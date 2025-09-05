Kneecap anuncia un concierto en 'streaming' tras cancelar su gira por Estados Unidos

Kneecap no se queda en silencio tras la cancelación de su gira estadounidense. El grupo de hip hop irlandés ha anunciado un concierto en 'streaming' ... para el próximo 10 de octubre, retransmitido en directo desde un «lugar secreto en Irlanda» a las 21.00 horas en la costa este de EE UU (03.00 de la madrugada del 11 de octubre en España). Además, el Kings Theatre de Brooklyn acogerá una proyección especial de la actuación, con merchandising y artistas invitados aún por revelar. Las entradas para acceder al 'streaming' y para la proyección en Brooklyn ya están disponibles por 15 dólares a través de la web oficial del grupo.

Ampliar

La decisión llega después de que la banda suspendiera las quince fechas previstas en octubre, canceladas el pasado 25 de agosto. El motivo: el proceso judicial abierto contra Liam Óg Ó hAnnaidh, conocido artísticamente como Mo Chara, acusado de un presunto delito de apoyo a una organización proscrita en Reino Unido por exhibir una bandera de Hezbolá en un concierto en Londres. La Fiscalía británica mantiene el cargo, aunque la defensa sostiene que hubo irregularidades en la tramitación. El 26 de septiembre se sabrá si el caso avanza o se archiva.

Mientras tanto, Kneecap quiere mantener el contacto con sus seguidores en todo el mundo. Su capacidad de generar expectación ya quedó clara en julio, cuando actuaron en el festival Bilbao BBK Live tras el veto que les impuso el TRNSMT de Glasgow. En Kobetas, con ikurriñas y banderas palestinas sobre el escenario, convirtieron su paso por Bilbao en un alegato político y una fiesta de reivindicación compartida entre Irlanda y Euskadi.