El Benidorm Fest 2026 sigue adelante: habrá nuevos presentadores y premios en metálico El festival alicantino celebrará su quinta edición después de que RTVE anunciara su retirada de Eurovisión

Marina León Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:56 | Actualizado 16:05h.

RTVE anunció este jueves que se retira de Eurovisión, después de que la asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidiera no expulsar a Israel. Tras esta noticia, una de las mayores incógnitas era la de si el Benidorm Fest iba a seguir adelante. Finalmente, se ha podido saber que sí. El festival, cuyo objetivo último era el de elegir al representante de España, celebrará una nueva edición en la ciudad alicantina los días 10, 12 y 14 de febrero, con dos semifinales y una gran final que conmemorará el quinto aniversario del certamen musical.

✨@_JesusVazquez_, Javier Ambrossi, @InesRisotas y @lalachus2 presentarán #BenidormFest2026



El próximo 8 de enero ofrecerán una rueda de prensa para contar todos los detalles de su participación.#ElFestivalQueQuieres https://t.co/oBnshldIZ9 pic.twitter.com/EoR2H9iato — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 5, 2025

Como los participantes ya no cuentan con la opción de asistir a Eurovisión, el programa incluye este año por primera vez un premio en metálico. El artista que se haga con el micrófono de bronce obtendrá 150.000 euros brutos. De esta cuantía, 100.000 serán para los intérpretes y 50.000 para los autores de la canción ganadora.

También se ha dado a conocer que Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los maestros de ceremonias del evento. Las cómicas son ya veteranas del festival. Jesús Vázquez abandona Mediaset y se incorpora a RTVE y, por su parte, Abrossi debutará como presentador del Benidorm Fest en La 1, donde ya condujo la gala de los Premios Goya 2024 y fue también profesor de interpretación en 'Operación Triunfo' (2017-2018).

El cartel del Benidorm Fest 2026 está formado por Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, y Tony Grox y LUCYCALYS. Las canciones se publicarán el próximo 18 de diciembre.