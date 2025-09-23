No Quiero: «Nos encanta bailar y hacer bailar»

No Quiero, grupo bilbaíno formado por seis profesionales de la música en diferentes tareas, presenta este viernes en el Bilborock (21 h, 10-12 €) ... su segundo álbum, 'Tóxico', un repertorio guitarrero de pop-rock que suena a Cheap Trick, The Cars, Talking Heads… Ellos ubican su estilo entre los 90 y los 2000, se atreven a comparar algunas de las canciones en la hoja de promoción (por ejemplo se refieren a 'Elisa' y su toque soft-rock, a la rocanrolera 'Sexy Jane', o al tema titular 'Tóxico' con un sonido muy British, U2, Biffy Clyro o Talk Talk), y tal reválida es buena continuadora de su debut, 'Monterey' (2021), que nos resonó a los Strokes, a Café Quijano infiltrados de Televisión, al baile vía Novedades Carminha o David Byrne, al glam de Loquillo, al power-pop que podría vincular a Weezer con Lori Meyers, y también al pop de plástico de los Cars sin abuso de teclados.

Antes del bolo de estreno en el Bilborock de este viernes contactamos con el cantante Gaby Salaverry, ex de Los Nabos getxotarras (quince años con ellos) y de sus paisanos Rockadelia (otros cinco).

- Hola, Gaby. ¿Estarás nervioso esta semana por el estreno en el Bilborock del viernes?

- Nervioso no, pero si un poco tenso por la responsabilidad y las ganas que tenemos de presentar el disco y de tocarlo en directo. Es un concierto muy importante para nosotros y queremos ofrecer una gran actuación en una sala Bilborock llena.

- ¿De qué cosas relacionadas con el estreno del Bilborock te debes ocupar, aparte de esta entrevista? ¿Ensayos, cartelería…?

- Estas últimas semanas hemos estado centrados en llegar a tiempo con la publicación del nuevo álbum, 'Tóxico', en empujar la promoción de los conciertos de presentación en Bilbao y Madrid, y en ensayar duro.

- Ajá. ¿Y tus compañeros de qué se ocuparán esta semana?

- Por la parte musical, de ensayar y de dejar todos los arreglos preparados para los conciertos. Y por la parte técnica, de ajustar los instrumentos, sonidos y equipos. Y por la parte promocional, de hacer entrevistas y mover las redes sociales. Tenemos bien organizada la distribución de responsabilidades, pero es fundamental el trabajo en equipo.

- ¿No Quiero sigue siendo un hobby para vosotros, como contaste en la entrevista que hicimos a finales de 2021?

- No Quiero se ha convertido en algo más que un hobby para nosotros. Los seis somos profesionales del sector de la música y nos sentimos tan motivados con el proyecto que lo estamos dando todo. El fin no es convertirlo en nuestro modo de vida, pero sí en un proyecto sostenible que permita desarrollar nuestras aptitudes y nuestra pasión por la música.

- ¡Habéis fichado a un baterista profesional como Blas Fernández!

- Es una suerte contar con un baterista como Blas en la banda y su entrada ha marcado la diferencia. Es muy grande como persona y como baterista es fantástico: nos lleva, nos sujeta, nos da energía cuando hace falta y nos calma cuando lo necesitamos. Es probablemente el más motivado, el que más trabaja y uno de los que más empuja.

- Gaby, ¿está funcionando como esperabais esa fórmula de lanzar video tras video a modo de singles?

- Se consigue difusión con la fórmula de hacer videoclip tras videoclip, pero después de haber lanzado ya 16 single-videoclips, mi conclusión es que en una banda de rock como No Quiero a los seguidores te los tienes que ganar uno a uno mediante los directos, encima de un escenario.

- El disco nuevo, 'Tóxico', a pesar de haberse acabado a lo largo del tiempo, unos dos años, ha quedado muy compacto. No se notan altibajos ni en producción ni en composición, como sucede con tantos discos grabados así.

- El productor es Alberto Macías y el disco lo hemos grabado y mezclado en su estudio Pan-Pot, en Las Arenas. Disfrutamos mucho del proceso y somos muy exigentes, así que hasta que no está todo como consideramos que debe estar, no paramos. Yo llevo mis canciones en maquetas que preparo o le canto mis ideas a Alberto. Él rehace las bases musicales con sus ideas, programa baterías y bajos, graba guitarras y teclados, y luego revisamos lo que ha hecho entre todos. Cada uno aporta sus ideas, finalmente él filtra o reconduce, y cuando está todo preparado, Blas graba las baterías, Mario los bajos, las guitarras se las reparten entre Alberto y Javi, y Antón y yo grabamos las voces.

- Trabajo en equipo…

- La consistencia del disco, aunque haya sido realizado durante un espacio de tiempo largo, es fruto de la experiencia y del enfoque. Cuando empezamos no tardamos mucho en decidir hacia dónde queríamos llevar el sonido del disco, y nos hemos mantenido fieles a la idea. Y por tu pregunta, ¡parece que ha salido bastante bien!

- Jo que sí… Pues eso, habla de este segundo disco, 'Tóxico'.

- 'Tóxico' tiene nueve canciones y es un álbum inspirado por las diversas y variadas influencias musicales que tenemos cada uno de los miembros de la banda: rock de los 60, 70, 80, 90 y los primeros 2000. Músicas con muchas diferencias estilísticas y sónicas que nos han llevado a desarrollar nuestra propia y distintiva identidad sonora.

- ¿A qué le cantáis? Hay cierto resquemor en muchas letras…

- Nuestras canciones cuentan las historias y emociones que hemos vivido unos tíos que tenemos ya algunas primaveras. La vida te va dejando cicatrices y esas cicatrices afloran en nuestras canciones.

- Y ponéis por delante las guitarras en estos tiempos que corren…

- La música de No Quiero está inspirada por la música que nos gusta, el rock, y las guitarras eléctricas son su esencia. No creamos música pensando en que tenga éxito. Creamos la música que nos gusta a nosotros, que nos sirve para expresarnos, y sobre todo disfrutamos del proceso, del camino y de la creatividad. Intentar poner sonido a sensaciones, sentimientos y estados de ánimo es muy divertido.

- ¿Estáis más activos en vivo en los últimos meses?

- Durante los primeros cuatro años nos centramos en crear y grabar un repertorio de composiciones originales y no empezamos a ofrecer directos hasta que tuvimos suficientes canciones. Ha pasado un año desde nuestro primer concierto, y en este tiempo hemos ofrecido otros nueve en salas y festivales. El plan es seguir potenciando los directos, pero cuidando adónde y cómo vamos. Un buen concierto empieza por una buena organización, una logística técnica de calidad respecto a sonido e iluminación, una buena promoción del evento... Y sobre todo hay que emplear la creatividad para convertirlo en único y especial. Un mal concierto puede generar mucha frustración.

- ¿Queréis hacer bailar con vuestras canciones?

- ¡Por supuesto! Nos encanta bailar y hacer bailar. Queremos disfrutar a tope y que la gente se sume y disfrute también.

- ¿Cómo será el concierto del Bilborock?

- ¡Vamos con todo! Tocaremos canciones de los dos discos, 'Monterey' (2021) y 'Tóxico' (2025), con mucha energía. Lo hemos preparado mucho y va como un cañón. La apertura de puertas será a las 21 horas y el concierto empezará 15 o 20 minutos más tarde.

Videoclip de la canción 'Mentiras':

https://www.youtube.com/watch?v=hDYIIkbfTDc