Quince espectáculos con sello vasco optan a los premios Max

Los Max se entregarán este año cerca de Euskadi –por primera vez en Pamplona, el 16 de junio– y en la clasificación preliminar que ha ... difundido la Fundación SGAE hay quince espectáculos de teatro y danza con sello vasco. Todavía es pronto para evaluar las opciones de premio, porque en cada categoría se han seleccionado una veintena de títulos de los que solo tres serán finalistas. Pero hay producciones que destacan porque suman varias candidaturas, e incluso dos compañías que hacen doblete con distintas propuestas.

'Zorretan', de Hika Teatroa, que se estrenará en castellano con el título de 'Mi deuda', ha sido seleccionada en seis categorías, entre ellas las principales: mejor espectáculo teatral, autoría y dirección (ambas para Agurtzane Intxaurraga), actriz (Miren Gaztañaga) actor (Jabi Barandiaran) y labor de producción. Se trata de una tragicomedia sobre el amor, los cuidados y la maternidad que juega con la percepción del espectador. 'Al otro lado de la puerta', de la misma compañía, se ha clasificado en teatro de calle.

Tanttaka también está de enhorabuena. 'Esnearen kolorea/Del color de la leche', adaptación de la novela de Nell Leyshon, compite en seis apartados: mejor espectáculo, labor de producción, dirección de escena (Fernando Bernués), vestuario (Ikerne Giménez), actriz (Aitziber Garmendia) y diseño de iluminación (David Bernués). Y 'Emakume baten borroka eta metamorfosia / Lucha y metamorfosis de una mujer', opta a mejor espectáculo y brinda opciones de premio a los actores Eneko Sagardoy y Eva Trancón. 'El patio de las moreras', de Sandra Ferrús, una autora que ya ganó un Max por 'La panadera' y vuelve a estar seleccionada, es la cuarta producción vasca que figura en la categoría principal.

Rikarte y Goiricelaya

En danza se ha clasificado 'The Room where it Happens', de Iker Carrera, como mejor espectáculo, composición musical, coreografía. diseño de iluminación e intérprete femenina (Katalin Arana). El teatro de calle siempre da alegrías a Euskadi, esta vez con la ya mencionada 'Al otro lado de la puerta', 'Artilusio (Markeliñe) y 'Euskorleans' (Kukai Dantza). Y en el dirigido al público infantil o familiar sobresalen 'Mr. Bo' de Marie de Jongh, también candidata en espacio escénico, y 'Andereño, de Anita Maravillas.

Iñaki Rikarte, que ha ganado el Max a la mejor dirección en los dos últimos años por 'Supernormales' y 'Forever', vuelve a ser candidato por 'El monstruo de los jardines', de Calderón de la Barca, que representó con la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. El jurado también se ha fijado en su labor en la adaptación del texto. En esta última categoría compite además María Goiricelaya, que ganó un Max por 'Yerma' y podría repetir con 'El nadador de aguas abiertas', que sobresale también por su espacio escénico.

Una de las obras con más opciones de premio, 'Los lunes al sol', que se verá en el Arriaga en mayo, incluye como candidatos a Ignacio del Moral y Javier Hernández-Simón por su adaptación de la película. El veterano José Luis Raymond puede ver premiado su trabajo en espacio escénico y videoescena junto a Laura Ordás en 'Un monstruo viene a verme'. Y Kukai aspira a ampliar su envidiable palmarés por la labor de producción de 'Txalaparta'.