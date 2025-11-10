Foo Fighters, TØP, Pixies o Pulp lideran el décimo aniversario del Mad Cool

Madrid volverá a acoger uno de sus momentos musicales más esperados. El Mad Cool Festival se prepara para soplar las velas de su décimo aniversario, ... que tendrá lugar del 8 al 11 de julio de 2026 en el espacio Iberdrola Music de Villaverde.

El cartel ha sido desvelado y reúne a más de 70 artistas internacionales de primer nivel. Entre los nombres que encabezan esta edición destacan Foo Fighters —que abrirán con un show exclusivo en España dentro de su gira mundial—, Florence + The Machine y Lorde.

El primer día, miércoles 8 de julio, será para Foo Fighters, que llegan con una cita única en el país. Ese mismo día actuarán también Moby, Wolf Alice y The War On Drugs, entre otros.

El jueves, el protagonismo recae en la potencia femenina: Florence + The Machine regresan con nuevo álbum, y Lorde debutará en Madrid con su característico pop-sintético. Acompañan artistas como Jennie (ex BLACKPINK), Teddy Swims o Zara Larsson.

El viernes se presenta como una noche generacional: Twenty One Pilots regresan al festival, Kings of Leon apuntan a himnos de estadio, y los Pixies celebran sus 40 años. Halsey y otras grandes propuestas completan el día.

La clausura del sábado estará firmada por leyendas como Nick Cave & The Bad Seeds, Pulp, David Byrne y The Black Crowes, asegurando un cierre a la altura de este décimo cumpleaños.

Nuevo formato

Más allá del elenco artístico, la organización adelanta mejoras en el formato. Se amplía a cuatro días, al tiempo que se ajusta el aforo diario a aproximadamente 50.000 personas por día para ganar en comodidad, se retrasa la apertura de puertas para evitar el calor veraniego y se rediseñan los espacios para reforzar zonas de descanso y accesos.

Para los interesados, la venta de abonos y entradas de día de la edición 2026 arrancará el 20 de noviembre a las 10 h en la web oficial del festival. Las preventas especiales, por su parte, comenzarán días antes para clientes de bancos colaboradores o socios del evento.

Con esta edición, Mad Cool reafirma su posición como una de las grandes citas musicales del verano en España y Europa, apostando por una experiencia de calidad, grandes nombres y un formato más mimado para el público.