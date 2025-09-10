El Teatro Barakaldo se llena de duende con Arcángel, Lela Soto y Los Aurora

Los Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo arrancarán el próximo día 19 su XXIX edición, que presentará hasta el 14 de noviembre seis espectáculos de cante ... y toque y cuatro de danza, según explicó este miércoles la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, acompañada de la coordinadora de desarrollo del teatro, Gurene Unibaso. Este año combina «artistas consagrados, como Arcángel, con el talento emergente de nuevas figuras como Lela Soto», informó Del Campo. Estarán también Los Aurora, Olga Pericet, Soleá Morente...

La inauguración del 19 incluye 'Cruzades', una producción de Kukai Dantza que mezcla flamenco y danza vasca, gracias a Adriana Bilbao y Nerea Vesga, respectivamente. Actuarán gratis en la Herriko Plaza a las 19 horas. Ese mismo día, a las 20, llegarán Los Aurora; el grupo catalán que revolucionó la escena con su primer disco, 'Aurora', que recorre canciones populares del flamenco aderezándolas con jazz, rock y electrónica. En su nuevo show, 'La Voz Callada', se remonta a las culturas originarias del flamenco, acompañados en su actuación por la bailaora Marina Paje.

El día 26 se ofrece 'La Materia', colaboración entre dos Premios Nacionales de Danza: Olga Pericet y Daniel Abreu, juntos por primera vez en escena. Se trata del segundo capítulo de la trilogía de Pericet inspirada en las guitarras del luthier Antonio de Torres.

Arcángel. El Correo

En octubre, el día 3 toca 'Recordando a Marchena', homenaje a Pepe Marchena que une a la cantaora Sandra Carrasco y al guitarrista David de Arahal. El día 10 llegará 'Insaciable', de Lucía Álvarez, La Piñona, espectáculo sensorial que la bailaora define como «una confesión compartida y un destape emocional». Le acompañan el bailaor Jonatan Miró, el guitarrista Ramón Amador y los cantaores José El Pechuguita, Ezequiel Montoya y Jesús Corbacho.

'Los bailes robados'

El 17 de octubre se presentará 'Mar en Calma', de Soleá Morente, proyecto imaginado junto a su padre, Enrique Morente, con un repertorio que incluye 'I'm a Fool to Want You', de Frank Sinatra, o 'Palabras para Julia', de Paco Ibáñez, entre otras. El día 24 es el turno de la joven cantaora Lela Soto con su ópera prima, 'El fuego que llevo dentro'. Lela recoge el testigo de su familia, una de las sagas artísticas más importantes del flamenco: Manuel Soto Sordera, Vicente Soto Sordera, Sorderita, Ray Heredia, María Bala... Y el 31 de octubre actuará junto a la Banda Municipal de Música de Barakaldo Ostalinda Suárez, concertista y solista de la European Romani Symphonic Orchestra con su flauta travesera.

Lela Soto. El Correo

Ya en noviembre, el 7 llegará el cantaor onubense Arcángel con 'Olor a Tierra', un recital clásico que recorre los grandes palos del género, «el espectáculo se inicia con 'La Leyenda del Tiempo' lorquiana y transita por fandangos, rondeñas, tientos, tangos, bulerías... Una propuesta que demuestra la maestría de Arcángel para transitar por la geografía completa del cante jondo». Estará acompañado por el guitarrista Francis Gómez y las palmas de Los Mellis.

El colofón lo pondrá, el día 14, la compañía de David Coria con 'Los bailes robados', «inspirado en un extraño fenómeno del siglo XVI en Europa, cuando cientos de personas se pusieron a bailar hasta quedar exhaustas». El festival incluirá talleres, entre ellos uno infantil de artes plásticas, y la proyección del documental 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', dirigido por C. Tangana. Los jóvenes podrán beneficiarse de un descuento del 50% en todos los espectáculos en la taquilla de última hora.