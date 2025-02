La Gripe y Tú: «Nosotros no tocamos por la pasta. Tocamos por necesidad»

Óscar Cubillo Miércoles, 26 de febrero 2025, 21:47 Comenta Compartir

En diciembre de 2023, en La Terminal de Zorrozaurre, hubo un concierto de varios grupos locales en homenaje a Platero y Tú (Bilbao, 1989-2002), el grupo de Fito, ya saben. La mayoría de los convocados eran músicos amateurs, pero ahí también participó La Gripe, trío con carrera propia en el que militan la base rítmica de los Platero (Juantxo al bajo y Jesús a la batería) más el guitarrista y cantante Txema Olabarri (de Sedientos). A ellos se les sumó desde ese primer homenaje el roquero asfáltico bilbaíno Fran Malanoche (el apellido es por su banda, aunque también suele actuar en solitario por bares), encargado de la voz y la guitarra.

La Gripe provocaron un terremoto más allá de lo nostálgico ese día. Como mucho, ellos pensaban dar un par de bolos más, sin otra ambición que la de pasarlo bien tocando en directo, pero la demanda popular desbordó todas sus previsiones y en 2024 acabaron ofreciendo 27 conciertos por toda España. Y para este 2025 tienen cerrados, de momento, unos 25.

Dos de estos conciertos más especiales tendrán lugar el viernes (22 h) y el domingo (19 h) en el Kafe Antzokia, con las entradas agotadas en la venta anticipada: es que se van a grabar para luego editar un disco en vivo. Días antes de la doble cita, preguntamos cositas a los tres griposos, Juantxu, Jesús y Txema, que comenzaron con La Gripe en 2021 y han editado tres discos, pero de momento han aparcado ese proyecto para centrarse en este remozado cuarteto bautizado La Gripe y Tú, que toca canciones de Platero y Tú y también de La Gripe, y que se llega a presentar en formato ampliado a septeto, con un teclista y dos coristas.

¿Qué sentís de cara a los dos conciertos de este finde en el Antzoki?

Jesús: Son muy especiales. Será el reencuentro con gente que hace muchos años quiere volver a oír estos temas y recordar esos tiempos. Vamos a disfrutar muchísimo todos. Hace 29 años, los días 28 y 29 de febrero de 1996, se grabó el directo 'A pelo' de Platero en el mismo sitio. 29 años despúes, se volverán a grabar los dos conciertos.

Txema: Yo lo que siento es mucha responsabilidad,

Juantxu: Los dos conciertos en el Kafe Antzokia son algo muy especial. Habrá un reencuentro con amigos que hace mucho tiempo que no nos juntábamos de fiesta. Vendrá gente que hace muchos años frecuentaba nuestros conciertos y que quiere rememorar una noche de aquellas. Lo vamos a pasar muy bien.

¿La Gripe y Tú es un grupo tributo? Creo que no, pero explicadlo vosotros.

Juantxu: Tú mismo lo has dicho, y lo sabes. Nosotros tocamos canciones de las que fuimos autores o partícipes de las mismas, unas en mayor y otras en menor medida. Estuvimos allí cuando se hicieron. No somos Platero y Tú, pero sí una parte de ello. En qué proporción lo somos, se pueden preguntar algunos, pero ni lo sé ni me importa. El total de Platero y Tú era mucho más que la suma de las partes individuales de cada uno.

Txema: No somos un grupo tributo porque hacemos música en la que hemos participado en la composición y en los arreglos, tanto de La Gripe como de Platero y Tú.

La Gripe y Tú parece que sois como Trogloditas, la banda que Jordi Vila y Simón Ramírez, baterista y bajista de Loquillo, montaron para hacer canciones de éste.

Txema: Troglodita soy yo cuando como cangrejos con las manos. Pero no creo que sea acertada tu comparación.

Jesús: Las comparaciones no es que sean odiosas, es que nada es comparable con nada. Los Trogloditas, tú lo has dicho, se juntaron para hacer canciones del Loco. Nosotros estamos tocando nuestras canciones.

Juantxu: Esto surgió para tocar en un homenaje que hacían a Platero y Tú. Iba a ser un concierto, a lo sumo un par más. Estábamos preparando ya el cuarto disco de La Gripe, pero ante la acogida de la gente y las llamadas interesándose por si queríamos tocar en más sitios, nos liamos.

¿Qué piensan Fito y Uoho, los otros dos miembros de Platero, sobre vuestro proyecto actual?

Txema: Les parece genial. Tanto Fito como Uoho han tocado canciones de Platero en sus shows, y a Juantxu y Jesús también les parece bien.

Juantxu: Yo llamé a Fito y le conté lo que había pasado, que a ver qué le parecía. Me respondió que quién mejor que nosotros para realizarlo, que le parecía perfecto y que adelante.

¿No ha superado vuestras expectativas la aceptación de La Gripe y Tú? ¿No estáis dando más conciertos de los previstos, más lejos y en aforos más grandes? Bueno, ya lo ha dicho Juantxo ahora…

Juantxo: Estamos totalmente sorprendidos por la buena aceptación del público. No esperábamos esto ni de lejos. El año pasado dimos 27 conciertos y para éste tenemos firmados unos 25, y aún estamos en febrero. Nos irán llamando de más sitios. Hay propuestas que nos vemos obligados a rechazar por estar muy cercanas a otros conciertos, o por coincidencia de fechas.

Txema: Pues sí, nuestros conciertos están siendo un manantial de emociones, a veces desbordadas. Se han superado nuestras expectativas.

¿Hasta donde habéis viajado con La Gripe y Tú?

Juantxu: Por ahora lo más lejos que nos han dicho para ir a tocar ha sido a Ceuta y Canarias.

¿Cuál ha sido el concierto celebrado ante más público?

Juantxu: Por ahora nos movemos en salas de aforo medio, sobre 500. En el Txiberri (de Urduliz) fueron 700. Los dos días del Kafe Antzoki sumados serán 1200. Poco a poco cada vez viene más gente, pero siempre es más real un concierto con trescientas personas que han pagado una entrada que unas fiestas de pueblo que te ven dos mil gratis.

Jo que sí...

Juantxu: En el Viña Rock y en el Barcelona Rock Fest nos verá mucha gente este año.

Sí, ya se ha anunciado que estáis en ese cartelón del festival metalero barcelonés y me lo he apuntado en la agenda, aunque no creo que pueda ir ¿Algún concierto de los ofrecidos del que guardáis especial buen recuerdo?

Txema: Es difícil de elegir. Está siendo una gira muy bonita con un público que se sale, con una actitud de 10 en cada concierto.

Juantxu: Por ahora todos han sido especiales, aunque yo quizá me quedaría con el de la Sala Tótem de Pamplona.

Jesús: Estamos almacenando buen recuerdo de todos los sitios. El público así nos lo está trasmitiendo.

¿Y algún mal recuerdo? Por el viaje, por fallos de sonido…

Juantxu: Ninguno. Lo mejor es que viajamos encantados a cada concierto. Hay tan buen rollo en la banda que es como si saliésemos de excursión.

Txema: El peor quizás fue en Soncillo. Tocamos muy tarde, bajo la lluvia, se quemó literalmente una etapa de potencia... ¡Ocurrió de todo!

La carrera en solitario de Fran Malanoche, que hace de cantante, ha crecido gracias a La Gripe y Tú, ¿no?

Juantxu: Eso mejor que que conteste el becario, ja, ja, ja…

Txema: Fran, nuestro pequeño Fran, ¡es muy grande!

Bueno, a ver si le pillamos otro día. Por cierto, ¿sois profesionales de la música o estáis pluriempleados?

Txema: Somos profesionales, porque cotizamos, y a la vez estamos pluriempleados, lo cual incluso es bueno para un músico. Yo personalmente, aparte de trabajar de músico, gestiono mi fracaso.

Jesús: Estamos pluriempleados. Hay que hacer de todo en esta vida.

Juantxu: En mi caso trabajo de mantenimiento en una residencia de ancianos en Gernika. Meto horas extra o me quito días de vacaciones para poder ir a los conciertos.

Ah, muy bien. ¿Cómo serán los conciertos de este finde en el Kafe Antzokia?

Juantxu: Espero que sean un fiestón. Espero ver a Bilbao cantando a pleno pulmón aquellos temas que tantos buenos recuerdos les traen. Solo espero que todos lo pasemos bien. Se van a grabar las dos noches.

Txema: Memorables. Estamos preparándolos con ahínco.

¿Al tocar tantas versiones hay que abonar el 10 % de la taquilla a la SGAE, que luego redistribuye los derechos de autor?

Juantxu: No tocamos versiones, tocamos temas nuestros.

Sí, claro. Ya lo hemos dejado claro al principio. Bueno, sean versiones u originales hay que rellenar la hoja de la SGAE para abonar ese 10 % a los autores.

Juantxu: Si bien en algunos temas no figuramos como autores, son todos nuestros. De lo recaudado en taquilla se pagará a autores lo que corresponda, y posteriormente se distribuirá entre su tanto por ciento, su parte, a quienes también les corresponda.

Txema: Se declaran y se pagan. Así los distintos autores cobran lo que les corresponde. Pero de ese 10 % se debe descontar el 15 % de gastos de gestión.

Por ejemplo: si la entrada de estos dos bolos vale 15 euros, antes de empezar el concierto ya ha habido que descontar 3 euros, una quinta parte: el 10 % para la SGAE y el 10 % de IVA para Hacienda. ¡Antes de la pandemia era un IVA del 21 %!

Juantxu: Supongo que será así. Del tema de dinero habla con Jesús, ja, ja, ja… ¡Es el señor de las cuentas!

Jesús: Buff… ¡Qué de números! Para esto ya tenemos las neuronas un poco desgastadas.

Ja, ja, ja…

Juantxu: Aunque suene a tópico, nosotros no tocamos por la pasta. Tocamos por necesidad. Nos encanta. La pasta, bienvenida sea, pero la fundimos con alegría. Es mejor dormir en un buen hotel, comerse un cordero en Aranda regado con un buen vino, y volver a casa sin un duro que salir a tocar y volver sin dormir en la furgoneta, comiéndote un bocadillo de mortadela y con pasta en el bolsillo. Así no somos.

¿Cuáles son las dos canciones de platero que mejor funcionan en vivo?

Txema: Pues son muchas, pero indiscutiblemente dos de Juantxu, curiosamente: 'El roce de tu cuerpo' y 'Entre dos mares'.

Juantxu: 'El roce de tu cuerpo' y 'Juliette'. Pero podría haberte dicho diez más.

¿Y de La Gripe?

Txema: 'Salir' y 'Tu cálido aliento'. También 'Barrancos rocosos', porque colabora Robe en el disco, y 'Tu pelo rojo', de Sedientos, que la tocaron Platero en el disco 'A todo gas'. Los temas que tienen relación con nuestra historia común de Sedientos y Platero son el germen de La Gripe.

Sí, que La Gripe reunió a dos plateros, Juantxu y Jesús, y a un sediento, a ti, Txema.

Juantxu: 'Barrancos rocosos', gracias a la colaboración que hizo Robe. Y 'Tu pelo rojo', de Sedientos, un clásico que ya versionábamos los Platero.