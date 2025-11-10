El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Pulp en la pasada edición del BBK Live Sergio Albert

Foo Fighters, TØP, Pixies o Pulp lideran el décimo aniversario del Mad Cool

El festival madrileño celebrará una década de música del 8 al 11 de julio de 2026 en el recinto Iberdrola Music-Villaverde con más de 70 artistas confirmados

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:07

Comenta

Madrid volverá a acoger uno de sus momentos musicales más esperados. El Mad Cool Festival se prepara para soplar las velas de su décimo aniversario, ... que tendrá lugar del 8 al 11 de julio de 2026 en el espacio Iberdrola Music de Villaverde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  8. 8 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»
  9. 9

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Foo Fighters, TØP, Pixies o Pulp lideran el décimo aniversario del Mad Cool

Foo Fighters, TØP, Pixies o Pulp lideran el décimo aniversario del Mad Cool