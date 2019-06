Los conciertos del finde: Woody Allen, Beach Boys, Manu Carrasco, Gwendal, Suzanne Vega… Seleccionamos 8 citas para sentir que nos paramos en la octava maravilla. ¿Cuándo en un mismo finde volverán a coincidir en nuestro ámbito mitos tipo The Beach Boys, Woody Allen, Manuel Carrasco o Gwendal? ÓSCAR CUBILLO Jueves, 13 junio 2019, 15:39

Urmemetal Nights edición Vitoria: Sin ánimo de lucro

Seis bandas participarán en la edición vitoriana del Urmemetal Nights, minifesti itinerante que ya ha atronado en Madrid y Cartagena. Lo organiza Begoña Urmeneta, una navarra que se convirtió en la primera conductora de tráilers en Valencia, donde reside. Lleva veinte años al volante y currando en la cabina le acompañan sus tres aficiones: la lectura, el heavy y la radio.

Con sus dos hijos, David Gómez y Ainhoa Jiménez, hace un lustro montó 'Urmemetal Sponsors', una asociación sin ánimo de lucro que busca promocionar a grupos de rock y heavy metal. Además, quieren dejar claro que no es una promotora, ni una agencia de management, sino una forma de ligar aficiones melómanas metálicas, a veces a través de los trayectos en tráiler de Begoña.

Las 'Urmemetal Nights' contarán con dos jornadas triples en la capital alavesa. La primera, el viernes, la abrirán los vitorianos Crazy Keys, tres tipos que se autoetiquetan como hard rock y que tienen un disco a punto de editar; seguirán cuatro canarios de Tenerife, O.D.I.O. (Our Days In Oblivion / Nuestros días en el olvido), ejecutantes de thrash metal; y rematarán la triada los cuatro rocanroleros logroñeses de Bicho-Z, teloneros de Rosendo en el BEC baracaldés durante su presunta gira de despedida.

El sábado habrá otra terna en el 'Urmemetal Nights' y contará con dos tríos vitorianos: abrirán plaza Dinky Dau, que llevan desde el 95 aleando hard rock y heavy metal, y cerrarán la velada Resaca Jackson (los de la foto), que se juntaron en 2013 bajo el bautismo de Whisky Dick y que entre sus influencias también está el blues. Entre ambos proyectos alaveses actuarán Nuclear Winter, cuatro valencianos que practican un hard rock moderno y que debutaron hace un año con el EP 'It's Time for a Change'.

Conciertos Vitoria: viernes y sábado, Urban Rock Concept, puertas 22.30 h, 6-8 € (bono dos días 10 €). Viernes 14: Crazy Keys 23.00-23.45 h; O.D.I.O. 24.00-00.45 h; Bicho-Z 01.00-01.45 h. Sábado 15: Dinky Dau 23.00-23.45 h; Nuclear Winter 24.00-00.45 h; Resaca Jackson 01.00-01.45 h.

The Beach Boys: El viernes en el Music Legends

No pensábamos ver en nuestra vida a Jeff Beck, pero el año pasado el BBK Music Legends Festival nos hizo el antojo realidad y gozamos de cerca con el guitarrista del peluquín, que prohibió sacarle fotos. Y más difícil aún: ni siquiera soñábamos ver a los Beach Boys, pero, Dios mediante, lo lograremos este viernes en el IV BBK Music Legends Festival, cuando vengan encabezados por dos históricos como Mike Love y el teclista Bruce Johnston.

Estos Beach Boys son la creme de la creme. La banda que durante más de medio siglo ha permanecido en activo. Su glamour vocal no tiene nada que ver con las ocasiones anteriores que hemos visto a otros chicos de la playa: al exlíder Brian Wilson en el Bilbao BBK Live de 2017, un mito que se mueve por el ancho mundo un poco gagá debido a los excesos con las drogas en los años 60 (de hecho, acaba de cancelar su gira por problemas de salud); y al exguitarrista David Marks, un tipo que está medio sordo y que de adolescente abandonó a la ilustre formación por cuestiones monetarias, a quien vimos en 2016 en la sala pequeña del Kafe Antzokia, respaldado por una banda española.

Los genuinos The Beach Boys (Hawthorne, California, 1961) volarán desde California para abrir entre nosotros su gira europea de 28 shows en cinco semanas. Al año promedian unos 150 bolos, según declaró Mike Love en entrevista a EL CORREO. En sus conciertos repasan repertorios de casi 30 temas que no olvidan sus hits de armonías vocales surferas ('Surfin' Safari', 'Surfin' U.S.A.', 'Surfer Girl'…), sus rocanroles ('Little Honda', 'I Get Around', '409', 'Fun, Fun, Fun'…), su pizca de lisergia ('Good Vibrations') y varias versiones ajenas ('Why Do Fools Fall in Love' de Frankie Lymon & The Teenagers, el twist 'Do You Wanna Dance?' de Bobby Freeman o el 'Rockaway Beach' de los Ramones).

Ellos serán sin duda los cabezas de cartel de la primera jornada del IV BBK Music Legends Festival, cuya plancha del viernes se completa con los roqueros de querencia americana Amann & the Wayward Sons (17.30 h; liderados por el bilbaíno Pablo Amann Slocum), el histórico cantautor euskaldun Anje Duhalde (18.45 h), la cantautora californiana Suzanne Vega (20.15 h; la autora del megahit (My name is) 'Luka', que oficiará en dúo con la guitarra de Gerry Leonard, productor de Bowie) y, antes de los Beach Boys (23.30 h), el power-popero Paul Collins Beat liderado por un neoyorquino del 54 (21.45 h).

Concierto Viernes 14, Sondika: La Ola, puertas 17 h, show 23.30 h; 55 € (bono dos días 95 €).

Gwendal: Live in Vitoria

'Live In Getxo' se titula el último disco de los céltas franceses Gwendal (Bretaña, 1972). Se trata de un CD-DVD grabado en directo en el 31º Festival Internacional de Folk de Getxo, producido por Marcos Valles y editado por Actos Management en 2016. Estuvimos ahí cuando se registró: la carpa de la plaza de la Estación de Las Arenas había agotado su aforo a precios populares (15 €), hubo cuatro músicos invitados españoles (el trikitilari Xabi Aburruzaga, los gaiteros Lorenzo Anxo y Rubén Alba, y el flautista Rubén Díez), y Gwendal en 108 minutos tocaron 16 instrumentales en total, incluyendo dos repetidos en el bis (éstos dos no les debieron de quedar a su gusto y el líder, el flautista Youenn le Berre, debió vestirse de nuevo su chaqueta de cuero para que no se notara en el orden del DVD; «es nuestro secreto», dijo cómplice) más su famoso 'Irish Jig' en dos partes: primero los seis miembros de Gwendal, y luego con los invitados, en total diez músicos aportando la melodía sobre un cuerpo rítmico rudo y roquero.

Pues Gwendal, que andan estirando la gira de su 45 aniversario, vuelven a Euskadi este sábado, tras actuar en Barcelona el viernes (donde la entrada vale 24-30 €). En una sala mediana (o pequeña) como la Jimmy Jazz seguro que sus espirales célticas tienen más efecto. Vienen en sexteto compuesto por el líder Youenn Le Berre (flauta, bombarda, gaita) más Vincent Leutreau (violín), Ludovic Mensil (guitarra acústica y eléctrica), Jérôme Gueguen (piano), Michel Valy (bajo) y David Rusaouen (batería).

Concierto Sábado 15, Vitoria: Jimmy Jazz, puertas 21.30 h, show 22 h, 20-25 €.

Manuel Carrasco: 'La cruz del mapa'

La de este sábado en Bilbao fue una de las primeras fechas anunciadas de la GRAN gira del octavo disco de estudio, 'La cruz del mapa' (Universal, 18), de Manuel Carrasco, Manu en Euskadi, el único sitio donde le llamamos así. 'La cruz del mapa' entró directo al Número 1 de la lista oficial de ventas de álbumes y fue Disco de Platino de salida. Además, superó los cinco millones de audiciones en Spotify durante sus primeros días. Normal, pues, que con tales cifras haya renovado contrato recientemente con la multinacional Universal.

El ex OT Manuel Carrasco Galloso (Isla Cristina, Huelva, 1981) grabó 'La cruz del mapa' en los estudios Abbey Road de Londres, los de los Beatles, y lo produjo el canario Pablo Cebrián, productor de más de 60 discos: de Bisbal, Sergio Dalma, Álex Ubago, Pastora Soler, Nach, Tote King, Ele, Pitingo, Carmen París…

Explica Manu sobre el título, 'La cruz del mapa': «La cruz siempre ha marcado la búsqueda de los tesoros más importantes, esos por los que superamos todo tipo de miedos y que hacen que uno se sienta más vivo. En el mapa de la vida, la cruz está marcada en el lugar donde di mis primeros pasos, en mi raíz, en las personas que me dejaron huella». No hemos entendido nada…

Manuel Carrasco es el primer artista español en anunciar un concierto en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid (los primeros del mundo fueron Iron Maiden). Esa magna fecha está prevista para el 29 de junio. Su anterior tour, el correspondiente al álbum 'Bailar al viento', reunió a más de 300.000 espectadores, de ellos 45.000 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla (el 15 % del total).

Manu en este tour está ofreciendo conciertos de casi 30 canciones en septeto, escoltado por estos músicos: David Carrasco Soriano (teclado, saxofón y dirección musical), Roberto Sánchez Lavella (guitarra), Javier Lozano Sánchez (teclado), Cristian Rodrigo Concha Díaz (batería), François Le Goffic (guitarra) y José Alberto Curioni (bajo).

Concierto Sábado 15, Bilbao: Miribilla, 21.30 h, pista: 33 €, grada 38,50 €.

Little Steven & The Disciples Of Soul: El sábado en el Music Legends

15 músicos y coristas se suben al escenario pero una treintena de personas en total viajan en la caravana de buses y tráilers de Steven Van Zandt (Winthrop, Massachusetts, 68 años pero aún se hace llamar Stevie o Little Steven), el gran cabeza de cartel (aunque tapado) del IV BBK Music Legends Festival, el guitarrista de la E Street Band de Bruce Springsteen (gracias a desde 2014 figura en el Salón de la Fama del Rock and Roll), el dueño del sello Wicked Cool Records (lo fundó en 2005 y hace diez años los madrileños Sex Museum rechazaron la oferta de editar con él por las condiciones leoninas que ofrece), el locutor de radio musical (el programa 'Little Steven's Underground Garage', que empezó en 2002) y, entre otras facetas, el también actor ('Los Soprano' en el papel del consigliere Silvio Dante,'Lilyhammer'…).

Pues el muy ocupado Stevie ha tenido tiempo de lanzar su primer disco con canciones nuevas en 20 años, el titulado 'Summer Of Sorcery' (Universal, 19), al frente de The Disciples Of Soul, la banda que traerá a Sondika, con tres coristas, sección de metal y así hasta llegar a la quincena de miembros. En sus conciertos está tocando bastantes de estas nuevas canciones, que abarcan desde el mambo latino al rock springsteeniano, desde el soul sobrecargado hasta el groove funk gravitatorio.

Little Steven es el gran tapado del Music Legends Festival, aunque no arribe con vitola de cabeza de cartel. Actúa el sábado, la segunda jornada festivalera, cuya plancha posee más empaque que la víspera. Oficiará adherido a su pañuelo o bandana (de adolescente sufrió un grave accidente de tráfico que le afectó al cráneo), bajo la luz del sol (21.15 h), y después saldrán a escena los teóricamente cabezas de cartel Ben Harper & The Innocents Criminals (23.30 h) con su receta de soul, blues, rock de mayor propensión comercial y cierto interior hippioso.

Antes de esta dupla magna, el sábado actuarán en La Ola de Sondika los vizcaínos Mississippi Queen & The Wet Dogs (17 h) con su blues, soul y funk entonados por la incisiva Inés Eleuteria; el veterano bluesman blanco bostoniano hoy vecino canadiense Watermelon Slim (18.15 h); más los tres hermanos británicos del boogie y el rockabilly Kitty, Daisy & Lewis (19.35 h). Habrá buen ambiente, seguro.

Concierto Sábado 15, Sondika: La Ola, puertas 16.30 h, show 21.15 h; 55 € (bono dos días 95 €).

Hirian: Con Surfin' Bichos y Los Mambo Jambo

Los Mambo Jambo en febrero en el Antxiki. / CARLOS Gª AZPIAZU

Tras dos ediciones en el barrio de Bilbao La Vieja que provocaron protestas organizadas por los de siempre (los contrarios a la MTV en Bilbao, los mismos que ahora se oponen a la Eurocopa en San Mamés, y tal y tal), el festival de un solo día Hirian (En la ciudad), organizado por la promotora Last Tour y vinculado al festival Bilbao BBK Live, favorecido por el ayuntamiento y patrocinado por la marca Heineken, ha optado por soslayar la presión (que a los de Last Tour seguro que les daba igual) y convertirse en minifesti itinerante que se montará cada año en un barrio bilbaíno donde sea mejor recibido.

Y esta tercera edición se celebrará en Deusto, mejor comunicado (el metro a un salto) y con más bares que en el propio festival BBK Live (como andan aireando algunos contentos locales de la zona; por cierto, ¿qué pensarán los dueños de los bares, los restaurantes y las tiendas de chucherías de Bilbao La Vieja ante la ausencia de este nutrido público que ya no se acercará a consumir a sus calles?).

En la céntrica plaza San Pedro se montarán tres escenarios para 17 actuaciones y la calidad objetiva del cartel de este año es evidentemente inferior a los dos anteriores, pero bueno. Hay un escenario para el rock, otro para lo que ahora llaman sonidos urbanos y donde priman los ritmos secuenciados artificiales (trap con La Zowi y el batiburrillo del famosete en ciertos ambientes Putochinomaricón, éste a las 16.45 h), y un tercer tablado ya indudablemente electrónico, llamado 'Basoa in the city' y al que se subirán, uno detrás de otros, Bihotza, Juanito Jones, Marc Piñol y Dave P.

El escenario roquero, el en teoría más transversal, lo abrirán las argentinas Kumbia Queers (14 h), o sea las Maricas de la Cumbia, y a una hora también mala se subirán a él los Zea Mays (15.45 h). Lo mejor de este tablado se servirá a última hora con esta dupla: Los Mambo Jambo (20.30 h), combo instrumental catalán de ritmo y blues y proto rock and roll extático, danzón, sudoroso y negro que en febrero en el Antxiki (la sala superior y pequeña del Kafe Antzokia bilbaíno) ofreció uno de los mejores conciertos de 2019; más los Surfin' Bichos (22 h), albaceteños pioneros del indie español gestados en Albacete en 1988 y que pasaron una etapa en el dique seco, separados, pero funcionando en dos bandas a la vez: los Chucho de su cantante y líder Fernando Alfaro, más los Mercromina de todos los demás.

Concierto Sábado 15, Deusto / Bilbao: Plaza de San Pedro, desde las 14 hasta las 24 h, entrada libre.

Woody Allen & The Eddy Davis New Orleans Jazz Band: Woody sopla el clarinete

Aunque su sede habitual es el Café Carlyle de Nueva York, la banda de ragtime dirigida por el banjista Eddy Davis y en la que sopla el clarinete el director de cine Woody Allen a veces sale de gira. En estos días anda por Europa y recalará en Ámsterdam, Múnich o Milán, además de en tres ciudades españolas: Barcelona, Madrid y Bilbao, parada ésta apta para buscar localizaciones para su próxima película, que rodará en Euskadi (esperemos que le quede mejor que la de 'Vicky Cristina Barcelona', quizá su peor film).

Víctima propiciatoria de la corrección política que nos ahoga, una dictadura hipócrita que no ha tenido consideración ni siquiera con la condición de declarado votante demócrata de nuestro admirado cineasta, un bufón que señala las falsedades de esta sociedad, en la New Orleans Jazz band de Eddy Davis el bueno de Woody da rienda suelta a su pasión por el viejo jazz, ese que tan a menudo aporta las pinceladas musicales a sus películas.

Con Woody como miembro menos destacado de un conjunto que lleva más de siete lustros en danza, el repertorio «abarcará desde canciones de principios del siglo XX, himnos y blues hasta rag, todos ellos basados en una gran variedad de artistas, entre los cuales destacan figuras como como Sidney Bechet, George Lewis, Johnny Dodds, Jimmie Noone y Louis Armstrong», avanza la organización. Hum… Ya le vimos en 2004 en el mismo Euskalduna, cuando dieron un concierto muy pulcro y correcto.

Concierto Domingo 16, Bilbao: Palacio Euskalduna, 20.30 h, entradas desde 65 hasta 90 €.

Cafundó: Percusionistas argentinos

Tercera gira española pero debut en Euskadi del proyecto percusionista porteño Cafundó, que anda divulgando su tercer disco, 'Memoria del fuego'. Argentinos que hacen música afrobrasileña, al escenario se subirán trece personas (también teclado, bajo y guitarra eléctrica), y nos anticipan que a Vitoria vienen «con el show de trece músicos interpretando temas de su último disco y versiones de Bob Marley y de otros artistas como Olodum, el referente del samba reggae». Ya, es que admiran tanto a Bob Marley que al león del reggae le dedicaron su segundo disco, 'Survival', un directo de 2016.

Cafundó rulan desde 2008 e informan ellos mismos en su Facebook: «En este momento el grupo cuenta con dos espectáculos. El tradicional, con el bloque percusivo tocando entre la gente diferentes ritmos, tanto folclóricos como modernos, y el show 'Cafundó Survival Marley', donde la banda percusiva junto a músicos invitados interpreta uno de los discos de Bob Marley con su impronta, donde el tambor es protagonista».