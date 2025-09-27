Alaska y Fangoria convierten Miribilla en una discoteca

Correcta actuación de Fangoria, el grupo de Alaska desde 1989, este viernes en el Pabellón de Miribilla, ante 3.333 almas de mayoría heterosexual y ... vestida de casual, o sea alejada del glamour cotidiano y noctámbulo que se les supone a sus seguidores. En 92 minutos sobre el tablado, sin pantalla de fondo, sonaron 19 temas (uno doble, uniendo 'Momentismo absoluto + Mi burbuja vital', o sea en realidad cayeron 20 títulos), entre ellos seis de Dinarama más el 'Bailando' de Los Pegamoides, éste utilizado en modo de remix enlatado en el número de baile protagonizado por los seis bailarines, empeñados en enseñar una coreografía al público como si fueran los payasos de la tele en lo que fue un momento tremendamente infantil.

Pero bueno, el público acudió expectante, o más bien predispuesto, con ganas de bailar la mayoría. Y se dejó llevar la gente, aunque extrañamente solo se coreó en los seis últimos temas, y de modo muy bajito, siendo el más comunitario el algo bakala 'No sé qué me das', y uno de los que menos se cantó resultó 'Rey del glam' de Dinarama (yo ya pienso que es de Loquillo, porque lo versiona), el que sirvió para cerrar el show, que fue cuando invitaron a interpretarlo a los miembros del grupo telonero, las Nancys Rubias de Mario Vaquerizo, el marido de Alaska, en un final con poca pegada y encima muy frío cuando hicieron mutis, pues no pincharon música ni nada y no parecía que se había terminado.

Ampliar Alaska bailando flanqueada por los gemelos. Ania López

Ese baile infantil y el final del glam fueron los dos puntos bajos de un concierto que se hizo corto, que cursó con agilidad y en el que Alaska se embutió en tres vestidos muy similares (de hecho el primero y el segundo parecían el mismo) para, respaldada por dos hombres tecno-trónicos a sus espaldas (a la izquierda su mano derecha Nacho Canut, en discretísimo segundo plano) y rodeada por seis bailarines que evolucionaban como moscones (¡siguen con ella los gemelos agitanados!), convertirse en el foco de un cancionero que tuvo tres momentos culminantes: 'Geometría polisentimental', el tema más vivaz, algo Pet Shop Boys, y dos del bis triple, 'Dramas y comedia', un pop fangórico de raíz dinarámica, y la propia versión de Dinarama 'A quién le importa', con su intro machacona.

Y tal que así, variando levemente los tempos y los ritmos, bailando ella repitiendo casi siempre los mismos movimientos, dejando caer leves coreografías de minimadonna (o de piccola Madonna si prefieren), Fangoria arrancaron con una pieza poco conocida de Dinarama ('Carne, huesos y tú'), un par de veces nos evocaron a OBK y así lo apuntamos (por ejemplo en la marcial e industrial 'Electricistas') y en el tema duodécimo, hala, toma versión del 'Historias de amor' de OBK.

Ampliar Ania López

Los gerundios de 'Absolutamente' tuvieron calado lírico («¿Quién pondrá la vela a San Sebastián? / Para que nos perdone / la frivolidad / de habernos sumergido / de lleno en lo prohibido»), 'Perlas ensangrentadas' de Dinarama resonó a David Bowie interestelar, raca-raca pero potable les quedó 'Cómo pudiste hacerme esto a mí' de Dinarama, la cima de la cita sin duda fue la citada 'Geometría polisentimental', al bakalao se arrimaron en la también citada 'No sé qué me das', Alaska pareció antagónica en 'Retorciendo palabras', y se despidieron en falso (antes del bis y el cambio de vestuario de Alaska) con el 'Ni tú ni nadie' de Dinarama, trufado con un tramo de dance industrial, pues al dance o el baile con ellos de fondo, como en una discoteca, es a lo que parece que aspiran Fangoria, con una Alaska que este viernes apenas habló más que para agradecer nuestra presencia y su regreso a Bilbao (el melómano Iñaki Gallardo calculó que esta ha sido la visita con más público de pago de Fangoria en Bilbao, pues antes el mayor aforo de abono lo lograron en la Santana 27, con 1.500 plazas), y que reservó la energía para bailar mucho rodeada por su cuerpo de baile.