Sirjo Cocchi & Balta Bordoy gana el concurso de bandas del festival de blues de Bilbao

E. C. Viernes, 25 de julio 2025, 11:30 Comenta Compartir

La banda Sirjo Cocchi & Balta Bordoy ha sido la ganadora de la segunda edición del Volotea Blues Challenge, una competición que se enmarca en el IV Bilbao Blues Festival. Este concurso, impulsado por Volotea, ha reunido a bandas de blues de gran talento, que han dado lo mejor de sí para tener la oportunidad de representar a España en el European Blues Challenge que tendrá lugar en Katowice, Polonia, en 2026, uno de los eventos más importantes a nivel internacional en este género musical. Las cuatro bandas finalistas del certamen han sido BigBlack Rhino (Girona), Jonás Molina Band (Madrid), María Carbonell Blues Mood (Valencia) y Sirjo Cocchi & Balta Bordoy – The Blues Way (Barcelona).

El guitarrista mallorquín Balta Bordoy se embarcó en 2016 en un viaje musical junto al cantante y pianista de Milán Sirjo Cocchi en busca de un auténtico y genuino blues made in Europe. SirJo y Balta se conocieron y comenzaron a colaborar en Mallorca. The Blues Way es el fruto de la semilla que se plantó aquel año en la isla. La voz dinámica de SirJo, el piano y el sonido crudo y auténtico de la guitarra de Balta arrojan una mezcla explosiva, regresando a la realidad y a la tradición del lenguaje del blues eléctrico de los años 60 y la época dorada del Rhythm & Blues.

Temas

Volotea

España

concurso