¿Habrá Benidorm Fest? ¿Se podrá ver y votar desde España? Las dudas tras la retirada de Eurovisión El ente público anunció este jueves que abandona el certamen tras la decisión de no expulsar a Israel por el «genocidio» de Gaza

Conchita Bautista fue la primera cantante en representar a España en Eurovisión en 1961. Melody, con su actuación el año pasado en Basilea, será la última. RTVE anunció este jueves que abandona el festival tras la decisión de la asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de no expulsar a Israel por el «genocidio» cometido en Gaza desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. Esta decisión tiene numerosas consecuencias. La primera es que el Benidorm Fest, por primera vez desde su restauración, no enviará un representante. La segunda, y quizás la más importante, es que el día que España quiera regresar al festival lo hará como un país más, sin ningún tipo de privilegio. A continuación resolvemos las dudas que preocupan al eurofan tras la retirada:

¿Qué pasará con el Benidorm Fest?

Lo primero que hay que resolver es cuál será el futuro del Benidorm Fest. Por ahora, la edición de 2026 está garantizada. Se celebrará entre el 28 de enero y el 1 de febrero, y contará con el formato habitual del certamen: dos semifinales y una final, que será el sábado.

RTVE mantiene «intacto» su compromiso con el Benidorm Fest, según anunció este jueves el presidente del ente público, José Pablo López. Tras la retirada de España de Eurovisión no solo confirmó la próxima edición del festival sino que además afirmó que «redoblaremos nuestros esfuerzos» con el evento musical.

Esto será así en 2026, pero si España se mantiene fuera de Eurovisión durante varios años y la financiación del Benidorm Fest sufre una fuerte caída... las cosas podrían cambiar.

¿Se podrá ver el festival de Eurovisión?

Después de 64 ediciones, el festival de Eurovisión no se emitirá en televisión. RTVE, poseedora de los derechos del certamen, asume las consecuencias de su retirada y no lo emitirá. Ni las semifinales previas ni la final del 16 de mayo.

Aun así, el festival se podrá seguir en España a través de Internet. Eurovisión emite en directo el evento desde su canal oficial de Youtube. Eso sí, la retransmisión será en inglés.

¿Y puedo votar?

Uno de los argumentos utilizados por RTVE para pedir la expulsión de Israel estaba basado en los resultados del televoto de la pasada edición, donde Israel casi gana el festival pese a que su propuesta estaba lejos de las mejores. La representante hebrea arrasó con el voto del público. También en España. «La utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral», defendió RTVE antes de conocer que la asamblea de la UER se mantendría firme en su postura de no expulsar al país del certamen.

La Corporación sí logró arrancarle a la organizadora de Eurovisión un importante cambio en la normativa de votaciones para impedir que actores externos pudiesen provocar un voto masivo a Israel en la próxima edición. El festival anunció que si en ediciones pasadas cada espectador podía votar hasta veinte veces con un método de pago, ahora serán solo diez. «Estamos tomando medidas claras y decisivas para garantizar que el concurso siga siendo una celebración de la música y la unidad», afirmó el director de Eurovisión, Martin Green.

Y a pesar de que España no estará allí, sus ciudadanos sí podrán votar. Lo harán mediante la página web oficial del certamen y a través de un sistema global llamado 'Rest of the World' -resto del mundo-, destinado a los países que no participan en el certamen como por ejemplo los latinoamericanos, donde existe un gran fanatismo por Eurovisión.

¿Qué consecuencias tiene abandonar Eurovisión?

La primera consecuencia es su pérdida de condición como miembro del exclusivo 'Big Five' del festival. España formaba parte junto a Reino Unido, Alemania, Italia y Francia del selecto club de miembros de la UER que tenían garantizada su presencia en la gran final. La entrada a este club se vota previamente gracias a una suculenta inversión económica del país que lo solicita. En resumen, España pagaba por tener privilegios y si un día decide volver deberá volver a rascarse el bolsillo.

Ya hay un precedente. Italia abandonó el festival a finales de los 90 y regresó en 2011. Después recuperaría su posición como miembro del 'Big Five'.