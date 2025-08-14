El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Portada (a la izquierda) del nuevo disco de Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', y contraportada.

Todo lo que se sabe del nuevo álbum de Taylor Swift

Grabado durante 'The Eras Tour' en Europa, el disco incluye una colaboración con Sabrina Carpenter y un guiño simbólico a Elizabeth Taylor

Ekaitz Vargas

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:17

El 3 de octubre de 2025 será la fecha oficial de lanzamiento del duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', que suma 12 canciones sin tema extra oculto, según afirmó la propia artista en el podcast New Heights: «No hay una número 13, oculta, ni más en camino. Es el disco que he querido hacer desde hace mucho tiempo».

El trabajo fue grabado durante el tramo europeo de su gira mundial 'The Eras Tour'. Entre los títulos confirmados destacan Elizabeth Taylor, Father Figure y Actually Romantic, además del tema homónimo que cierra el álbum.

Tracklist de 'The Life of a Showgirl'

1. The Fate of Ophelia

2. Elizabeth Taylor

3. Opalite

4. Father Figure

5. Eldest Daughter

6. Ruin the Friendship

7. Actually Romantic

8. Wi$h Li$t

9. Wood

10. CANCELLED!

11. Honey

12. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Después de que la estadounidense anunciara el bombazo, Spotify ha instalado vallas publicitarias por todo Estados Unidos con un código de una lista de reproducción titulada con ese mensaje: «And, baby, that's show business for you», que es exactamente lo mismo que ha publicado la cantante en el pie de imagen de Instagram.

La colaboración con Sabrina Carpenter es uno de los platos fuertes de la lista: la canción 'The Life of a Showgirl', que da título al disco, incluye la participación de la joven estrella. Carpenter ha reaccionado entusiasmada en redes: «The Life of a Showgirl. 3 de octubre. Sé que alguien está enloqueciendo y soy yo», compartiendo imágenes de su actuación con Swift en The Eras Tour.

Este guiño no es casual ya que la conexión simbólica entre Swift y la icónica actriz de Hollywood existe. Como ya se señaló en su canción «…Ready For It?», donde comparaba su relación con Joe Alwyn con la historia de amor entre Taylor y Richard Burton: «He can be my jailor / Burton to this Taylor». Swift ha mostrado fascinación por figuras femeninas legendarias, como Clara Bow; en esta ocasión, el homenaje a Elizabeth Taylor profundiza esa inspiración personal, remarcando paralelismos en su vida pública y su control de la narrativa artística.

