Kneecap junto a músicos palestinos en el BBK Live. Maika Salguero

Kneecap anuncia un concierto en 'streaming' tras cancelar su gira por Estados Unidos

El trío de Belfast actuará en directo el 10 de octubre desde Irlanda, con proyección especial en el Kings Theatre de Brooklyn, mientras su futuro judicial sigue en el aire

Ekaitz Vargas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:53

Kneecap no se queda en silencio tras la cancelación de su gira estadounidense. El grupo de hip hop irlandés ha anunciado un concierto en 'streaming' ... para el próximo 10 de octubre, retransmitido en directo desde un «lugar secreto en Irlanda» a las 21.00 horas en la costa este de EE UU (03.00 de la madrugada del 11 de octubre en España). Además, el Kings Theatre de Brooklyn acogerá una proyección especial de la actuación, con merchandising y artistas invitados aún por revelar. Las entradas para acceder al 'streaming' y para la proyección en Brooklyn ya están disponibles por 15 dólares a través de la web oficial del grupo.

