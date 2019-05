Los conciertos del finde: Bad Religion, Julieta Venegas, Bely Basarte, Gatillazo, Paco Candela, Los Zigarros… Igor Martín Nos vamos hasta los 18 encuentros melómanos oscilantes entre los macrofestivales punk y las sesiones más cañís. Y, al margen de cuotas, subrayamos las citas con damas como Bely Basarte, Julieta Venegas, Ainhoa Cantalapiedra, Cecilia Zabala... ÓSCAR CUBILLO Jueves, 16 mayo 2019, 15:50

The Legendary Tigerman: Adiós al hombre orquesta

El hombre orquesta portugués Paolo Furtado, alias The Legendary Tigerman, abandona el formato en solitario para lanzar su sexto álbum, 'Misfit' (Sony Music), un doble con una parte baladista y otra roquera, tanto que su rock crece hasta la estela de los Black Keys de estadio. 'Misfit' se grabó en el desierto californiano de Joshua Tree, en el estudio Rancho de La Luna, propiedad de David Catching, el guitarrista de los Eagles Of Death Metal (el grupo cuyo concierto en la sala Bataclan fue masacrado por tiradores terroristas islamistas; siempre pensamos que de haber estado ese día en París, habríamos ido a ver a las Águilas del Death Metal), el mismo estudio donde han grabado Queens Of The Stone Age, Arctic Monkeys, Iggy Pop, Foo Fighters…

Paolo Furtado, que como 'one man band' u hombre orquesta antes tocaba batería, armónica y guitarra además de cantar, todo a la vez, se acompaña ahora por Paulo Segadães (batería), Filipe Rocha (bajo) y João Cabrita (saxo barítono). De lunes a sábado de esta semana anda de gira española ininterrumpida con el siguiente itinerario: Sevilla, Madrid, Alicante, Bilbao (el jueves en el Kafe Antzokia), Vitoria (viernes en Hell Dorado) y San Sebastián (el sábado en Intxaurrondo).

Concierto Viernes 17, Vitoria: Hell Dorado, 16-19 € (socios 14 €). Horarios: 22 h puertas; 23 h los australianos Thee Wylde Oscars; 24 h Tigerman.

Bely Basarte: De YouTube a Disney

María de Belén Basarte Mena, madrileña de 27 años, se hizo famosa subiendo a YouTube versiones de canciones ajenas, por ejemplo de Pereza. En 2017 fichó por Disney para cantar en la versión en castellano de la película 'La bella y la bestia', asumiendo el papel de Bella, ni más ni menos. Y en 2018 debutó en larga duración con 'Desde mi otro cuarto', álbum publicado por la multinacional Universal Music.

La información de su concierto bilbaíno reza: «Bely Basarte es luz y misterio, es sensualidad y armonía, es aquella que aguarda pacientemente en la noche a que llegue el amanecer para inventarse un mundo infinito, lleno de retos y creaciones para regalar a todos los que se atreven a soñar con ella. Pero ante todo Bely es una artista total, capaz de moverse en las redes como pez en el agua y a continuación subirse a un escenario y ofrecer un show al alcance de pocos. Su capacidad creativa la sitúa en un nivel nuevo en lo que se refiere a la industria musical, habiendo sido capaz de abrir un camino nuevo donde la autogestión de sus recursos, el conocimiento del entorno digital y la propia inspiración a la hora de cantar y componer se unifican y forman una amalgama que servirá de ejemplo a muchos jóvenes artistas del futuro».

En marzo dio un concierto con este setlist: 'Me siento mal', 'De haber sido en Madrid', 'Mariposas', 'Heridas', 'Malditas ganas', 'Mientras tanto', 'Matemática de la carne', 'Diciembre y no estás', 'No puedo vivir sin ti' (versión de Coque Malla), '50 cosas sobre mí', 'Gris oscuro', 'Perpendicular', 'Vía de escape', 'Y cuando no', 'No te quiero ver llorar', 'Otra mitad' y 'Somos fuego'.

Concierto Viernes 17, Bilbao: Stage Live, puertas 20 h, show 21 h, 18 €.

Goizargi Gospel Choir: La Historia del Gospel

Doce gargantas cantan en el Goizargi Gospel Choir, Coro Gospel Luz de la Mañana, entre ellas las de Inés Eleuteria, alias Mississippi Queen, Charlie Santiago de Southern Lights, Txato Martín de los vitorianos Aldakan, y las de Kutxo Pérez y Nora Olano de Desira.

Pues dirigido por Ramón Escalé, el Goizardi Gospel Choir participa este finde en el ciclo Izar & Star, ese en el que músicos sobre todo vizcaínos adaptan a sus influencias y favoritos. El programa escogido pretende cubrir la evolución del género espiritual afroamericano, y apunta la organización: «Recorrerán toda la historia del Gospel, desde sus míticos pioneros, Mahalia Jackson, Edwin Hawkins o Clara Ward, a los más actuales y revolucionarios como Kirk Franklin, Donald Lawrence o Tye Tribbet».

Concierto Viernes 17, Bilbao: Euskalduna, Sala A-1, 20 h, 18-20 €.

Paco Candela: Sevillanas caballistas

Entre El Fary y Juanito Valderrama parece resonar el rociero y caballista Paco Candela, nacido en Mairena del Aljarafe, Sevilla, hace 47 años. Desde pequeño ha andado inmerso en peñas flamencas, y además estuvo cinco años cantando en un espectáculo con animales en el parque acuático 'Isla Mágica'. Hace poco agotó el Forum de Barcelona, con un aforo de 2400 personas, la mayoría hijas de la emigración interior.

Premio Nacional Radiolé 2016 y Premio Andaluz del año en Cataluña en 2017, Candela canta sevillanas, peteneras, tangos, fandangos, baladas y rumbas. Aún palpita su penúltimo disco 'El poder de la música', con quince canciones como la buenista 'Aprendamos de los niños', la creyente 'Ay Rocío', la idiosincrática 'Andalucía', las hípicas 'Mi caballo' y 'Caballo de cartón', 'Un millón de gorras' o la versión de Miguel Gallardo 'Hoy tengo ganas de ti'.

Pero Paco viene presentando su ultimísimo álbum 'Mi mundo', con títulos tipo 'Aunque me rompa el alma', 'El día que yo me muera', 'Preso de tus ojos', 'Se despierta el campo' o la hípica 'Mi pequeña amazona'. Otras canciones que canta Paco son 'La escopeta', 'Tú no eres caballista' o la orgullosa 'Seguiré siendo de campo'.

El concierto tendrá una duración aproximada de 90 minutos y se desarrollará en sexteto con esta alineación: al cante, Paco Candela; a la dirección musical y la guitarra flamenca, Víctor Óscar Fernández Luque; a la percusión, Jorge Emilio Pérez Aguilar; a los teclados, Antonio Jesús García García; al bajo, Jorge Cordero Herrera; y al violín, Fayçal Kourrich Ben Taieb.

Concierto Viernes 17, Bilbao: Teatro Campos, 20 h, entradas desde 35.50 hasta 41,50 €.

El Sebas de la Calle: La rumba del extrarradio

De padre catalán y madre extremeña, el payo de ojos azules El Sebas de la Calle ha trabajado sobre todo de chatarrero con su furgoneta, y también en fábricas, en la venta ambulante y de barrendero. Y los fines de semana cantaba por los bares, pasando la gorra. Asegura que siempre ha cantado rumba, que se lo pide el cuerpo, que no sabe cantar otra cosa y que no se ha apuntado al carro porque ya nadie lo haga. Afirma que en sus canciones solo cuenta cosas cotidianas que le suceden a él o a sus amigos. En Bilbao y Logroño actuará con una guitarra, cajón y tres voces.

Se llama Sebastián Pallarés Santos, nació en 1984 en el extrarradio de Barcelona, en el Bajo Llobregat, y se casó a los 17 años. Sus videos son muy vistos en YouTube y El Sebas tiene dos discos que perpetúan el ritmo de El Pescaílla, Peret, Los Amaya, Rumba 3, Los Chunguitos o Los Chichos y que se titulan 'Melodías y pasatiempos' y 'Mi verdad', el cual entró en el puesto 12 de ventas nada más salir y sin ninguna promoción. Antes de los discos, lanzó una maqueta de la que vendió 4.000 copias, sobre todo mandándolas por Correos.

Conciertos Viernes 17, Bolueta / Bilbao: Santana 27, puertas 22.30 h, show 23 h, 15-20 € (entrada VIP con meet & greet y foto: 25 €). Sábado 18, Logroño: Room Karaoke, puertas 22.30 h, show 23 h, 15-20 € (entrada VIP con meet & greet y foto: 25 €).

Los Berrones: 14 años sin pisar Euskadi

Cantan en asturiano Los Berrones, paladines del agro-rock entonado en bable. Se juntaron allá por 1987, en la aldea de Tolivia, cuando eran más punks. Más de 30 años después permanecen en su alineación Ramón Blanco y Olegario Méndez. En 2019 han editado el disco '¿Ónde vas con eses traces?', el cual divulgan en la gira de los 30 años (son más, insistimos) y describen así: «Este disco tiene bastante de ese reposo y maceración que necesitan algunos temas. Como en todos los discos nuestros, hay unas vertientes que se mantienen: las canciones alegres y desenfadadas, los temas sociales y el entorno rural en el que nos movemos. Hay un poso de desencanto con el mundo que estamos viendo, con el conformismo derrotista de la gente y a la vez los toques habituales de ironía, desenfado y buen humor. Contiene, quizás, las letras más trabajadas de toda la discografía. Estamos contentos de celebrar más de 30 años con estos temas, creo que pueden definir, en esencia, lo que son Los Berrones».

Los Berrones llevaban 14 años sin actuar en Euskadi y este es el primer concierto del disco '¿Ónde vas con eses traces?' fuera de Asturias.

Concierto Viernes 17, Bilbao Azkena, puertas 21.30 h, show 22 h, 12-16 €.

The Electric Alley: Sudistas de Cádiz

Los gaditanos The Electric Alley presentan por el solar vascongado su tercer disco, 'Turning Wheels', 11 canciones de hard rock con toques sureños y hasta arriba de energía, como preconiza la promo, que añade que el cuarteto andaluz apuesta por lo más clásico de su esencia, añadiendo tintes de soul, blues y rock melódico a sus nuevas composiciones sin dejar de lado el hard rock de altas revoluciones que le caracteriza.

«Con influencias desde Led Zeppelin hasta The Black Crowes, y de bandas más contemporáneas como Rival Sons o Blackberry Smoke, evocan la energía y la pasión que todo amante del rock en directo busca». The Electric Alley han actuado en el extranjero (Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, Suecia, Eslovaquia…), y remata la promoción: «Cuatro músicos que evocan la energía y la pasión que todo amante del género busca al ver un concierto». Los hemos copiado todo porque oyendo el disco se percibe que lo que cuentan sobre ellos no es mentira. Ni exageración.

Conciertos Viernes 17, Bilbao: Kafe Antzokia, sala superior, 21 h, 10-12 €. Sábado 18, Mondragón: Amaia Antzokia Hall, 20, 5 €.

Álvaro Ruiz: Mejor que El Kanka

El sevillano Álvaro Ruiz es el guitarrista del exitoso flamenquito El Kanka. Y no lo decimos por faltar a nadie, pero Álvaro es mucho mejor que su jefe, a la par que más estiloso y más abarcador de ritmos: desde lo latin hasta el country, desde el ragtime a la rumbita lolaila. Álvaro ha tocado reggae con El Bastón de la Vieja, acompañado a la cantautora Adriana Moragues y ahora simultanea sus servicios para El Kanka con su carrera en solitario, que ya lleva dos álbumes: 'Ritmo y Compás' (17) y el novedoso 'El abejaruco' (19). También es mejor que Zenet, escribamos ya puestos a pisar callos involuntariamente.

Informa la promoción sobre su novedad: «Podríamos decir que el vuelo del abejaruco es una oda a lo cíclico, a la ida y vuelta, al aprendizaje del día a día, a los desafíos que el mismo viaje a veces te brinda. El abejaruco es un ave migratoria y en cierto modo es usado como una alegoría antropológica entre el cantautor, el abejaruco y la música. Once canciones originales grabadas en directo en El Tercero Estudios (Barcelona) para captar la frescura y la propia naturaleza de los músicos. (…) incluyendo las colaboraciones de Pedro Pastor y Las Migas».

Conciertos Viernes 17, Bilbao: Cotton Club, 20.30 h, 10 €. Sábado 18, Vitoria: Errekaleor, 22 h, entrada libre.

Mucho: Ahí te quedas, Perarnau

De las cenizas de los toledanos The Sunday Drivers surgió en 2010 el grupo Mucho, donde tocaban tres ex de estos (el guitarrista Fausto Pérez, el bajista Miguel de Lucas y el baterista Carlos Pinto) con un nuevo cantante y multiinstrumentista, Martí Perarnau (a su vez ex vocalista de Underwater Tea Party).

No obstante, en 2018, Martí Perarnau IV se hizo jefe absoluto del proyecto y ha lanzado el cuarto álbum de Mucho, titulado '¿Hay alguien en casa?', precedido por el single 'Ahí te quedas, Perarnau', y en el que la electrónica bastante danzona forma parte de la fórmula para crear canciones de hábitat indie.

Concierto Viernes 17, Deusto / Bilbao: Satélite T, 21 h, 13,60 €.

Fan Zone Final Four en Vitoria

Organizada por la agencia bilbaína Last Tour estará el sábado noche la terna de conciertos albergados en la Plaza de los Fueros. Será el acto más importante de la Fan Zone que de viernes a domingo entretendrá a los seguidores del baloncesto reunidos en la capital alavesa para disputar en el Buesa Arena la Final Four de la Turkish Airlines Euroleague, o sea la final a cuatro de la Euroliga. Dicen que van a ir 15.000 visitantes, je, je…

Los tres bolos sabatinos estarán protagonizados por bandas madrileñas y cursarán en este orden: a las 21 h abrirán plaza Venturi, tres joveznos que facturan indie rock y cuyo primer disco, 'Mi estúpida opinión', lo ha editado Oso Polita, el sello discográfico de Last Tour; a las 22 h saldrán Los Coronas (los de la foto) con sus sombreros vaqueros y sus oleadas de surf instrumental salpimentadas de pasodobles y sugestiones de bandas sonoras pistoleras y más allá; y a las 23.30 h será el turno de los madrileños Aurora & The Betrayers con su soul-rock actualizado que pretender huir de la moda retro que por ejemplo siguen haciendo en Freedonia, la banda donde cantaba antes Aurora García.

Concierto Sábado 18, Vitoria: Plaza de los Fueros, desde las 21 h, entrada libre.

Festival 'Punk In Drublic': ¡Bad Religion y NoFX en Vitoria!

Madrid, Barcelona y Vitoria son las tres escalas españolas del 'Punk In Drublic Fest Europe', festival punk itinerante organizado por Fat Mike, líder de NoFX y dueño del sello Fat Wreck Chords. Cabezas de cartel de este 'Festival Europeo Punk Borracho en Público' (sirva la traducción libre de un juego de palabras tan bromista como le gustan a Fat Mike, de hecho así se titula un LP de NoFX lanzado en 1994) son los propios NoFX (24.50 h) y los padres del hardcore punk melódico y mesiánico Bad Religion (23.35 h; los de la foto), éstos habituales cabezas de cartel en grandes festivales. También tocan Lagwagon, Anti-Flag o los célticos The Real McKenzies.

El festi se celebrará en el mismo recinto vitoriano que otro festival punk similar, el 'Gasteiz Calling'. Nos referimos al Iradier Arena, o sea a la plaza de toros cubierta de la capital alavesa. No obstante, si en una plaza de toros impera la libertad (se puede entrar con comida, bota de vino, petaca con destilados, puros y puritos, cámaras profesionales…), en este festival existe una normativa muy exigente y restrictiva, de la cual copiamos la lista de los objetos prohibidos:

- Objetos peligrosos: Armas, objetos punzantes y similares.

- Botellas de plástico, de vidrio y latas.

- Punteros láser.

- Petardos, bengalas, señales de emergencia o similares.

- Sombrillas y paraguas de palo con punta de metal.

- Palos selfie.

- Remaches (largos) con punta de metal en las pulseras, cinturones, prendas de vestir, etc.

- Cámara réflex profesional con lente intercambiable y dispositivos de grabación de sonido (cámaras de video GoPro y iPads incluidos).

- Sí se pueden llevar pancartas y banderas, pero sin mástiles.

Concierto Sábado 18, Vitoria: Plaza de Toros / Iradier Arena, puertas 16.30 h, conciertos desde las 17.30 h, 55 €.

Festival 'Vértigo Rock': Evaristo de cabeza de cartel

A las 23.10 horas del sábado noche deberían subirse al escenario de Ermua los Gatillazo de Evaristo Páramos, el líder de los resucitados La Polla Records, que tanto están dando que hablar por sus dos conciertos en el BEC con todo el aforo vendido. Gatillazo son los cabezas de cartel del 13º Vértigo Rock, que en total desplegará a 10 grupos. Los primeros en actuar serán Salda Dago (16 h), los últimos Brutus Daughters (2.35 h de la madrugada), y también estarán entre otros The Capaces (20.25 h; los catalanes tienen alguna otra fecha vasca este finde), Leihotikan (21.40 h) o Kaos Urbano (1.00 h).

Concierto Sábado 18, Ermua: Betiondo, shows desde las 16 h, entrada libre.

Enemy Inside: Metal teutón con chica al micro

En gira española de cuatro escalas, Vigo, Madrid, Vitoria y Zaragoza, durante cuatro días consecutivos, el quinteto teutón Enemy Inside (Aschaffenburg, 2017), coliderado por la cantante Nastassja Giulia y el guitarrista Evan K (Mystic Prophecy, Exit Eden), estrenará su debut, 'Phoenix' (Rock Of Angels Records, 2018), afectado y efectista, comercial y previsible, ubicado entre el dark rock y el metal moderno, con detalles góticos a lo Epica.

Concierto Sábado 18, Vitoria: Urban Rock Concept, 12-15 €. Horario: 20.30 h puertas, 21 h Left4Ever, 22 h Enemy.

Julieta Venegas: Agotado hace mucho

Nombrada en 2009 Embajadora de Buena Voluntad por la UNICEF y en 2011 Embajadora Cultural de Buena Voluntad por el Consejo de Ministras de Las Mujeres de Centroamérica (COMMC A), la multiinstrumentista mexicana Julieta Venegas Percevault (Long Beach, California, 48 años), ex Tijuana No, criada en Tijuana (la ciudad más violenta del mundo, dicen) y hoy día residente en Buenos Aires, Argentina, hace tiempo que agotó en la venta anticipada el aforo de su concierto en Bilbao. Lógico si tenemos en cuenta que ha ganado un Grammy y seis Grammys Latinos, que tiene más de dos millones de seguidores en Facebook y que ha vendido más de doce millones de discos.

Julieta nos visita en una gira llamada 'En acústico', de la cual avanza el programa de mano de la Sala BBK: «Se podrán escuchar canciones inéditas, algunas propias, y otras versiones de canciones que han sido una influencia para ella, en un formato nuevo, acompañada de piano, acordeón, guitarra y cuatro. Con esta cercanía e intimidad nos ofrece una experiencia única e irrepetible, tanto para ella como para todos los asistentes».

Concierto Sábado 18, Bilbao: Sala BBK, 20 h, 23 €; entradas agotadas.

Los Zigarros: Ganas de no perdérselos

Los Zigarros, el cuarteto rocanrolero valenciano liderado por los hermanos Ovidi Tormo (voz y guitarra) y Álvaro Tormo (guitarra solista), arrancaron el 15 de marzo en Sevilla la gira de presentación de su tercer disco, 'Apaga la radio', también producido por Carlos Raya, mano derecha de Fito y Tarque.

Ex Los Perros del Boogie, sucesores de Tequila y con más de 300 conciertos a sus espaldas (telonearon una macrogira de Fito & Los Fitipaldis…), Los Zigarros actuaron el sábado pasado en la sala But de Madrid y tocaron 23 canciones, entre ellas 'Apaga la radio', 'Espinas', 'No obstante lo cual', 'Mis amigos', 'Baila conmigo', '¿Qué demonios hago yo aquí?', 'Voy a bailar encima de ti', la genial 'Desde que ya no eres mía', 'Cayendo por el agujero', 'Hablar, hablar, hablar...' (para no decir nada), 'Dispárame' o 'Dentro de la ley'. Es que es copiar algunos títulos y te entran ganas de no perderte el bolo.

Concierto Sábado 18, Bilbao: Kafe Antzokia, 22 h, 18 €; telonean Tacoma.

La Sonrisa de Julia: Espíritu Ribera

Copiamos: el festival indie «Sonorama Ribera y (el) Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero presentan un año más la gira 'Espíritu Ribera', que sigue llevando la esencia del festival y los vinos ribereños a varias ciudades gracias a grandes artistas de la escena musical española. La Sonrisa de Julia y Julieta 21 son los protagonistas de esta gira que ya ha pasado por ciudades como Vigo, Gijón o León y que próximamente hará parada en Bilbao (18 de mayo), Madrid (31 de mayo) y Zaragoza (1 de junio). Las entradas ya están a la venta en: sonorama-aranda.com».

Concierto Sábado 18, Bilbao: Azkena, puertas 21 h, show 21.30 h, 12 €; más Julieta 21.

Ainhoa Cantalapiedra: Regreso a casa

Ainhoa Cantalapiedra Cuñado, nacida en Galdakao hace 38 años, se hizo famosa a los 21, cuando participó y ganó la segunda edición de Operación Triunfo (ganó por delante de Manuel Carrasco, Vega…). Pero Ainhoa tuvo mala suerte (un accidente de tráfico, disputas con managers…), aunque muchos artistas y similares le intercambiarían su destino, pues tiene mercado en Latinoamérica, dirige su carrera con mano férrea, su música aparece en series de televisión, cuenta con patrocinadores de escala mundial…

Y ahora, mientras prepara su próximo disco, el quinto, en México, y mientras vive entre Madrid y Cantabria, regresa a su cuna para dar un concierto. En este concierto sabatino quizá se revelen reflejos de sus gustos melómanos: Alanis Morissette, Muse, KT Tunstall, Anouk o cuatro nombres más que tiene mal escritos en su Facebook: Shakira, Natalie Embruglia, Celine Dion y Avril Lavigne (dicho sea sin acritud, pues a los periodistas nos pasa mucho).

Concierto Sábado 18, Galdakao: Torrezabal, 21 h, 12 €.

Cecilia Zabala: Cerrando el Musiketan

Este fin de semana se acaba la 26ª edición del Musiketan, la serie de conciertos en pequeño formato patrocinada por EL CORREO. La decimocuarta y última sesión estará protagonizada por la argentina magnética, misteriosa y rompedora de fronteras estilísticas Cecilia Zabala (Buenos Aires, 1975), sobre la cual comprime la promoción: «Guitarrista, compositora, cantante y cantautora, combina la interpretación y creación de música, con la guitarra y la voz, a través de toda su carrera, mezclando sensibilidad, expresión, técnica e intuición. En su música se cruzan estilos tan diferentes como el folklore argentino, el lenguaje contemporáneo del siglo XX, el jazz, el tango, y la música brasileña».

En veinte años ha editado diez álbumes, entre ellos 'Milonga sin palabras' (2005), con repertorio de Astor Piazzolla, 'Violeta' (2013), con raras partituras para la guitarra acústica compuestas por Violeta Parra, o dos directos lanzados en 2018: 'Fooling in time' y 'Soy aire'. En el Musiketan ofrecerá un recital, o sea que actuará ella sola.