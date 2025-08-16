Santander premia el compromiso ecologista de los Bardem

De su madre, la gran Pilar Bardem, heredaron el amor por el oficio y el compromiso por las causas que lo merezcan, ya sea la ... situación del pueblo saharaui o la supervivencia de la Atlántida. Javier y Carlos Bardem no se han limitado a defender sus ideas en las entrevistas, sino que han producido documentales como 'Hijos de las nubes, la última colonia' y 'Santuario', en los que también ha participado el productor cántabro Álvaro Longoria, copresidente junto a Lucrecia Botín del Festival de Cine de Santander.

La novena edición del certamen, que se celebrará del 12 al 18 de septiembre, homenajeará a los hermanos Bardem con la concesión del Faro Verde, un galardón que ha recaído previamente en el director de documentales de naturaleza Joaquín Gutiérrez Acha, el productor y distribuidor José María Morales y organizaciones como Greenpeace, con quien han colaborado los Bardem, National Geographic España, RTVE y el canal Odisea. La gala de entrega tendrá lugar el sábado 13 de septiembre en el Centro Botín. Se proyectará el documental 'Santuario', que narra el viaje que los dos hermanos emprendieron en 2018 a bordo del barco de Greenpeace 'Arctic Sunrise'. Su destino, el Océano Antártico, una de las últimas zonas vírgenes del planeta que Greenpeace pretende salvaguardar.

Santander también homenajerá al actor Luis Tosar, ganador de tres Goyas; la productora María Zamora, artífice de películas como 'Salve María' y 'Alcarràs', Oso de Oro en Berlín; y el director Rodrigo Sorogoyen, con seis Goyas en su haber gracias a títulos como 'El reino' y 'As bestas'.