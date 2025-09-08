María Pombo se queda corta; los libros pueden hacernos incluso peores

Comenta Compartir

La ilustre 'influencer' y reputada megapija María Pombo ha conseguido hacerse más viral de lo que ya era iniciando, en un vídeo de TikTok, una ... personal y temeraria campaña contra la lectura con frases lapidarias que, la verdad, uno suscribiría: «No sois mejores porque os guste leer». Realmente, una de las lacras que azotan a nuestra sociedad es la extendida manía de 'sentir que se es mejor que los demás' por motivos de lo más peregrinos: por leer al Dalái Lama o a Margaret Atwood, por saber cocinar, por haber dejado de fumar, por hacer deporte, por votar a determinado partido… Por otra parte, uno conoce a gente a la que leer mucho no le ha hecho mejor persona en absoluto sino, al contrario, le ha servido para dotar a todos sus defectos de una base intelectual ciertamente impresionante. Lo que dice María Pombo acercando el careto al objetivo de la cámara, como solo los iluminados de TikTok saben hacerlo y como si quisiera sacar la cabeza por la ventanilla del móvil, es una obviedad que quizá suscribiría su pariente Álvaro Pombo.

Lo que uno le reprocharía a esa buena mujer no es que huya de los libros sino que esa fobia no sea del todo coherente. Y es que en un momento de su intervención viral o vírica dice cosas como «tengo un recuerdo brutal de 'El Principito' porque me lo leía mi abuelo cuando era niña». Si se está contra los libros, se está de verdad. Aquí no valen concesiones ni renuncios, ni medias tintas. No vale ablandarse y elogiar el textito más insulso que escribió el pobre Antoine Saint-Exupéry. No vale celebrar la suerte de haber tenido en la infancia un abuelo-audiolibro. Sí. Uno se ha preguntado muchas veces si no hay cosa peor que 'leer un poco' o leer ese tipo de libros que no nos descubren nada nuevo sino que nos dan la razón en nuestros errores y defectos. Leer, en esos casos, no solo no nos hace mejores sino puede hacernos incluso peores. Y en ese sentido María Pombo se queda corta. Los buenos libros no son los que nos hacen sentirnos por encima de los otros sino los que nos hacen comprender con humildad lo que tenemos de común e igual a todo el género humano. Quizá el 'libro-autobombo' es más peligroso que el analfabetismo funcional de María Pombo.

Temas

Libros

TikTok