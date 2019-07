Los conciertos del finde: Berri Txarrak, Amparanoia, La Pegatina, Medina Azahara… 12 grandes conciertos entre festivales, fiestas y salas alquiladas por figuras latinas. Caben un grupo tributo, bastante mestizaje manonegrista, jazz del presente-futuro, nuestro admirado Micky… ÓSCAR CUBILLO Jueves, 18 julio 2019, 16:41

Rock N Ríos Band: El doble LP entero

Banda tributo (parece que catalana) a Miguel Ríos, la 'Rock & Ríos Band' rula desde 2011 y se describe como «un proyecto serio, único, avalado y apadrinado por el propio artista desde el primer día». En formato sexteto y con nostalgia ochentera repasa canciones como 'Bienvenidos', 'El blues del autobús', 'Santa Lucía', 'Himno a la Alegría', 'Año 2000', 'Banzai', etc. Vamos, que repasa entero el doble LP 'Rock & Ríos' (1982), superventas al instante con 450.000 copias legales.

Llevan más de 300 conciertos y al escenario vitoriano se subirán Carlos Lara (voz), Lito (bajo), Patxi Valtuille y Félix Barcojo (guitarras), Kyke Serrano (teclas) más Luitxi Valtuille (batería y miembro fundador).

Concierto Viernes 19, Vitoria: Urban Rock Concept, 21.30 h, 10-13 €.

David Calzado & La Charanga Habanera: Agitando la pelvis

El violinista David Calzado (La Habana, Cuba, 1957) estudió en la Escuela Nacional de Arte y, tras militar en formaciones como las de Pancho el Bravo, Estrellas Cubanas, Ireson, Ritmo Oriental o Violines de Tropicana, en 1988 creó La Charanga Habanera, la cual se distingue por su estética de boy band de malotes yanquis, por su heterodoxia rítmica, por su lírica descarada y sexual, y porque todos sus componentes bailan coreografías agitando la pelvis creadas por Calzado e intercambian sus instrumentos (aunque el líder no toca el violín en esta charanga desde 1992).

El componente sexual de sus canciones y su show es más que explícito. No en vano, Calzado declaró hace una década al diario argentino Clarín: «Las mujeres son lo fundamental. A los conciertos a los que van muchas mujeres terminan yendo muchos hombres, porque ellos siempre van atrás de ellas. A veces se sienten incómodos porque ven a las chicas hipnotizadas con nuestros muchachos, pero luego se adaptan y se convierten en fanáticos nuestros».

Concierto Viernes 19, Bolueta / Bilbao: Santana 27, puertas 23 h, 20-25 € (entradas VIP a 30-35 €).

Paul Lamb & The King Snakes: En Getxo & Blues estrena recinto

El 31º Festival Internacional de Blues de Getxo estrena ubicación y sus tres conciertos principales, los de abono y a celebrarse de jueves a sábado, tendrán lugar en el recién estrenado Muxikebarri, en el flamante Getxo Antzokia, ¡pero con el público en pie!

Los conciertos principales no se desarrollarán en el gran auditorio Ereaga, con 800 butacas, donde se desplegó el pasado 43 Getxo Jazz, sino en la sala Arrigunaga, que también sirve de cine municipal. Sin embargo, aquí se retirarán las 266 butacas para despejar un aforo válido para 769 personas.

Entre los dos conciertos estelares del finde, el de viernes (el armonicista Paul Lamb) y sábado (la vocalista Trudy Lynn), nos decantaríamos más por el del soplador inglés de 64 años Paul Lamb y su banda durante 30 años The King Snakes. Discípulo del gran armonicista Sonny Terry (aullidos y resoplidos, ritmos ferroviarios, mucho swing en crudo…), Pablo Cordero cede la labor cantarina a su guitarrista rapado y viejo amigo Chad Strentz, una de las dos guitarras del quinteto, pues de la otra se encarga su propio hijo, Ryan Lamb, el benjamín del combo.

Al margen de los tres conciertos de abono, el 31 Getxo & Blues ofrecerá cuatro conciertos más con entrada libre en pleno finde. Dos nocturnos, a las 11 de la noche, en el pub irlandés Piper's de Algorta, el viernes con Detractors y el sábado con Frank Blackfield Band. Más dos a la 1 del mediodía en el Puerto Deportivo, el sábado con Blue Bird y el domingo con Mississippi Queen And The Wet Dogs. Aparte, la marching band Granujas a Todo Ritmo Street Band dará dos pases el sábado: a las 19 h en la plaza Estación de Algorta y a las 20 h en la cercana plaza San Nicolás.

Concierto Viernes 19, Algorta: Muxikebarri, 21 h, 10 €.

Amparanoia: La Reina del mestizaje

a andaluza Amparo Sánchez, de la cual tuvimos las primeras noticias hace mil años cuando cantaba blues en Amparo & The Gang, ahora reside en Cataluña y ahí dirige el sello discográfico Kasba. Y también desde tierras catalanas ha reactivado su antiguo proyecto bautizado Amparanoia, nacido en Lavapiés, Madrid, en 1997, y triunfante en plena moda del mestizaje manonegrista gracias a canciones como 'Que te den' o 'Hacer dinero'.

Además, Amparo el próximo finde el sábado 27 estará en las fiestas de Bayona, Francia, y el domingo 28 en las de Gante, Bélgica, en el festival Pole Pole, que mola mazo y ofrece bolos gratuitos desde la mañana. ¿A que cogemos un avión y nos presentamos ahí? Hum…

Concierto Viernes 19, Amorebieta: Ixerbekoa, 23 h, entrada libre.

La Casa Azul: La rave de las jaiak

El músico (ha compuesto bandas sonoras para anuncios muy conocidos) y productor (de Fangoria por ejemplo) barcelonés Guille Milkyway (Guillem Vilella Falgueras, 25 de abril de1974), Premio Goya 2010 a la mejor canción original por 'Yo, también' de la película del mismo título, está detrás de La Casa Azul, grupo de electropop que casi sin pretenderlo ha conseguido un éxito bastante transversal.

Miembro del equipo de Operación Triunfo como profesor en cultura musical, su último disco es 'La gran esfera', que bascula entre lo discoteque y el house, el trap y la synthwave, leemos por ahí, y el viernes en las fiestas de Santurce intentará provocar unas turbulencias de rave espacial.

Concierto Viernes 19, Santurtzi: Puerto Pesquero, 23 h, entrada libre.

Berri Txarrak: Hasta la vista en el Ezcaray Fest

De viernes a domingo se despliega la tercera edición del Ezcaray Fest riojano, que pretende «colocar a la comunidad en el mapa nacional de los festivales de música independiente y rock, y a la vez generar empleo y activar el turismo».

Hay bastantes conciertos con entrada libre: el domingo uno matinal suelto de Siloé en la Plaza de la Verdura, en el mismo escenario que el sábado por la mañana ocuparán The Crab Apples y Messura; además los conciertos del viernes en el Parque Tenorio se celebran también con puertas abiertas y actuarán dos grupos vascos, Garbayo (20 h) y Los Brazos (23.30 h), y uno cántabro, Los Deltonos (21.45 h).

El sábado, en el escenario principal El Naturalista, tendrá lugar la jornada más potente con cuatro bolos de abono que pintan guapo, a saber:

19.30 h, Los Zigarros, el cuarteto de los valencianos hermanos Tormo, que hace poco dieron en el Kafe Antzokia de Bilbao uno de los mejores conciertos que hemos visto en el año (ya vamos más de 300).

21 h, Tarque, el cantante murciano de los temporalmente en dique seco M-Clan hincando el diente a un rock más básico y setentero.

22.30 h, Berri Txarrak, los vasconavarros en su larga gira de despedida temporal 'Ikusi arte' descargarán una semana después de haber metido, dicen, a 20.000 personas en Kobetamendi, en el mismo recinto del 14 BBK Live Festival, de donde es la foto que ilustra este texto.

24.30 h, The Baboon Show, cuarteto mixto sueco de punk-rock favorito en Barakaldo, no es broma.

Concierto Sábado 20, Ezcaray: Escenario El Naturalista, 22.30 h, 30-35 €.

Kamasi Washington: Rico desde el instituto

La gran esperanza del jazz contemporáneo es el saxofonista tenor Kamasi Washington (Los Ángeles, California, 18 de febrero de 1981), tan totémico que actúa en macrofestivales pop como Coachella o Glastonbury. Influido tanto por las big bands como por el hip-hop, Kamasi estudió en el Departamento de Etnomusicología de UCLA y ha tocado con luminarias como Wayne Shorter, Herbie Hancock, Lauryn Hill, Snoop Dogg, Chaka Khan, Flying Lotus, o su amigo Kendrick Lamar.

Hace poco concedió una entrevista a Vocento y extractamos dos respuestas. A los 13 años quiso ser saxofonista y evoca: «El disco que realmente me cambió la vida en esa época fue 'Transition', de Coltrane. Me lo compré en Tower Records, en Hollywood. Recuerdo que me puse el tema que titula el álbum en el discman de regreso a casa y me voló la cabeza. En el bus estuve rebobinando el primer solo, que era increíble, y cuando llegué a casa descubrí que había un segundo más alucinante aún. No sé... ¡aquello cambió mi vida!».

Y otra pregunta del compañero Israel Viana: ¿Cuándo pensó que podría vivir del jazz? «Muy joven. Con 13 años ya daba conciertos y ganaba dinero para comprarme mi propia ropa o ir al cine. ¡Con 100 dólares a esa edad me sentía rico! [risas]. Después crecí poco a poco, de forma natural. No hubo un momento puntual en el que gané mucho y me fui de casa, porque ya en el instituto giraba y ganaba un buen dinero».

En Vitoria actuará en sexteto con dos baterías: Kamasi Washington (saxo tenor), Patrice Quinn (voz), Ryan Porter (trombón), Miles Mosley (contrabajo), Ronald Bruner (batería) y Tony Austin (batería).

Concierto Sábado 20, Vitoria: Pabellón Mendizorroza, 21 h, 40 €; más Makaya McCraven.

Micky, Mochi y Helena Bianco: En el Laredo yeyé

Durante cuatro días, 18, 19, 20 y 21 de julio, de jueves a domingo, Laredo reivindica lo yeyé, la cultura pop española de los años 60-70, cuando la villa marinera cántabra se convirtió en polo turístico norteño. Habrá food trucks, mercadillo, petanca y varios conciertos, entre los que destaca el principal del sábado noche, el protagonizado por Micky, Helena Bianco de Los Mismos y Juan Erasmo Mochi, que ya estuvieron cantando este martes en las fiestas de Barakaldo y que dejaron similar impresión que en su actuación de agosto de 2018 en fiestas de Bilbao, en La Pérgola: Helena se impone a sus compañeros.

Entre cambios de vestuario y algún dueto entre ellos, Helena Bianco se lucirá en canciones como la popera 'Guarda tus besos para mí', la roquera 'La bámbola' de Patty Bravo, o 'El puente' («desde Valencia hasta Mallorca»). Nuestro admirado Miguel Ángel Carreño Schmelter, alias Micky, alternará canciones como 'No sé nadar' de Micky y Los Tonys, 'El chico de la armónica', la eurovisiva 'Enséñame a cantar' o la pachanga guay 'Bye Bye Fraulein'.

Y Juan Erasmo Mochi, el jefe de esta historia, el de la foto, que se calará sombrero vaquero para actuar, también abundará en la pachanga desarrollista que resiste el paso de los años: 'María Teresa' (en plan polka alemana), 'Mami Panchita' (sin ningún rubor), la marcial y silbada 'Los que se van' (ya volverán) o la rumba en plan El Pescaílla 'Me lo dijo Pérez' («que estuvo en Mallorca»).

Concierto Sábado 20, Laredo: Alameda Miramar, 22.30 h, entrada libre.

Iñaki Salvador Trío: Homenaje a Juan Claudio Cifuentes

Dentro de la Semana del Vino y la Música de la localidad de La Rioja Alavesa Elciego se celebrarán las cuartas jornadas dedicadas al divulgador del jazz fallecido en 2015 Juan Claudio Cifuentes, alias Cifu, director del histórico programa de TVE 'Jazz entre amigos' (1984-91), jurado del Getxo Jazz, etc.

En Elciego radica el espacio CifuJazz, donde se guarda su colección discográfica (unos 10.000 discos en vinilo, CD…), libros de jazz, recuerdos personales, etc.

Los actos del sábado cuentan con el patrocinio de EL CORREO y entre otros atractivos habrá pasacalles con la Dixieland Band y un concierto principal del pianista donostiarra Iñaki Salvador en trío completado por el contrabajista donostiarra Gonzalo Tejada y el baterista vitoriano Aitor Bravo.

Concierto Sábado 20, Elciego: Plaza Ayuntamiento, 21.30 h, entrada libre.

La Pegatina: La vuelta a Barakaldo

En las fiestas de los cármenes de Barakatown destaca como gran concierto de toda la programación el de La Pegatina, que ya actuaron en la misma plaza el pasado octubre en los fastos de la MTV, expeliendo un sonidazo inédito por estos lares y en un recinto exageradamente protegido (francotiradores, helicóptero, varios anillos superpuestos de control, policías de paisano, seguridad privada…).

Los nueve pegatineros montaron un fiestón otoñal ante sólo 2.000 personas, cuando esperaban 8.000. Bueno, era lunes, hacía frío, no se sabía si llovería… Seguro que este sábado revientan la plaza en la extensa gira mundial de su disco 'Ahora o nunca' (Warner, 18), gira que estrenaron en el Kafe Antzokia bilbaíno, por cierto, el 14 de abril de 2018.

Concierto Sábado 20, Barakaldo: Herriko Plaza, 23.30 h, entrada libre.

Medina Azahara: En los santiagos de Ermua

El viernes 1 de febrero, en la sala Stage Live de Bilbao, el grupo emblemático del rock andaluz Medina Azahara (Córdoba, 1979) presentó su disco 'Trece Rosas' en un concierto enmarcado en la gira de su 40º aniversario. Su líder, el icono de la melena rubia Manuel Martínez, que debe de rondar los 68-69 años, evocó: «Recuerdo nuestra primera gira, de hace 40 años. Sevilla, Jerez de la Frontera, Córdoba, Málaga… y directos a Bilbao. Estuvimos un mes tocando casi todos los días por aquí y por los alrededores».

Medina Azahara en febrero tocaron 15 piezas en 118 minutos, contando los largos saludos finales con las fotos y mientras sonaba de fondo el 'Highway To Hell' de AC/DC. El concierto se desarrolló en tres partes perfectamente delimitadas: dos popurrís largos y avasalladores para abrir boca (el primero de 19 minutos espigando entre los cinco primeros discos, de 1979-89), la presentación de varias canciones del nuevo disco (la balada almibarada y acústica 'Mi pequeño corazón' -dedicada a su hija cuando aún estaba en el vientre de su madre-, 'Ana y Raquel', 'Solo son cobardes', Libres sin nada' - un heavy metal de lo mejor de la velada-, 'Trece Rosas'), y los éxitos muy coreados para la parte final ('Paseando por la mezquita', 'Aprendimos a vivir', 'Necesito respirar', 'Todo tiene su fin'…). Es un planazo, queridos lectores.

Conciertos Sábado 20, Ermua: Parque San Pelayo, 23.30 h, entrada libre.

Willie González y Roberto Blades: Celebran la independencia de Colombia

Ninguno de los dos vocalista principales de esta velada son colombianos, pero la raza no une a todos. Con el apoyo de una orquesta salsera celebrarán la independencia de Colombia los cantantes Willie González, portorriqueño, y Roberto Blades, panameño.

El portorriqueño Willie González, nacido en Bayamón hace 61 años, se dice influido por los románticos Marc Antony y Gilberto Santa Rosa, y empezó a tocar el trombón a los 15 años con la Orquesta de Chamaco Rivera. Desde 1982, cuando gestó la Orquesta Saragüey, dirige sus formaciones, y desde 1988 se presenta como solista romántico y erótico. Alcanzó el disco de platino con su primer álbum, 'El original y único Willie González'.

El cantautor Roberto Blades Bellido de Luna, hermano del famosísimo Rubén Blades, nació en Ciudad de Panamá hace 57 años aunque reside en Miami desde al menos 1981. Se dedica a la música porque no entró en la Fuerza Aérea estadounidense. Se ha codeado con el empresario Emilio Estefan Jr., marido de Gloria, y gracias a eso ganó un Grammy. Entre sus canciones más populares están 'Ya no regreso contigo', 'Lágrimas', 'Casco', 'Señora', 'El artista famoso', 'Llorarás', 'Víctima de afecto'…