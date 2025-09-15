Viva Suecia actuará con su próximo disco en el Bilbao Arena La banda murciana dará su concierto más multitudinario hasta la fecha en Bizkaia el próximo 25 de abril

Una muestra más de que Viva Suecia es una de las bandas nacionales más en forma es su próxima gira. Para presentar su próximo disco 'Hecho en tiempos de paz' el grupo murciano ha cambiado las salas por los grandes recintos. Este lunes han anunciado que el próximo 25 de abril actuarán en el Bilbao Arena de Miribilla. Será su concierto más multitudinario en Bizkaia hasta la fecha y, al menos por el momento, la única fecha en Euskadi. Las entradas podrán comprarse desde este miércoles, a las 12.00 horas en preventa y a las 13.00 horas estarán disponibles para todos.

Hasta ahora los murcianos Viva Suecia estaban muy familiarizados con la Sala Santana de Bolueta, donde presentaron sus dos discos anteriores. Además, en 2022 actuaron en el recinto de Abandoibarra en Aste Nagusia. En esta ocasión, van un paso más allá y actuarán en el Bilbao Arena, un espacio que ha acogido recientemente los directos de Chayanne, Sebastián Yatra y Amaral, entre otros.

El 10 de octubre verá la luz el nuevo disco de Viva Suecia. 'Hecho en tiempos de paz' será su quinto disco de estudio, del que ya se conocen los sigles 'Dolor y gloria', 'Sangre', 'Deja encendida una luz' y 'Querer'. De hecho, este verano han podido tocar los adelantos en conciertos multitudinarios en los principales festivales de España.

Gira de grandes recintos

De febrero a octubre Viva Suecia ha anunciado siete nuevas fechas de su gira. Arrancarán en Valladolid y Valencia y en marzo actuarán en Zaragoza y en el Movistar Arena de Madrid, donde ya han agotado las entradas. En abril tocarán en A Coruña y Bilbao y en mayo en la plaza de toros de Granada. Por el momento, la última fecha anunciada es el 17 de octubre del año que viene en el Espacio Norte de su Murcia natal.

