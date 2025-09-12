El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las jóvenes filólogas ucranianas Ruslana y Viktoriia en Bilbao, con el libro de Mañas traducido. Yvonne Iturgaiz

La pequeña editorial ucraniana de libros españoles que nació en plena guerra

Dos filólogas y una cantante de ópera que está en el frente estrenan en Kiev su negocio de traducción y edición con una novela de José Ángel Mañas

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:54

Llegan con su libro bajo el brazo y luciendo camiseta con nueve retratos fotográficos de otros tantos compatriotas escritores caídos en combate. El volumen es ' ... La experiencia You-Feeling', del español José Ángel Mañas –el de 'Historias del Kronen'– pero impreso con los caracteres cirílicos del ucraniano. Lo ha traducido Viktoriia Dorofeeva, 25 años, filóloga de Kiev que está en Bilbao invitada a participar este viernes en las XII 'Jornadas del autor en el mundo de la edición' (organizadas por la Asociación de Escritores de Euskadi). Le acompaña su amiga Ruslana Bodnar, de 26, con quien junto a una tercera, Kateryna Polishchuk, de 24, cantante de ópera que se encuentra luchando en el frente, han montado una pequeña editorial que ha nacido y sobrevive en medio de la guerra. Se llama Espaniia y de momento cuenta con este primer volumen, que aspira a reproducirse en muchos siempre de autores españoles y si los drones rusos con sus bombas lo permiten.

