documentales de naturaleza Joaquín Gutiérrez Acha, el productor y distribuidor José María Morales y organizaciones como Greenpeace, con quien han colaborado los Bardem, National Geographic España, RTVE y el canal Odisea. La gala de entrega tendrá lugar el sábado 13 de septiembre en el Centro Botín. Se proyectará el documental 'Santuario', que narra el viaje que los dos hermanos emprendieron en 2018 a bordo del barco de Greenpeace 'Arctic Sunrise'. Su destino, el Océano Antártico, una de las últimas zonas vírgenes del planeta que Greenpeace pretende salvaguardar.
Santander también homenajerá al actor Luis Tosar, ganador de tres Goyas; la productora María Zamora, artífice de películas como 'Salve María' y 'Alcarràs', Oso de Oro en Berlín; y el director Rodrigo Sorogoyen, con seis Goyas en su haber gracias a títulos como 'El reino' y 'As bestas'.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.