El grupo catalán Los Aurora. Facebool Los Aurora

El Teatro Barakaldo se llena de duende con Arcángel, Lela Soto y Los Aurora

Entre el 19 de septiembre y el 14 de noviembre, los Viernes Flamencos traen a Soleá Morente, Olga Pericet y un homenaje a Pepe Marchena, entre otros

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:01

Los Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo arrancarán el próximo día 19 su XXIX edición, que presentará hasta el 14 de noviembre seis espectáculos de cante ... y toque y cuatro de danza, según explicó este miércoles la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, acompañada de la coordinadora de desarrollo del teatro, Gurene Unibaso. Este año combina «artistas consagrados, como Arcángel, con el talento emergente de nuevas figuras como Lela Soto», informó Del Campo. Estarán también Los Aurora, Olga Pericet, Soleá Morente...

