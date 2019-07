The Offspring, Kaiser Chiefs y Berri Txarrak, los platos fuertes del Tsunami Xixón The Offspring durante un concierto en Bilbao en 2013. / El Correo El festival de Gijón se celebra los días 2 y 3 de agosto SILVIA CANTERA Martes, 23 julio 2019, 20:52

Si el entorno costero y el buen ambiente no te convencen del todo, el cartel hará el resto del trabajo. El festival Tsunami Xixón se celebrará en la localidad asturiana los días 2 y 3 de agosto sin perder un ápice de potencia. Los altavoces volverán a atronar al ritmo de las mejores bandas de rock y punk gracias a primeros espadas de la talla de The Offspring, Nofx, Kaiser Chiefs y Berri Txarrak.

El festival está preparado para acoger a rockeros de cualquier punto de nuestra geografía. Por segundo año consecutivo, el Tsunami Xixón cuenta con un camping muy cerca del recinto. Para alojarse basta con comprar una entrada especial y llevar tienda de campaña. La zona de acampada cuenta con duchas de agua caliente -un lujo que todo festivalero veterano sabrá valorar-, recepción 24 horas, seguridad privada, cafetería y aparcamiento.

¿Y dónde serán los conciertos? Habrá cuatro escenarios: uno en la Plaza del Ayuntamiento, dos en Laboral Ciudad de la Cultura y otro en Skatepark Cimadevilla. Por cierto, la organización fletará autobuses para poder acceder a los escenarios y habrá un parking cercano a la Laboral para quienes opten por el vehículo privado.

Con la intención de que la cultura llegue a todos por igual, el festival asturiano habilita zonas específicas para personas con discapacidad y con movilidad reducida. Los más pequeños también tendrán la oportunidad de familiarizarse con el rock. Los menores de edad necesitan autorización y vigilancia de algún tutor legal y la entrada es gratuita hasta los 12 años.

27 conciertos

Los altavoces del Tsunami Xixón sonarán de forma casi ininterrumpida durante 48 horas. El festival tiene nombres propios de la talla de The Offspring, Kaiser Chiefs, Nofx y Berri Txarrak, pero tampoco hay que despreciar los nombres que aparecen con letra pequeña. Danko Jones, Pulley, The Baboon Show y Carolina Durante se subirán al escenario en la primera jornada. El segundo y último asalto contará con La M.O.D.A., Not Fun At All, False Heads y Los Bengala, entre otros.

En total serán 27 directos repartidos entre cuatro escenarios, uno de ellos gratuito. Quienes se acerquen hasta el Skatepark de Cimadevilla podrán disfrutar de Adrenalized, Amplify, Peralta y Agoraphobia sin gastar ni un solo euro. ¿No te parece suficiente? Pues hazte con tu abono antes de que se agoten, que el 85% de las entradas ya tienen dueño.