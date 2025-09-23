El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

No Quiero: «Nos encanta bailar y hacer bailar»

El sexteto de veteranos profesionales vizcaínos estrena el viernes en el Bilborock su reválida, titulada 'Tóxico' y anticipada por un puñado de videoclips de cuidada realización

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:06

No Quiero, grupo bilbaíno formado por seis profesionales de la música en diferentes tareas, presenta este viernes en el Bilborock (21 h, 10-12 €) ... su segundo álbum, 'Tóxico', un repertorio guitarrero de pop-rock que suena a Cheap Trick, The Cars, Talking Heads… Ellos ubican su estilo entre los 90 y los 2000, se atreven a comparar algunas de las canciones en la hoja de promoción (por ejemplo se refieren a 'Elisa' y su toque soft-rock, a la rocanrolera 'Sexy Jane', o al tema titular 'Tóxico' con un sonido muy British, U2, Biffy Clyro o Talk Talk), y tal reválida es buena continuadora de su debut, 'Monterey' (2021), que nos resonó a los Strokes, a Café Quijano infiltrados de Televisión, al baile vía Novedades Carminha o David Byrne, al glam de Loquillo, al power-pop que podría vincular a Weezer con Lori Meyers, y también al pop de plástico de los Cars sin abuso de teclados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  3. 3

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  4. 4

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  5. 5

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  6. 6

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  7. 7 Euskalmet emite un aviso amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia
  8. 8

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  9. 9

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara
  10. 10

    La adolescente getxotarra cuya fe ha conmovido el Festival de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo No Quiero: «Nos encanta bailar y hacer bailar»

No Quiero: «Nos encanta bailar y hacer bailar»