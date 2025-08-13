El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
De izquierda a derecha, en primer término: Pedro Salinas, Ignacio Sánchez Mejías y Jorge Guillén. Detrás, de izquierda a derecha: Antonio Marichalar, José Bergamín, Corpus Barga, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca y Dámaso Alonso.

Llanto por un torero intelectual

Ignacio Sánchez Mejías ·

Su ausencia en los actos conmemorativos de la Generación del 27 sorprende por la importancia de su papel de catalizador cultural

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:04

La omisión de la figura del torero-escritor sevillano Ignacio Sánchez Mejías (1891-1934) en los actos conmemorativos del Centenario de la Generación del 27 ... no solo ha soliviantado a los taurinos. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado la creación de una Comisión Nacional que no cuenta con el diestro sevillano entre sus puntos de interés. Una ausencia llamativa, no porque su obra literaria lo merezca, pese a haber escrito cuatro obras de teatro y una novela, además de crónicas y artículos de opinión, sino porque, más allá de su trascendencia en el campo de la tauromaquia, su papel como mecenas y catalizador cultural también marcó un hito en la literatura española del siglo XX.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  2. 2

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  3. 3

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  4. 4

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  5. 5

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  6. 6

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  7. 7 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  8. 8 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami
  9. 9

    Los incendios desolan siete comunidades y provocan dos muertos y una docena de heridos
  10. 10

    Denuncian una pancarta por los presos de ETA en un colegio público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Llanto por un torero intelectual

Llanto por un torero intelectual