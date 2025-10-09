Los conciertos del finde: Loquillo, Manuel Turizo, El Drogas, Luis Cortés, La Piñona, Jonny Kaplan, Sangre de Muérdago… Catorce citas entre el folk medieval y dos inusuales encuentros de country americano genuino, pasando por el flamenco bailado o jazzero. En esta lista hay estrellas y figuras de culto del rock español, guapos reunidos 30 años después, y al menos tres macro-conciertos

1 La Piñona en un destape emocional

Ampliar

Quinta cita (cuarta de abono) del 29º ciclo Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo, que propondrá diez espectáculos hasta el 14 de noviembre. Cuatro de ellos son de baile, caso del de esta semana, la coreografía titulada 'Insaciable' y protagonizada por La Piñona, alias de Lucía Álvarez (Jimena de la Frontera, Cádiz, 40 años recién cumplidos), Premio Desplante del Festival de Las Minas 2011 en La Unión, y Premio Lorca 2023 a Mejor Intérprete Femenina de Danza Flamenca.

La obra dura 70 minutos, en escena habrá dos bailaores (La Piñona y Jonatan Miró), tres cantaores (José El Pechuguita, Jesús Corbacho, y Ezequiel Montoya) y un tocaor (Ramón Amador), y anuncia la promoción: «Bailar para empaparse, tambalearse, seducir y desplomarse. 'Insaciable' es una confesión compartida. Un acto de destape emocional, corporal y artístico en el que Lucía Álvarez 'La Piñona' explora en sí misma para exponerse tal y como es, quitándose de encima el peso del abismo y de la duda. Así, en este camino de búsqueda, reafirmación y liberación, la bailaora aparece arrebatadora, dispuesta a penetrar, sucumbir, devorar y consumirse».

EL CONCIERTO: Viernes 10, Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20 h, 23 € (20 € en el anfiteatro).

2 Sangre de Muérdago presentan 'O xardín'

Ampliar

Aunque se mueven en el circuito del metal, su estilo es tan folklórico que podrían perfectamente entrar en el cartel de cualquier festival de folk medieval. Hablamos de Sangre de Muérdago, proyecto gestado en Galicia en 2007 y hoy día radicado en Leipzig, Alemania. Lo lidera el orensano Pablo Caamiña Ursusson, que arrancó su andadura en la banda hardcore punk Ekkaia.

Así describe la Wikipedia a los folkies sangrientos: «Sus letras en gallego tratan temas relacionados con la vida y la naturaleza, e incluyen mucha filosofía e investigación de diferentes tradiciones históricas con elementos filosóficos. Su música incluye instrumentos tradicionales como la zanfona y el nyckelharpa. Ocasionalmente han musicalizado poemas de escritores y escritoras gallegas como Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro y Manuel María».

Y avala la organización del concierto del viernes en el gaztetxe de Zorroza: «Son sin duda una de las bandas de dark folk más importantes del mundo. Sus continuas giras por todo el planeta, así como sus apariciones en los festivales más prestigiosos, lo refrendan. La banda mantiene desde hace años un idilio con la capital vizcaína, donde ha realizado conciertos inolvidables, y en esta nueva gira, con nuevas canciones sobre la mesa, no iba a perder la ocasión de presentar en familia su nuevo 'O Xardin', un álbum editado el 12 de septiembre».

EL CONCIERTO: Viernes 10, Zorroza / Bilbao, Gaztetxe, 15- 20 €

Horario: 20 h puertas, 20.30 h Malabrigo, 21.30 h SdM.

3 Rafa Pons entre risas, coros y vasos brindando

Ampliar

Entre BB Sin Sed y Celtas Cortos, o a lo Tarque, Loquillo y Sabina, tal que así puede sonar el cantautor rock (and roll a veces) Rafa Pons (Barcelona, 1978, ex Mil Dudas), el de la voz ronca, quien de joven era devoto de Springsteen y ahora no.

La tiquetera de su recital en la calle Iturribide lo vende así: «Rafa Pons vuelve a Bilbao un año después de su maravilloso concierto en la Shelter, que ya es su casa en Euskadi. Rafa está celebrando sus 18 años de carrera y lo hace con un lanzamiento discográfico, 'Sobre todo en bares', que es un disco grabado en 15 salas en España, Argentina y Andorra. Puedes disfrutar de la versión acústica de sus giras y de sus temas clásicos con un sonido natural y puro en el que las melodías de 18 canciones (una de ellas inédita) se entremezclan entre risas, coros y vasos brindando».

EL CONCIERTO: Viernes 10, Bilbao, Shelter, 21 h, 16,32 €.

4 Jonny Kaplan & The Lazy Stars en cuarteto eusko-yanqui

Ampliar

Entre el miércoles 1 de octubre y el domingo 12 dará ocho bolos por España el californiano vecino de Marina del Mar Jonny Kaplan, sujeto al siguiente itinerario: Valencia, Barcelona, Madrid, Elda Petrer (Alicante), San Sebastián, Bilbao, Aldea de San Miguel (Valladolid) y La Portela de Valcarce (León).

Está girando en cuarteto con dos músicos de la escena vizcaína en la alineación, su viejo amigo Jokin Salaverria (el líder de Sotomonte, al bajo) y el vaquero y arbolista Arneu Coderch (líder de los Honky Tonk Losers, pero aquí a la batería), más el guiri Matthew Cartmill a la guitarra y los coros.

Hace mucho que no tiene discos nuevos Jonny Kaplan, pero seguro que mola. Así anuncian su Spanish tour: «Cantautor estadounidense originario de Filadelfia, actualmente radicado en Los Ángeles. Es reconocido por su estilo que fusiona rock americano, country alternativo y blues rock, y por su presencia carismática tanto en el estudio como en el escenario. Kaplan es un músico apasionado que ha recorrido el mundo con su guitarra, ofreciendo actuaciones en Europa y América». Y como dicen sus promotores, es un tipo muy majo.

EL CONCIERTO: Viernes 10, Bilbao, Azkena, 21 h, 16-19 €.

5 Manuel Turizo en la gira de '201'

Ampliar

Entre el 3 de octubre y el 1 de noviembre, o sea en el plazo de un mes, Manuel Turizo (Montería, Córdoba, Colombia, 2000) dará trece shows por España. Dentro de la gira llamada '201 tour', pasará por Murcia, Málaga, Granada, Onda (Castellón), Bilbao, Barcelona, Pamplona, Valencia, Salamanca, La Coruña, Madrid, Sevilla, Córdoba, Tenerife y Gran Canaria.

Es que '201' se titula su cuarto y último álbum, y lo de 201 es por el número del apartamento en que residió de niño en Montería. Turizo en general no hace ascos ni a la bachata ni a la cumbia, ni al reguetón ni al merengue, y comenta simplemente sobre este cuarto larga duración: «Es un álbum que refleja dónde estoy en mi vida, tanto a nivel personal como artístico».

Pues estos son sus doce cortes: 'Qué pecao' (con Kapo), 'Sígueme besando así', 'A nombre tuyo', 'La ex de mi amigo (con Elder Dayán Díaz), 'Plata pa gastar', 'Enhorabuena', 'De lunes a lunes' (con Grupo Frontera), 'Yo no me vuelvo a enamorar' (con Alok), 'Mirando al techo', 'Mamasota' (con Yandel), 'Bahamas' (con Saiko) y 'Dios te cuide'. Amén.

EL CONCIERTO: Viernes 10, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 21 h, de 44 a 77 €.

6 Loquillo en la gira de 'Corazones legendarios'

Ampliar

Tras una gira por teatros y varios problemas de salud graves, Loquillo (José María Sanz Beltrán, Barcelona, 64 años) retoma su carrera de roquero de ley o de estrella del rock español con el disco 'Corazones legendarios', de 23 canciones en 98 minutos. Se trata de un recopilatorio de éxitos propios acompañado por otros personajes de la música (entre los mejores están Raphael, el flamenco Miguel Poveda –por distinto-, Bunbury, Coque Malla, Kutxi Marea, Jota –también por distinto-…), que en general no aportan nada a cada canción escogida (Leiva & Rubén de Pereza, Manolo García, Los Secretos, Iván Ferreiro, Ismael Serrano…). «Colaboraciones con nuevos y viejos amigos», dice Loquillo.

Y dice la promoción: «El álbum recorre 47 años en la música del artista de Barcelona y contiene nuevas grabaciones de sus grandes clásicos. Un repertorio imbatible de canciones como 'Cadillac solitario', 'Rock and roll star', 'El rompeolas', 'El ritmo del garaje', 'Feo, fuerte y formal', 'Rey del glam' o 'Cruzando el paraíso', que siguen generando una sonrisa de complicidad en diferentes generaciones y audiencias de todo tipo y condición».

El Loco se halla en gira y, tras pasar por Pontevedra (ahí arrancó el 22 de agosto), Albacete y Sevilla, continuará por Bilbao (este viernes), Zaragoza (este sábado en las fiestas de la Virgen del Pilar, pero de pago; hum…), Madrid (en el Movistar Arena, donde se sacó la foto que utilizamos), La Coruña, Gijón, Valencia y de momento Barcelona.

EL CONCIERTO: Viernes 10, Barakaldo, BEC, 21 h, 45-50 €.

7 Lagartija Nick, 'Eternamente en vivo'

Ampliar

Se grabó en vivo en el Teatro Caja Granada de la capital andaluza el 26 de abril de 2025 el nuevo disco de Lagartija Nick (Granada, 1990), el titulado 'Eternamente en vivo' (Montgri) y contenedor de 12 cortes en 43 minutos a los que aseguran no han retrocado posteriormente en el estudio. O sea «sin recurrir a los habituales trucos de laboratorio con los que tradicionalmente se han maquillado los discos en directo en el rock español», presume la nota de promoción.

La cual añade: «Es la primera vez, en más de 35 años, que los granadinos echan la vista atrás para recapitular una trayectoria tan vibrante como, en ocasiones, incomprensible. Contra todo pronóstico, la banda fundada por Antonio Arias (cantante y bajista), Eric Jiménez (batería) y Juan Codorníu (guitarra) ha sobrevivido como escurridizo verso suelto en el panorama musical español». Y sigue: «Junto al trío original está el teclista JJ Machuca, que en algunos momentos parece una segunda guitarra. Es la alineación actual de Lagartija, que revisan en pleno 2025 una discografía que arrancó en 1991. El cuarteto se acerca a través de estas doce canciones a ocho de sus álbumes (en el concierto íntegro revisaron una docena de trabajos en casi treinta temas), que son prácticamente la mitad de su monumental obra. La adecuación al formato del LP ha obligado a condensar». De las doce canciones escogidas, siete son de los 90 y cinco del nuevo milenio.

Esta semana Lagartija Nick comienzan la gira, que tiene cerradas estas fechas: jueves en Pamplona (Indara Club) y viernes en Bilbao (Kafe Antzokia), y seguirá por Valencia, Elche, Madrid, Barcelona, Murcia y Málaga.

EL CONCIERTO: Viernes 10, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 24-28 €.

8 Los interraciales Nomadic Flamenco en el JazzOn Fest

Ampliar

El tercer JazzOn Fest, festival o ciclo semanal albergado en el JazzOn Aretoa, la sede oficial del club de jazz, durará diez sábados hasta el 6 de diciembre. Y este finde tiene lugar la segunda sesión, protagonizada por el trío interracial bautizado Nomadic Flamenco y formado por la chino-japonesa de nacionalidad canadiense y vecina madrileña Lara Wong (flauta & bansuris; «en 2021 se convirtió en la primera mujer y la primera persona extranjera ganadora del Premio Filón Minero al mejor instrumentalista del Festival de Cante de las Minas», destaca Wikipedia), el andaluz Melón Giménez (guitarra) y el hindú basado parece que en Valencia Chaitanya Natu (tabla india y percusiones).

Copiamos la convocatoria del JazzOn festival: «Nomadic Flamenco es el nuevo proyecto de la flautista y bansurista canadiense Lara Wong, galardonada internacionalmente, y el guitarrista sevillano Melón Jiménez, referente de la guitarra flamenca contemporánea. Juntos recorren territorios musicales a través del flamenco, transformándolo en un lenguaje universal que conecta culturas y tradiciones. Su música viaja con elegancia y emoción, fusionando el alma del flamenco con la brillantez armónica del jazz y las rítmicas improvisaciones de la música india. Con este enfoque, Nomadic Flamenco se consolida como una propuesta original y cosmopolita, que trasciende fronteras y ofrece una experiencia sonora única dentro de la escena internacional».

EL CONCIERTO: Sábado 11, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 25-27 €.

9 The Loved Ones con la formación original

Ampliar

The Loved Ones (Oakland, California, 1990) eran jóvenes, guapos y mods, pero como editaron sus dos primeros álbumes en el sello especializado en blues Hightone, pues entraron en este circuito de los doce compases y los juntaron con viejunos en general y con bluesmen negros en particular. ¡Llegaron a telonear a John Lee Hooker! El caso es que se disolvieron en 1995, y de sus cuatro miembros el que más se ha prodigado por estos condados ha sido Bart Davenport.

Bueno, en abril The Loved Ones giraron por España dando cinco bolos: Miranda de Ebro, Valencia, Zaragoza, Madrid y Santiago de Compostela. Y ahora mismo la afición, más los mods enterados que los bluseros despistados, se siente bastante ansiosa porque vienen de nuevo de gira (Benidorm, Bilbao, Barcelona y Madrid), con la alineación original, a saber: Xan Mc Curdy, Michael Therieau, John Kent y Bart Davenport.

Tienen preparado un nuevo álbum producido por Nick Waterhouse, o sea que hay intención de estirar esta nueva etapa con 30 años más.

EL CONCIERTO: Sábado 11, Bolueta / Bilbao, Santana 27 (Sala Blue), 20.30 h, 20-24 € (más The Allnighters).

10 Bulego y El Drogas en el 950º Aniversario de Santurtzi

Ampliar

Anuncia la comisión del 950º aniversario de la fundación de Santurtzi, localidad costera que ha tenido hasta 17 nombres: «No podríamos celebrar el año del 950 aniversario de Santurtzi sin un concierto que deje huella. Lo haremos el 11 de octubre de la mano de El Drogas y Bulego. El navarro Enrique Villarreal Armendáriz, más conocido como El Drogas, es uno de los músicos de rock más reconocidos del panorama estatal, que se hizo especialmente popular por haber sido durante casi treinta años cantante y bajista de la banda de rock Barricada. El Drogas es también el nombre de su banda actual».

Y prosigue: «Bulego es una banda compuesta por cinco músicos de Azkoitia que en muy pocos años ha sabido sorprender y atraer, con su pop vivo y luminoso, a un público cada vez más fiel. La personal estética y la energía musical de sus integrantes, además de su incansable afán por sorprender a sus oyentes, les convierte en una de las nuevas promesas dentro del marco de la música vasca».

El líder de Bulego es Tomás Lizarazu, y ya ha anunciado que la banda parará pronto, dentro de este año, para descansar y componer nuevos temas para el siguiente disco. No obstante, la víspera, este mismo viernes, Bulego estarán actuando en las fiestas de Durango.

EL CONCIERTO: Sábado 11, Santurtzi, Puerto Pesquero, 21 h, entrada libre.

11 El 'Corazón negro' del calé Luis Cortés

Ampliar

Luis Cortés (Burjasot, Valencia, 2001) tiene sangre gitana y negra en sus venas (madre calé proveniente de Avilés, Asturias, y padre africano), y su estilo es de pop aflamencado y modernista, un poco más allá que el de Pitingo. Hace añitos trabajaba como un chaval de a pie que desea prosperar (¡el turno de noche de una fábrica!), pero ha logrado profesionalizarse en la música gracias «a temas inspirados en su vida y que se mueven entre lo latino, lo urbano, el flamenco y el soul. Una combinación que encaja a la perfección con el estilo de Sound Blaster Records, el sello valenciano de su descubridor, el productor Scorpion, y que de la mano del artista Nyno Vargas dio lugar a eso que se ha dado en llamar el flamencotón, una versión cañí del reguetón». No obstante, poco de ello hay en 'Corazón negro', cuyo estilo más se arrima a El Barrio.

Ah, asegura su sello Sound Blaster Records en un anuncio pagado en Facebook: «El 19 de septiembre, Luis Cortés llega a Sala Santana 27 con su gira 'Corazón Negro'. Un directo crudo, sincero y sin filtros. Si su música ya te toca en el móvil… imagínatela en vivo».

EL CONCIERTO: Sábado 11, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 21.30 h, 27 €.

(Entrada preferente 37 €, acceso a las 20.30 h / entrada Meet & Greet 77 €, acceso a las 19.30 h.)

12 Sam Outlaw, el marido de la supermodelo

Ampliar

Doce bolos en gira europea, del 9 al 14 de octubre, comenzando por Madrid, Valencia y Bilbao, volando a Noruega (cinco fechas más), bajando a Italia (tres), y aquí intercalando un solo salto a Austria (Inssbruck). Así ha quedado el eurotour del guaperas Sam Outlaw: en la foto que usamos se parece a Chris Isaak, y lleva casado quince años con Andie, una historiadora y supermodelo (sic) con la que tiene dos niños que son una ricura, ejem…

El estilo musical de Sam Outlaw, apellidado Morgan (Outlaw significa forajido o fuera de la ley, pero en realidad es el apellido de su madre), nacido hace 43 años en Aberdeen, Dakota del Sur, criado en California, y hoy día basado en Nashville, Tennessee, se etiqueta como 'New Wave Western', y alguno lo define como un subestilo «que combina lo mejor del country y la tradición californiana con influencias del rock ochentero y arreglos con sintetizadores».

Viene divulgando su álbum 'Terra cotta' (24), aunque luego ha sacado el recopilatorio 'The Nonessential' (25). Actuará en cuarteto, con Andrew Leahey (Nashville), Hannah Aldridge (Nashville; además ejercerá de telonera en acústico) y Katie Bates (Melbourne, Australia).

EL CONCIERTO: Sábado 11, Bilbao, Nave 9, 21 h, 20-22 € (telonea Hannah Aldridge).

13 Arana en el Coppola

Ampliar

Tras el verano, el Coppola, o sea la pizzería del centro de Bilbao, reanuda sus conciertos vespertinos dominicales, y esta semana hay uno especial de los getxotarras Arana, que hacía mucho tiempo que no tocaban en vivo y a quienes el melómano Iñaki Gallardo (su padrino actual y director del sello discográfico Decadencia Corporal, donde han editado el EP de cuatro cortes 'Voces que susurran', de indie rock noventero, a veces de perezoso bajón velvetiano) presenta así:

«Alfonso Arana e Iñigo Romerauer militaron en distintas formaciones de Cancer Moon, y llegaron a coincidir en sus filas. Tras la disolución de la banda ambos dieron forma a Cujo, legendario grupo de Getxo de larga trayectoria. Posteriormente Alfonso coqueteó con el country en su siguiente proyecto, Sweet Oblivion, para recalar de nuevo con Íñigo Romeraurer e Iñigo Eguillor 'Piji' en Arana. 'Piji' es también el batería de Trampas y Gringo, y formó tándem con Anitua en Josetxo Grieta. Por su parte, Romerauer es el bajista de Basurita. Los tres, con la incorporación ocasional de Rodrigo a los teclados, crean una atmósfera mágica e irrepetible en los directos y en las composiciones de los discos, adentrándose en terrenos íntimos e introspectivos». Pues todo apunta a que el domingo actuarán los cuatro, o sea Alfonso, Íñigo y Piji, más Rodrigo, y que se lo montarán en eléctrico, aunque la batería no llevará bombo.

EL CONCIERTO: Domingo 12, Bilbao, Coppola, 18 h, entrada libre.

14 Martha Fields y el country de la vieja escuela

Ampliar

Martha Fields presume de texana (de ahí era su padre, y su madre de los Apalaches), tiene una sólida base en Francia (desde ahí ha actuado por Reino Unido, España, Benelux, Italia, Suiza y Lituania), y anda divulgando dos álbumes: el directo 'Martha Fields Live' (25) y el grabado en estudio 'Bramble Bridge' (24).

Compone la mayoría de su repertorio, es guitarrista autodidacta, y aseguran los que saben que la suya «es la banda con la que sueñas tropezar en un bar de Nashville. Justo cuando pensabas que la música country había perdido su fuerza, Martha Fields, con un sonido similar al de la primera Lucinda Williams al frente de los Tennessee Three (la banda de country y rockabilly de Johnny Cash durante 25 años, apostillamos en este paréntesis), ha desempolvado la música de una época dándole un gran impulso».

Viene en sexteto, con la siguiente formación: Martha Fields (voz, compositora, guitarra acústica), Manu Bertrand (dobro, banjo, lap steel, mandolina, pedal steel), Urbain Lambert (guitarra eléctrica), Olivier Leclerc (violín), Serge Samyn (contrabajo) y Denis Bielsa (batería).

EL CONCIERTO: Domingo 12, Eibar, Coliseo, 19 h, 10 €.

