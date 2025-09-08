El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La influencer María Pombo.
Marginalias

María Pombo se queda corta; los libros pueden hacernos incluso peores

Iñaki Ezkerra

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

La ilustre 'influencer' y reputada megapija María Pombo ha conseguido hacerse más viral de lo que ya era iniciando, en un vídeo de TikTok, una ... personal y temeraria campaña contra la lectura con frases lapidarias que, la verdad, uno suscribiría: «No sois mejores porque os guste leer». Realmente, una de las lacras que azotan a nuestra sociedad es la extendida manía de 'sentir que se es mejor que los demás' por motivos de lo más peregrinos: por leer al Dalái Lama o a Margaret Atwood, por saber cocinar, por haber dejado de fumar, por hacer deporte, por votar a determinado partido… Por otra parte, uno conoce a gente a la que leer mucho no le ha hecho mejor persona en absoluto sino, al contrario, le ha servido para dotar a todos sus defectos de una base intelectual ciertamente impresionante. Lo que dice María Pombo acercando el careto al objetivo de la cámara, como solo los iluminados de TikTok saben hacerlo y como si quisiera sacar la cabeza por la ventanilla del móvil, es una obviedad que quizá suscribiría su pariente Álvaro Pombo.

