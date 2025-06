El icónico guitarrista Stevie Van Zandt causa baja en el segundo concierto de Springsteen en San Sebastián La E Street Band indica en un comunicado que el músico no podrá estar en el recital del martes porque «no se encuentra bien»

EL CORREO Lunes, 23 de junio 2025, 17:14 | Actualizado 17:36h. Comenta Compartir

El icónico guitarrista solista Stevie Van Zandt no podrá actuar este martes en Anoeta. El músico de la E Street Band «no se encuentra bien» y causará baja en el segundo concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián. La promotora Doctor Music ha hecho público esta tarde un mensaje de Bruce Springsteen & The E Street Band en el que anuncian que, «lamentablemente», Van Zandt «no se encuentra bien y por ese motivo no podrá actuar».

Según añaden en el comunicado, en castellano y en euskera, «queremos transmitir un mensaje de tranquilidad, todo está bien y le deseamos a Stevie una pronta recuperación».

El guitarrista de Springsteen, que junto a la banda, el sábado protagonizó un espectacular concierto las 40.000 personas que abarrotaron el estadio, también ha aprovechado la visita a Donostia para promocionar su libro 'Flechazos y rechazos'. El pasado viernes firmó ejemplares a unos 300 seguidores en un acto en la Fnac.