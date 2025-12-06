El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El ensayista colombiano Carlos Granés, fotografiado en Madrid durante la entrevista. Virginia Carrasco

Carlos Granés | Antropólogo y ensayista

«A los políticos hoy se les pide épica, pasión y acción»

La entrevista ·

«El arte se ha colgado de causas buenistas y eso lo ha convertido en algo prefabricado», asegura

César Coca

César Coca

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:04

Comenta

Carlos Granés (Bogotá, 1975) es antropólogo, consiguió el premio extraordinario con su Doctorado en esa especialidad en la Universidad Complutense de Madrid, ha ganado el ... Internacional de Ensayo Isabel Polanco y dos veces el Simón Bolívar de Periodismo, entre otros galardones. Autor de media docena de ensayos de gran lucidez, en su último trabajo, 'El rugido de nuestro tiempo' (Ed. Taurus), disecciona sin piedad todo lo que hay detrás de las batallas culturales de nuestro tiempo y advierte sobre los caudillismos que tras dominar la política latinoamericana durante siglos han llegado ya a EE UU y a Europa. Y avisa también sobre el riesgo para la democracia y para una cultura cada vez más domesticada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  2. 2

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  3. 3 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  5. 5

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  6. 6

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao
  7. 7 La advertencia del Athletic a los integrantes de la Herri Harmaila
  8. 8 La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    Trump advierte a Europa de que su civilización está en riesgo de «desaparecer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «A los políticos hoy se les pide épica, pasión y acción»

«A los políticos hoy se les pide épica, pasión y acción»