Los conciertos del finde: 'Yo fui a EGB', La Terremoto, Soziedad Alkohólika, Lizz Wright, O'funk'illo… Una decena de encuentros desde el gran pabellón deportivo hasta el bareto de barrio. Y caben flamencas, punks ramonianos, ídolos metaleros, roqueros becarios, nuevas divas del jazz, cowboys con swing… De lo bueno, lo mejor ÓSCAR CUBILLO Jueves, 21 marzo 2019, 15:51

María Terremoto: La hija de Fernando en Barakaldo y Vitoria

En dúo con el guitarrista Nono Jero, el viernes en la 23ª edición de los Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo (en la cercana sala sótano) y el sábado en el vitoriano ciclo Flamenco del Siglo XXI oficiará una de las cantaoras con más buena prensa de la actualidad, la hija del difunto Fernando Terremoto (Fernando Fernández Pantoja, Jerez de la Frontera 1969-2010), conocida artísticamente como María Terremoto, premio Giraldillo a la Revelación en la Bienal de 2016.

María Fernández Benítez, arrebatada cantaora gitana de jondo modernista (dice que en su Spotify oye desde El Chocolate hasta Beyoncé), ronda los 19 años y asegura que si su padre y su abuelo estuvieran vivos ella no sería profesional. Aunque a veces precisa así: «Mi padre, si viviera, hubiese querido que mi lanzamiento como cantaora no hubiese sido tan pronto. Él habría preferido que yo hubiese estudiado el flamenco en profundidad antes de subirme escenario».

María ha actuado varias veces en la Sala BBK: en la zambomba jerezana navideña y también en el pasado 13º Ciclo Flamenco, donde consiguió levantar su intervención desde el naufragio inicial por malagueñas hasta el pasaje postrero chillón como le mola a La Pantoja. Entonces estuvo reverberante, temperamental y efectista, siempre con gitanería y torería.

Conciertos Viernes 22, Barakaldo: Teatro Barakaldo, 20.30 h, 18 €. Sábado 23, Vitoria: Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, 20.30 h, 15 €.

O'funk'illo: Veinte años embrutecidos y sofisticados

Seguimos con andalucismos, estos que nos ocupan ahora virados hacia el funk hedonista y narcótico (por la lírica), a la par que rompevértebras (por bailón). Los expiden desde 1997 los sevillanos O'Funk'illo, ahora mismo sostenidos por el cantante Andreas Lutz, el bajista Pepe Bao y el guitarrista Javi Lynch Marssiano. Llevan un rollo muy Red Hot Chili Peppers al que ellos etiquetan como 'funky andaluz embrutessío' y que puede por momentos recordar a Los Deltonos, James Brown, Run DMC, el jazz fusión (ese slap de Pepe Bao), lo discoteque (por la buena onda fluyendo sofisticada, lo que choca con su embrutecida autodefinición)…

Concierto Viernes 22, Bilbao: gaztetxe de Zorroza, 22 h, 18 €.

El caso es que O'Funk'illo andan explotando sus dos décadas de andadura (con un hiato o stand by entre 2006 y 2010), comprimidas en el disco recopilatorio '20 Años Ajierro & 30 Amigos Embrutessío'. Veinte años en 20 canciones suyas con 30 colaboradores (a los que no hemos contado, igual no es exacto). Algunos títulos son 'Al Rollo del Cogollo' (con Brigi de Koma), 'Rulando' (con Lamari y Miguel Campello), 'Dinero en los bolsillos' (con El Sevilla de Mojinos Eskozíos), 'Planeta Aseituna' (con Javier Ojeda de Danza Invisible) o 'Nos Vamos pal Kely' (con Pablo Nicasso y Nita de Fuel Fandango).

Y también hay otros colaboradores como SFDK, Juanito Makandé, Rozalén, Raimundo Amador, El Drogas (éste en 'Riñones al jerez'), Capitán Cobarde, Alba Molina, Antílopez, Viktor de Brutal Thin (éste en 'Caraescombro'), Tomasito (en 'Ajierro'), El Canijo de Jerez, Vikingo MD de Narco, más ToteKing y Shotta. Vamos, Spanish trash total.

Kamikazes: Una noche con mayúsculas

Teloneados por The Daltonics, donde toca la batería Dani Oñate, el carismático sujeto con mayor gusto para elegir las camisas de la escena bilbaína, descargarán los carabancheleros Kamikazes en el bar Mendigo de Barakaldo, sito en el centro, en la calle Felicidad. Vienen propalando su debut fonográfico bautizado 'Niños perdidos' y pretendemos presenciar al menos parte de tal evento, por lo cual lanzamos unas preguntitas a los foráneos del Foro.

Concierto Viernes 22, Barakaldo: Mendigo, puertas 20.30 h, 8-10 €; más The Daltonics.

- Sobre vuestro nombre: hay muchos grupos llamados Kamikaze a secas y con apelativos parecidos, ¿no? Para buscaros en Internet es lioso.

- El nuestro en 'Kamikazes', con 's'. Era un nombre que nos representaba bastante. Para encontrarnos solo hay que meterse en la web www.kamikazes.es, donde están todos los enlaces a redes sociales.

- Os definen como punk, pero hacéis un rock muy cromado, más bien.

- Nosotros hacemos lo que nos sale de dentro. Creemos que nuestro estilo tira más hacia el punk-rock, pero tampoco nos encasillamos dentro de un estilo concreto.

- ¿Cuáles son vuestras influencias?

- Cada uno está influenciado por diferentes bandas y escucha grupos diferentes. Pero también coincidimos en muchos nombres como Berri Txarrak, Desakato, Foo Fighters, Extremoduro y un largo etc.

- A Desakato podéis recordar en ocasiones, sí. ¿Cómo será el concierto del Mendigo?

- En el Mendigo tocaremos nuestro primer disco, 'Niños perdidos'. Lo mejor para saber cómo es un concierto nuestro es que la gente venga a verlo y ella misma tenga su opinión.

- Ya, un barco de guerra es un barco de guerra. ¿Unas palabras sobre los teloneros, The Daltonics, y su pub-rock sarcástico?

- No los conocemos en persona, pero nos los recomendaron y de ahí salió hacer este concierto juntos. Tenemos ganas de montar la fiesta con ellos. Promete ser una noche de rock con mayúsculas.

Sadia: Bolo promocional y bolo de pago

Recomienda la benemérita revista Ruta 66: «Sadia se ha ganado el privilegio de grabar este buen debut de clásico rock and roll que gustará a los fans de Burning, Stones o Black Crowes (…) ¡Para gozarlos más en directo!». Seguro que también gusta a fans de Fito, y no es ironía. Iván Sadia, que es un zamorano ahora afincado en Salamanca, viene a Bilbao divulgando su nuevo disco, 'La flor del opio'.

Conciertos Viernes 22, Bilbao: Fnac, 19 h, entrada libre. Sábado 23, Santutxu: Bilbao, La Nube, 21 h, 10 €.

En su Facebook el trío se etiqueta como 'blues-rock contemporáneo'. Lo componen Iván (voz, guitarra), Manuel (batería) y Mario (bajo), que entre sus infuencias y favoritos citan entre otros a Eric Clapton, Jimi Hendrix, Bonnie Raitt, Gary Clark Jr, Tab Benoit, The Allman Brothers, Cream, Gov't Mule, Marcus King Band… Buf, qué bueno es Marcus King.

'Yo fui a EGB': Ochéntame otra vez

No hace falta resaltar que están de moda estos grandes conciertos con grupos de los 80 que apelan a la nostalgia y a una época más libre que la de ahora en muchos aspectos, quién lo iba a decir. Por ejemplo, en Navidad lo pasamos muy bien en el BEC con el '1980 Pop Festival' (todos los participantes estuvieron bien, hasta Vicky Larraz, ¡y un delirante Gurrutxaga se salió de la tabla!) y hace días recibimos un e-mail que anuncia esto en Getafe, Madrid: «Cassette Pop: seis horas para celebrar la década que cambió nuestra escena. Nacha Pop, Revólver, La Guardia, La Frontera y OBK en un mismo escenario en una jornada irrepetible». Hum… los casetes y los vídeos sí que eran peores que los CDs y DVDs posteriores; en este aspecto hemos avanzado… hacia la obsolescencia.

Cinco horas y media durará el circo 'Yo fui a EGB-La gira', que tiene estas fechas pendientes: 23 marzo Bilbao, 11 de mayo Valencia (Auditorio Marina Sur), 24 de agosto Almería (Recinto Ferial) y 14 de septiembre Sevilla (Auditorio Rocío Jurado). Tal tinglado apela a la nostalgia, ya se ha dicho, aunque revelará bastante actualidad, y ha surgido a partir del éxito del libro 'Yo fui a EGB', ideado por los bilbaínos Jorge Díaz y Javier Ikaz.

Concierto Sábado 23, Bilbao: Miribilla, puertas 18 h, shows desde las 18.30 h, entradas desde 45'50 hasta 91 €.

La propuesta para Miribilla es variopinta y compaginará el humor (el maestro de ceremonias es Carlos Latre) con DJs (Toni Peret, José María Castells y Quique Tejada, apoyados por videos de fondo, quizá uno caiga de Boney M) y un puñado de conciertos. A diferencia del '1980 Pop Festival', que contaba con una banda base para cada vocalista, aquí la mayoría de los grupos actúan con su propia formación a excepción de Javier Ojeda (Danza Invisible) y Javier Andreu (La Frontera), cuya banda serán los de La Guardia.

Completan el cartel en Bilbao Seguridad Social (chiquillaaaaa…), Miguel Costas (ex Siniestro Total y en mejor forma que sus viejos camaradas), Pino D'Angio ('Qué idea'), OBK, Amistades Peligrosas, Toreros Muertos (reactivados por Pablo Carbonell y con pegada que puede sorprender) más una figura local, Francis de Doctor Deseo.

Marco Mendoza: Una estrella a doble tiro de piedra

Copiamos la hoja de promoción del bolo de Bilbao: «Marco Mendoza es una estrella del Rock en el sentido más exacto del término. Después de haberse pasado la vida dando gloria a formaciones tan legendarias como Thin Lizzy, Ted Nugent o Whitesnake, el virtuoso bajista de San Diego presenta su último trabajo en solitario, 'Viva La Rock' (…). Además de interpretar temas de su reciente plástico, recordara temazos de formaciones que han marcado su vida. Esta será una ocasión única para tener a dos pasos a una de las grandes estrellas de las cuatro cuerdas, a uno de los músicos más reconocidos de las últimas dos décadas en el panorama Hard Rockero. Una auténtica estrella a tiro de piedra».

Conciertos Sábado 23, Bolueta / Bilbao: Mytho, 12-15 €; puertas 20 h, Hora Límite 20.30 h, Marco Mendoza 21.40 h. Domingo 24, Vitoria: Urban Rock Concept, 12-15 €; puertas 20 h, Hora Límite 20.30 h, Marco Mendoza 21.30 h.

Pues eso, que Marco Mendoza (San Diego, California, 1953), que además de bajista es vocalista y guitarrista, anda de gira española de nueve fechas: La Coruña el jueves, Vigo, Bilbao el sábado, Vitoria el domingo, lunes día libre, Barcelona el martes, Zaragoza, Madrid, Salamanca y el sábado 30 Ciudad Real. Trae un disco roquista muy vivaz y prometedor, 'Viva La Rock' (18), su tercero en solitario, el primero desde 'Casa Mendoza' (10), y del que afirma su autor: «Es una celebración de música, vida, rock and roll, paz y amor». La cosa pinta guapa, avisamos.

Soziedad Alkohólika: Agotado su 'Sistema antisocial'

S.A. aún andan divulgando su último disco, 'Sistema antisocial', de marzo de 2017, del que describen en su web: «El álbum lo componen 13 nuevos temas grabados en Gardelegi Studios (EH), Your Sound Recording Studio (CAT) y Antfarm Studio (DK), y fue mezclado y masterizado por Tue Madsen, encargándose de la producción Jimmy SA. El diseño ha corrido a cargo de Kike Núñez y Maldito Records, el sello responsable de su publicación. En esta ocasión hemos contado con la colaboración de Barney (Napalm Death) en 'Policías en acción'. Roberto SA, Odei y Magu (Arkada Social) nos ayudaron con los coros de las canciones. Disponible en CD digipack y vinilo».

Pues para el sábado ya han agotado las entradas en la Santana 27: 1.500 espectadores oficialmente. Ya les vimos en las jaiak de Romo, el barrio de Getxo, en 2017, ante menos peña de la que esperábamos (mejor: así lo vimos cómodamente desde delante), y escribimos: «Los vitorianos S.A. desplegaron en las fiestas de Romo, con calculado dominio profesional, todo su agresivo catálogo de metal extremo panfletario: contra el liberalismo, contra los toros, contra la vivisección, contra el clero o, lo más lógico, contra las agresiones sexuales. ¿Turismofobia? De momento no».

Concierto Sábado 23, Bolueta / Bilbao: Santana 27, 18-21 €, puertas 20.30 h, telonean Kaótiko; entradas agotadas.

S.A. resolvieron el compromiso con suficiencia profesional, pegada levemente creciente y mucho autocontrol emocional y técnico. Abajo, el respetable se mantuvo expectante, parlanchín entre canción y canción, y únicamente se soltó por el epílogo, con algunos pogos esporádicos. Moló, ¿eh? No en vano son de lo mejor del metal español.

En su web vemos que tienen muchos concierto contratados para festivales: Euskal Metal Fest, Primavera Trompetera, Marea Rock, Viña Rock, Iruña Rock Festival, Kalikenyo Rock… Y, miren qué bien, el sábado pasado estuvieron en el Teatro Teletón de Santiago de Chile y tocaron 24 canciones, entre ellas 'Alienado', 'Causas podridas', 'Tiempos oscuros', 'Política del miedo', 'Niebla de guerra', 'Alkohol', 'Palomas y buitres', 'Estado enfermo', 'Sangre al fin', 'Cienzia asesina', 'S.H.A.K.T.A.L.E. (Vomitaré en tu cara)', 'Automarginado', 'Ratas', 'Intoxikazion etilika', 'Peces mutantes'… Todo muy edificante, sí.

The Queers: Conocerles es amarles

Supervivientes del punk-rock patinero de los 90 son The Queers (Los Maricas), adolescentes eternos claramente influidos por los Ramones. En efecto, oyendo sus canciones piensas en los Ramones del power- pop ('I wanna be happy'… contigo), en los de los coros surferos ('I met her an The Rat'), en los enfadados ('I hate everything')…

Concierto Sábado 23, Vitoria: Hell Dorado, puertas 22 h, 16-18 € (socios 14 €); telonean los italianos The Manges.

Los muy veteranos se juntaron en 1982 en Portsmouth, Nuevo Hampshire, y se han convertido en un grupo favorito de peña importante como Green Day, Blink 182, Rancid o Joey Ramone, lo cual no es nada destacable porque conocer a los Queers es amarles. Ahora mismo el trío está basado en Atlanta, Georgia, y lo componen el líder Joe King (voz y guitarra; alias Joe Queer) más Alex Martin (alias Hoglog Rehab, tamborero desde 2011) y Chris May (alias El Cheeto Bandito, bajista desde 2017). Vienen divulgando su último disco, 'Punk Rock Confidential Revisited' (Allstar Records, 18).

Lizz Wright: Y su banda de campanillas

Dos veces se ha conseguido agotar el aforo, con las visitas de Rosana y Luz Casal, en el ciclo el ciclo de cinco conciertos 'EmakumeOK', que pretende «fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres», ya lo hemos dicho más veces. Cerrará tal iniciativa este sábado la pausada y ambiental cantautora de jazz Lizz Wright (Georgia, 1980), hija de un predicador que ya agotó la taquilla del Teatro Campos en abril de 2013 en el desaparecido ciclo 365 Jazz Bilbao, aunque ahí la entrada valía 6 euritos. Ese jueves Lizz repasó gospel con estilo Blue Note, percutió el bongo, cantó como Tracy Chapman, Stevie Wonder, Diana Ross o Mike Farris, y hasta versionó el 'Right In Time' de Lucinda Williams (¡aseguró que lo cantaba en Bilbao por primera vez y que seríamos los primeros en juzgarla!).

Concierto Sábado 23, Bilbao Sala BBK, 20 h, 30 €.

Regresa a Bilbao presentando el disco 'Grace' (Concord-Universal, 17) y liderando un quinteto de campanillas completado por el afrotexano Bobby Sparks (teclados; un tipo con funk que ha tocado para Prince, Herbie Hancock, Stanley Clarke, Ray Charles, George Benson…), el francés Ben Zwerin (bajo; Angelique Kidjo, Lila Downs, Yannick Noah, Otis Clay…), el afroamericano nacido en Wichita pero vecino angelino Michael Jerome (batería ambidiestro; Charlie Musselwhite, Blind Boys of Alabama, John Cale, Better Than Ezra, Richard Thompson Electric Trio…), y el blanco de Encino, California, Adam Levy (guitarrista con doce discos a su nombre y que también ha acompañado a Norah Jones, Amos Lee, Lisa Loeb, Tracy Chapman, Allen Toussaint, Meshell Ndegeocello…).

Big Sandy & His Fly-Rite Boys: Western swing

Gira europea de estos cuatro californianos: el orondo chicano Big Sandy (voz y guitarra acústica; ya le pudimos ver por aquí rocanroleando con Los Straitjackets), Ashley Kingman (guitarra eléctrica), Kevin Stewart (contrabajo) y J Brooke Emilio (batería). Llevan 31 años, 14 álbumes y cientos de miles de millas, como dice el jefe, Sandy. Se juntaron en 1988 en Anaheim, California, ahora radican en Orange County, se etiquetan como rockabilly, country y hillbilly swing, declaran que les gustan Wayne Hancock, Dave & Deke Combo y Eilen Jewell, y que les influyen Faron Young, Wynonie Harris, Bob Wills, Lefty Frizzell, Glen Glenn…

Concierto Domingo 24, Bilbao: Kafe Antzokia (sala superior), puertas 18.30 h, show 19 h, 12-15 €.

Igual el domingo versionan 'Girl at the Bar' de Conway Twitty, el presleyano '(Marie's the Name) His Latest Flame' que grabó antes, en primer lugar, Del Shannon, el 'If You Fall Out of Love With Me' de Buck Owens, o 'Alone With You' de Faron Young... Big Sandy & His Fly-Rite Boys son retros y puristas, ya, pero su western swing no se oye mucho por estos pagos. ¡Hay que ir!