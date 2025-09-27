El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En la última, 'Rey del glam', con Mario Vaquerizo de invitado. Ania López

Alaska y Fangoria convierten Miribilla en una discoteca

Con buen sonido, muchos pregrabados, ninguna pantalla y un cuerpo de baile séxtuple, la polifacética y laboriosa artista cumplió su deber en el pabellón deportivo

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:42

Correcta actuación de Fangoria, el grupo de Alaska desde 1989, este viernes en el Pabellón de Miribilla, ante 3.333 almas de mayoría heterosexual y ... vestida de casual, o sea alejada del glamour cotidiano y noctámbulo que se les supone a sus seguidores. En 92 minutos sobre el tablado, sin pantalla de fondo, sonaron 19 temas (uno doble, uniendo 'Momentismo absoluto + Mi burbuja vital', o sea en realidad cayeron 20 títulos), entre ellos seis de Dinarama más el 'Bailando' de Los Pegamoides, éste utilizado en modo de remix enlatado en el número de baile protagonizado por los seis bailarines, empeñados en enseñar una coreografía al público como si fueran los payasos de la tele en lo que fue un momento tremendamente infantil.

