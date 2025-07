Así se puede canjear la entrada por la pulsera del BBK Live

Johana Gil Domingo, 6 de julio 2025, 18:44 Comenta Compartir

Comienza la cuenta atrás para el BBK Live. Desde este lunes se podrá canjear las entradas por las pulseras, que será el único método que habilita el acceso al festival. Los organizadores del evento han publicado una serie de instrucciones importantes para facilitar el proceso y evitar inconvenientes a los asistentes.

Para obtener el pase y disfrutar del evento sin contratiempos es conseguir la pulsera antes de subir a Kobetamendi, ya que una vez en el recinto no habrá ningún espacio habilitado para realizar este cambio. Desde hace varios años, el proceso se modificó y ahora para poder entrar a la zona festiva, la pulsera debe llevarse puesta ya en la muñeca. No serán válidas si han sido manipuladas o modificadas de alguna manera. Cabe aclarar que es necesario acudir personalmente a los puntos de canje, ya que no se podrá recoger la de otra persona.

Puntos de canje y horarios

Sala BBK

Lunes y martes (7-8 de julio): 11.00 h – 20.00 h

Estadio de San Mamés

Miércoles, jueves, viernes y sábado (9-12 de julio): 10.00 H – 02.00 h

BEC (Módulo en la parada de autobuses)

Miércoles, jueves, viernes y sábado (9-12 de julio): 10. 00h – 02. 00h