Los conciertos del finde: Bob Dylan, Bebe, Rosenvinge, Café Quijano, Toreros Muertos… Una quincena de espectáculos del BEC al bar. Nos entran un premio Nobel, estrellas argentinas, actores, strippers, inmigrantes surferos, mitos del jazz y la tropa metalera: Saint Vitus, Asomvel, Maiden United… ÓSCAR CUBILLO Jueves, 25 abril 2019, 16:30

Los Auténticos Decadentes: Los argentinos más populares

Catalizadores de la fusión sonora, del mestizaje estilístico y del orgullo panamericano son Los Auténticos Decadentes (Buenos Aires, 1986), que celebraron sus 30 años de carrera ante 65.000 espectadores en el Foro Sol de Ciudad de México, en lo que fue la última fecha de la gira mundial de su redondo aniversario.

Pues los porteños vienen ahora a Europa en una gira hispano-londinense soportada en tres festivales: SanSan de Benicàssim, ViñaRock de Villarrobledo y La Línea de Londres. Avisa la organización: «En esta nueva gira Los Auténticos Decadentes desplegarán su inmenso repertorio de clásicos inoxidables para trasladar a Europa toda la magia de los himnos que conquistaron América Latina a lo largo de las últimas tres décadas. Todos los shows de la gira europea serán en formato eléctrico y plantean un breve paréntesis en la serie de conciertos acústicos con un éxito sin precedentes en la historia del rock en español, que el grupo viene desarrollando en Chile, México y Argentina», se advierte en referencia a los shows de su disco 'Fiesta Nacional', un desenchufado para la MTV.

Benicàssim, Alicante, Málaga (donde agotaron el martes), Zaragoza, Bilbao (donde quedan pocas entradas), Santiago de Compostela, Madrid (queda poco papel para La Riviera), Barcelona (agotado ya en la anticipada), Villarrobledo y Londres son las ciudades europeas anunciadas por esta multitudinaria banda (metales a tope) que se presenta así: «Se puede decir, sobre todo si se exagera un poco y se lee con cierta credulidad, que Los Auténticos Decadentes son la banda más popular de Argentina y sus canciones clásicos de la radio, las fiestas y la cancha. Y si de exagerar se trata, los Auténticos Decadentes más allá de tolerarlo, lo fomentan y estilizan». Aunque en la foto posan 11, a la tarima se subirán 13, con dos músicos más a sueldo, dos fichajes recientes.

Concierto Viernes 26, Bilbao: Kafe Antzokia, 22 h, 20-25 €.

Bob Dylan: La gira interminable

Ocho ciudades componen la nueva gira española de Bob Dylan, recalando siempre en grandes aforos: el jueves en Pamplona, el viernes en el BEC baracaldés, y luego Gijón, Santiago, (abramos aquí un paréntesis para Oporto, Portugal), Sevilla, Fuengirola, Murcia y Valencia el martes 7 de mayo.

Este periplo peninsular no es más que un tramo más de su 'Neverending Tour', su gira sin fin o interminable, que arrancó en 1988 y desde entonces ya ha pasado varias veces por Bilbao, San Sebastián y Vitoria. En su banda a la guitarra viene Charlie Sexton y al bajo Tony Garnier, y quizá Dylan les permite hacer algún alarde. Él sólo canta y toca armónica y piano, no la guitarra.

Dylan da un centenar de conciertos cada año y parece ser que últimamente está tocando repertorios bastante similares cada noche, al contrario de lo que acostumbra. Son unas 20 canciones y es posible que abra con 'Things Have Changed' y que no falten standards tipo 'Highway 61 Revisited', 'Like a Rolling Stone', 'Don't Think Twice, It's All Right'… Y en el bis no suelen faltar 'Blowin' in the Wind' y 'It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry'.

Concierto Viernes 26, Barakaldo, BEC: puertas 19 h, show 21 h, entradas desde 71,50 hasta 165 €.

Maiden United: Iron Maiden en acústico

De miércoles a domingo recalará en Barcelona, Zaragoza, Vitoria (el viernes), Madrid y Sevilla la formación Maiden United, una banda tributo a Iron Maiden en formato de pop-rock acústico. Por su alineación han pasado músicos de Within Temptation, Ayreon, Apocalyptica, 7 Miles to Pittsburgh, Up The Irons, etc.

Maiden United nos visitan en la gira 'Sailors of the sky Tour 2019', y en su formación cambiante figuran ahora Dirk Bruinenberg (7 Miles to Pittsburgh; batería), Joey Bruers (Up The Irons; bajo), Huub van Loon (The Dirty Daddies; piano), Polle van Genechten (The Overslept; piano), Daan Janzig (My Favorite Scar; guitarra) y Frank Beck (Gamma Ray; voz).

Aunque se trata de un grupo tributo, Maiden United han editado discos disponibles en CD, vinilo, i-Tunes. En ellos versionan títulos como 'Killers', 'Aces High', 'Prowler', 'Across The Seventh Sea', '2 Minutes to Midnight', 'Children of the Damned', 'Where Eagles Dare', 'The Trooper' o 'Flight of Icarus', en algunos de los cuales han colaborado los excantantes originales Blaze Bayley y Paul Di'Anno. Ah, ¡también tienen su propia marca de cerveza!

Concierto Viernes 26, Vitoria, Urban Rock Concept, 15-18 €. Horario: puertas 21 h; los húngaros Ann My Guard 21.30-22.15 h; Maiden United 22.30-00.15 h.

Vinila Von Bismark: Sigue girando por salas

Hace un mes, el viernes 29 de marzo, la cantante, stripper e icono publicitario Vinila Von Bismark (Irene López Mañas, nacida en Peligros, Granada, en 1986) actuó en Bilbao dentro del programa GPS (Girando por salas), subvencionado por el Ministerio de Cultura, y ahora toca parada en Vitoria.

La andaluza regresa a Euskadi divulgando su tercer disco, 'Motel llamado Mentira', publicado en su propio sello, Cachucha Records, y del que copiamos de la promoción: «Supone una ruptura con su faceta años 50 para volver a sus raíces y dejarnos ver su Yo más profundo. En este nuevo álbum conviven sonidos que nacen de su raíz andaluza o de su pasado más rockero, a los que suma ritmos urbanos e influencias de músicas latinoamericanas como la cumbia o la chicha. Diez cortes llenos de actitud en los que descubrir a la Vinila más auténtica, acompañada de grandes voces como Lamari (Chambao), Juanito Makandé, El Canijo de Jerez, Dellafuente, Ms. Nina, Alex O'Dogherty, Victor Massán o el maestro guitarrista Víctor Iniesta».

Concierto Viernes 26, Vitoria: Jimmy Jazz, puertas 21.30 h, show 22 h, 6-8 €.

Christina Rosenvinge: En el 8º MAZ Basauri

La octava edición del festival MAZ Basauri se desplegará a lo largo de dos fines de semana consecutivos y ofrecerá actividades para niños, cine, talleres diversos, bolos callejeros y cuatro veladas de abono en el teatro municipal. El sábado actuarán la chelista guipuzcoana del loop Mursego más los post-rockers instrumentalistas madrileños Toundra, y destacamos que el viernes abrirán la tanda principal del Social la guipuzcoana Anari y la madrileña en racha Christina Rosenvinge.

Premio Nacional de las Músicas Actuales 2018, Christina Rosenvinge Hepworth (Madrid, 1964), hija de daneses instalados en España en los 50 gracias a la admiración que les produjo el país durante su viaje de novios, viene con 'Un hombre rubio' (El Segell, 18), álbum inspirado en su progenitor, con quien dicen no se llevaba muy bien, el ingeniero Hans Jørgen Chr. Rosenvinge, fallecido en 1991, cuando Christina tenía 26.

Dice ella sobre el disco: «Un espectro recorre 'Un hombre rubio': es la sombra de un hombre misterioso que dialoga con sus fantasmas mientras busca el Santo Grial y pide protección a los dioses durante la travesía».

Concierto Viernes 26, Basauri: Social Antzokia, 11-14 € (bono cuatro jornadas, 30 €). Horario: puertas 21.30 h lAnari 22 h, Rosenvinge 23.20 h.

Jimmy Barnatán & The Cocooners: Más de 1000 conciertos

El actor y cantante de música negra Jimmy Barnatán ha dado más de mil conciertos con sus Cocooners: Ángel Camacho al bajo (además es el road manager), Rubén Rodríguez a la batería y Sergio González a la guitarra. Con ellos anda Barnatán divulgando su sexto disco, 'Jefe' (Pasión Records, 18), el cuarto grabado con los Cocooners tras 'Room 13: A Blues Tale' (True Music, 13), 'Motorclub' (Gaztelupeko Hotsak, 15) y 'Bourbon Church' (Gaztelupeko Hotsak, 17). 'Jefe' en realidad es una banda sonora producida por Ludovico Vagnone y en la que colaboran el director Nacho Vigalondo y la blusera catalana Big Mama Montse.

Nacido en Madrid hace 37 años, cántabro de corazón, hijo de los escritores Marcos Ricardo Barnatán (argentino) y Rosa Pereda (santanderina), Jimmy se crio entre La Pozona (Santander) y La Gran Manzana (Nueva York), y aquí se sumergió en la música negra americana, conociendo de primera mano desde el góspel de las iglesias hasta el blues de los bares que tan bien pone en práctica en sus conciertos, donde no faltan ni la improvisación ni la interacción con el respetable, con especial hincapié en las espectadoras por parte del oficiante.

Concierto Viernes 26, Santutxu / Bilbao: La Nube, 21.30 h, 8-10 €.

Asomvel: Discípulos de Motörhead

Valladolid, Logroño, Vitoria y Bilbao, de lunes a jueves, son los cuatro hitos de la hoja de ruta de la gira española de Asomvel (Liverpool, 1993), power-trio etiquetado de speed metal e influido hasta el tuétano por Motörhead, desde la estética y la forma de cantar el bajista con el micrófono más alto que el rostro hasta la mera composición de las canciones rocanroleras.

El combo viene propalando su tercer disco oficial, 'World Shaker', que verá la luz el próximo viernes 3 de mayo en el sello Heavy Psych Sounds, escudería de Nebula, Yawning Man, Brant Bjork, Nick Oliveri. 'World Shaker' sigue a su debut 'Kamikaze' (2009), grabado por el frontman Jay-Jay Winter, que falleció en accidente de tráfico en 2010, y a su reválida, 'Knuckle Duster' (2013), con la que durante un par de años el trío remozado giró por Brasil, Japón, Europa…

La alineación actual la conforman Ralph (bajo y voz, igual que Lemmy; es el sobrino el difunto Jay Jay), Lenny Robinson (guitarra y jefe en la sombra) más Jani Pasanen (batería).

Conciertos Viernes 26, Logroño: Stéreo, puertas 22 h, show 22.30 h, 10-12 €. Sábado 27, Vitoria: Hell Dorado, puertas 22 h, 14-17 € (socios 12 €); después tocarán los punks Rat-zinger. Domingo 28, Bilbao: Nave 9 del Museo Marítimo, puertas 20 h, 10-12 €.

Jesucristo Superstar: Como Camilo

Musical con música en playback (excepto algún detalle de violín y clarinete) pero voces en vivo: las de Jesucristo encarnado en Íñigo López (el cantante de Quaoar) y las del Coro JC, 15 gargantas de Barakaldo y Bilbao dirigidas por Alain Gallego. Este 'Jesucristo Superstar' se trata de la versión vasca (en alguna función algún papel será en euskera) dirigida por Gabriel Reig, pero deudora de la protagonizada por Camilo Sesto y siempre bajo el libreto original de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice.

Cada una de las cuatro funciones dura 80 minutos y reza la promoción: «Está basado en los siete últimos días de la vida de Jesús. Los autores nos presentan a Judas, el motor de la historia de destrucción de Jesús, un hombre atormentado entre su sentido del deber -que le conduce a traicionar a Jesús- y su admiración y devoción por su maestro. María Magdalena (Marta Ballestero o Maribel Salas, dependiendo de la función), la mujer que ve en el amor imposible por Jesús el camino hacia su redención, Herodes, Caifás, Anás, Pedro… y Jesucristo, tratado desde un punto de vista contemporáneo, anacrónico, transformado en un líder de masas a quien el pueblo sigue con devoción primero y persigue con animosidad después».

El protagonista, Íñigo, nos adelanta: «La versión es muy parecida a la de Camilo y compañía, con ciertos toques personales en melodías, letras y otras licencias. Personalmente, le he dado un toque más a lo Ted Neeley en algunos puntos específicos. Y me gustaría destacar que no es un concierto, sino una obra de teatro musical. Así como en la ópera tiene más importancia la música que la actuación, en el teatro musical sucede lo contrario».

Concierto De sábado 27 al martes 30, Bilbao: Teatro Campos, entradas desde 27 a 31 €. Horarios: Sábado, lunes y martes, 20 h; domingo19 h.

Café Quijano: La vida no es la la la

Tras varios discos concentrados en los boleros (tres en estudio más uno en directo), los hermanos leoneses Café Quijano lanzan su octavo álbum oficial, el octavo de su carrera, su vuelta al pop, el titulado 'La vida no es la la la', contenedor de otras canciones como 'Jamás, jamás', 'Mamita linda', 'Maldita condena', 'Me juraste amor eterno', o las dos con invitados especiales, 'Perdonarme' con Willy Taburete y 'Habanera' con Arkano. Hum…, parece ahora no le hacen ascos al ritmo reguetón.

Óscar, el charlatán Manuel y Raúl Quijano ofrecerán en el Euskalduna casi dos horas de concierto repasando sus 22 años de andadura mediante éxitos transversales como 'Nada de nada', 'La Taberna del Budha´, 'La Lola' o 'Desde Brasil'. También habrá un pasaje bolerista con títulos tipo 'Me enamoras con todo' y 'Robarle tiempo al tiempo'.

Concierto Sábado 27, Bilbao: Euskalduna, 20 h, entradas desde 25 a 64 €.

Bebe: Gratis en Barakaldo

El polideportivo de Lasesarre de Barakaldo acogerá de viernes a domingo la final de la Copa de la Reina de balonmano femenino, que se retransmitirá por Teledeporte con una audiencia estimada en medio millón de personas. Además, en la Herriko Plaza habrá una fan zone con un acto estelar, el concierto de la cantante Bebe.

La extremeña Bebe (María Nieves Rebolledo Vila, nacida en Valencia el 9 de mayo de 1978 pero criada en Zafra, Montijo y Mérida) es un icono femenino y feminista gracias a canciones como 'Malo' y 'Ella', incluidas en su álbum de debut, 'Pafuera telarañas' (2004). Huidiza de la prensa e irregular en vivo, Bebe viene con su cuarto álbum, 'Cambio de piel' (2015), con el cual ya agotó el Kafe Antzokia del que aseguraba la hoja de promoción: «Un reencuentro con la mejor Bebe, creativa e íntima, sensual y sincera. Cuatro años de intensas vivencias ordenando su vida, escribiendo y componiendo».

Lo produjo Carlos Jean y declaró la cantante: «Desde siempre me ha gustado trabajar con Carlos. Una vez más me he encontrado muy a gusto con él durante la preparación y grabación del disco. Profesionalmente estoy en un momento muy bonito, con cierta experiencia y recorrido acumulado, pero con el sentimiento una vez más de estar empezando de cero. Reinventarse es muy positivo».

Concierto Sábado 27, Barakaldo: Herriko Plaza, 22 h, entrada libre.

Los Toreros Muertos: Estruendo folklórico por la cara

Como 'Estruendo folklórico' definen a su propio estilo Los Toreros Muertos liderados por Pablo Carbonell. No en vano, así se llama un disco que se supone está a punto de caer (el primero en estudio en 27 años) y la gira que ya han puesto en marcha, donde según ellos tocarán «ritmos como el pasodoble, el vals, la rumba, la cumbia o el cha cha chá sin renunciar al espíritu iconoclasta y transgresor marca de la casa». Y además osan afirmar: «El repertorio de Los Toreros Muertos alcanza unas cotas pachangueras y verbeneras nunca antes conseguidas».

Pues en la verbena de las fiestas de San Jorge tocarán este sábado noche en Santurce. Aunque ellos hablen de pachanga y verbena, sus bolos rebosan actitud, pegada y electricidad. Les vimos en Miribilla, en el macro-show 'Yo fui a EGB', y fueron los grandes triunfadores. Ese día Los Toreros, en cuarteto uniformado (americanas y niquis a rayas horizontales), tocaron cuatro canciones con acústica pétrea y apabullante más la interpretación alocada, delirante, teatral, onomatopéyica e inventiva vocalmente de Carbonell: 'Yo no me llamo Javier', fue puro David Byrne, el de los Talking Heads, en el pasado BBK Live; 'Manolito', fue como oír a Albert Pla con La Polla Records o mejor con Frank Zappa; 'Hoy es domingo' fue surreal y digna de los Primital del saxofonista bilbaíno Santi Ibarretxe; y cerraron su set con su megahit 'Mi agüita amarilla', que duró siete minutos y medio según filmó el amigo Azpiazu, que sonó a reggae a lo Police con grititos selváticos, y donde colaron cachitos de otras canciones en las que llueve, por ejemplo el 'Ojalá que llueva café' de Juan Luis Guerra o 'Purple Rain' de Prince. Una pasada.

Concierto Sábado 27, Santurtzi: Puerto Pesquero, 23 h, entrada libre.

Smile: Ambientes de playa y chiringuito

El grupo getxotarra Smile, liderado por el cantante surfero inglés y diseñador John Franks, presenta en directo el EP 'I'm Gonna Keep Standing Up', que trae cuatro cortes: el primero, en castellano, palpita andalusí, oceánico y comercial (es su primer tema en español, se titula 'Pum, pum, pum' y en él colabora Depedro), el segundo tipo lisergia indie sintética vía Sufjan Stevens, y los dos últimos bailongos, el uno comercial apto para la peli 'Her' y el otro en plan Crystals Fighters sin tanto aparato. No en vano, Smile son optimistas y pretenden convertirse en festivaleros.

El núcleo del grupo lo componen Ferdy Martinez Bretón (bajo, ex The Gravestones), Javi González (batería, ex Little Fish) y el propio John Franks (voz y guitarra), quien nos adelanta sobre el concierto: «Esperamos crear dos ambientes diferentes. Habrá una primera parte como de día de playa por la tarde, con su puesta de sol incluida, y una segunda de chiringuito de noche, con bola de espejos y la gente ya más desinhibida. Mezclaremos temas de todos nuestros trabajos y no faltarán las canciones de nuestro recién publicado EP 'I'm Gonna Keep On Standing Up'».

Y nos presenta a los teloneros: «Duobite es el proyecto a cuatro manos de Josu Aguinaga (ex Smile y actualmente en Erabatera) y Andrés Letamendía (ex Lord Sickness, Los Clavos y Cancer Moon). Este marzo editaron 'Máquinas', un disco totalmente autoproducido, una mezcla de rock de los 90 mezclada con sonidos más actuales, letras en castellano y mucha presencia de guitarras»

Concierto Sábado 27, Bilbao: Kafe Antzokia, 22 h, 12-15 €; telonean Duobite.

Charles McPherson Quartet: Homenaje a Pío Lindegaard

El cuarteto del saxo alto Charles McPherson dará dos conciertos en el próximo Festival de Jazz de San Sebastián (en el Teatro Victoria Eugenia el 27 de julio y en la plaza de la Trinidad el 28, éste con el trío formado por Silvia Pérez Cruz, Toquinho y Javier Colina), pero antes este domingo electoral avivarán la memoria de Pío Lindegaard (Per Erik Lindegaard Gredsted-Larsen, Amorebieta 1920 - Getxo 1999), Cónsul de Dinamarca en Bilbao y divulgador del jazz: fundó el Bilbaína Jazz Club, tuvo programas de radio… Además, su archivo discográfico se salvaguarda en el Conservatorio Andrés Isasi de Las Arenas.

Charles McPherson nació en Joplin, Misuri, en 1939, se crio en Detroit, Míchigan, y a los 20 años se instaló en Nueva York, en 1959. De 1960 a 1974 tocó de modo intermitente al servicio del gran Charles Mingus, y después ha colaborado con Lionel Hampton, Wynton Marsalis, Dizzy Gillespie, Randy Brecker…

Influido esencialmente por el seminal Charlie Parker, alias Bird, se destaca que McPherson fue asesor de Clint Eastwood en la película protagonizada por Forest Whitaker 'Bird' (1988), y además tocó todas las partes del mito en su banda sonora.

En Getxo oficiarán Charles McPherson (saxo alto), Danny Grissette (piano; en San Sebastián estará Bruce Barth), Mark Hodgson (contrabajo) y Stephen Keogh (batería).

Concierto Domingo 28, Las Arenas / Getxo: Escuela de Música Andrés Isasi, 19 h, 12 €.

Saint Vitus: El influjo de Black Sabbath

Pioneros del doom metal y del stoner rock son Saint Vitus, veteranos angelinos que han vivido dos etapas: 1979-1996 y desde 2008 en adelante. Nos visitan con tres de los miembros fundadores: Dave Chandler (guitarra), Mark Adams (bajo) y Scott Reagers (voz), a los que se suma el baterista desde 2009 Henry Vásquez.

El cuarteto está tan influido por Black Sabbath que empezó llamándose Tyrant, hasta que en 1980 se rebautizó inspirado por la canción 'Saint Vitus' dance' de los británicos. Además, en su Facebook afirman que les influye esto: Absolut, Jack Daniels, beer, green, o sea una marca de vodka, otra de bourbon, la cerveza y lo verde, que será la yerba, ¿no?

San Vito, o sea Saint Vitus, son viejunos, melenudos, barbudos, canosos, tatuados y malencarados, y están inmersos en un tour llamado '40 f 'n years', o sea '40 p… años'. Para este 2019 planean editar su noveno disco, titulado sencillamente 'Saint Vitus'.

Concierto Domingo 28, Bilbao Kafe Antzokia, puertas 19.30 h, shows 20 h, 22-27 €; más los polacos Dopelord.

The Floors + Black Boys On Moped: ¡Doblete en domingo!

Hará doblete vizcaíno, al mediodía y la tarde de la jornada electoral dominical, esta dupla internacional de rock indomable e insobornable. La encabeza el trío australiano The Floors, que sale de Perth, con lo cual no es extraño que su rock recuerde a los Beasts Of Bourbon, los Scientists, etc. Se dicen influidos por Howlin' Wolf, Gun Club, T-Model Ford, Muddy Waters, R.L. Burnside o Captain Beefheart, o sea que no le hacen ascos al blues. Mientras tecleamos los oímos en su Bancamp, donde presumen de que «viven para tocar y crear un sonido vivo. Bello, feo e imperfecto».

La dupla dominical la completa el dúo francés, de Rennes, Black Boys On Moped, que solo usa batería y guitarra y que en enero lanzó el variopinto álbum 'Love… with a little bit of noise'. También lo oímos en su Bandcamp, donde pones que «exhalan un garaje rock manchado de blues, grunge y psicodelia». El lunes estos dos franchutes repiten en Barakaldo, en El Tubo y gratis a las 9, que lo sepáis.