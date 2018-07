Lorca vuelve a casa Pepe Marín La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el ministro de Cultura, José Guirao, dan la bienvenida a los fondos del poeta en el Centro Lorca de Granada PABLO RODRÍGUEZ Granada Miércoles, 11 julio 2018, 16:03

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, han visitado este miércoles en Granada el Centro Federico García Lorca con motivo de la llegada de las últimas piezas del archivo del poeta. A lo largo de dos horas, ambos han conocido las instalaciones que ahora custodian los fondos y han podido contemplar, de primera mano, algunos de los más de 4.000 documentos y dibujos originales del autor de 'Yerma' que desde el pasado 29 de junio descansan en el museo.

Acompañados por el consejero de Cultura de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, el presidente de la Diputación, José Entrena, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y la directora de la Residencia de Estudiantes, Alicia Gómez-Navarro, entre otras autoridades, la presidenta y el ministro han podido conocer espacios como la caja fuerte en la que se custodiarán los más importantes manuscritos de Federico -entre ellos los de obras como 'El diván del Tamarit', 'Romancero Gitano', 'La casa de Bernarda Alba o 'Poeta en Nueva York- así como los espacios en los que reposarán las más de mil cartas y postales que conforman el epistolario del poeta o la ingente biblioteca que hasta ahora ha conservado la Fundación Federico García Lorca.

Asimismo, su presidenta, Laura García Lorca, ha guiado a ambos representantes políticos por el edificio y ha mostrado las piezas que conforman 'Una habitación propia', la muestra que recuerda el paso del poeta por la Residencia de Estudiantes y la primera que exhibe documentos, dibujos y objetos personales de Federico que forman parte del legado.

«Hoy venimos a celebrar que Lorca ha vuelto a casa», ha dicho la presidenta de la Junta de Andalucía en su primera visita oficial al Centro Lorca. Díaz ha agradecido el «compromiso» y la «responsabilidad» de los que han hecho posible el traslado de los fondos y ha asegurado que la llegada a Granada supone «un acto de justicia con Lorca, con su obra, con Granada, con Andalucía y con todos los andaluces«.

«Granada es hoy más grande si cabe«, ha asegurado la presidenta, que ha subrayado la importancia que la llegada del legado supone »para esta tierra y para los que aman la literatura y quienes aman a Lorca«. »Él seguro que quiso siempre a Andalucía verde de esperanza, libertad y futuro; y a ese verde me comprometo como presidenta para hacer honor, justicia y reconocimiento de nuestro andaluz más universal«, ha dicho Díaz.

Por su parte, el ministro de Cultura ha celebrado la llegada a Granada de lo que ha definido como «el legado literario más importante que tenemos en España«. Guirao, que ha jugado un papel fundamental en las negociaciones para el traslado a la capital nazarí de los fondos, ha agradecido uno a uno a todos los protagonistas su capacidad de diálogo y ha puesto la resolución de la venida de los fondos como ejemplo de »gestión cultural«. »Hubo un momento muy problemático en el que todo el trabajo podía haber desaparecido y la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y un Ministerio de otro partido político que entendieron el problema y se pusieron a solucionarlo; al final, entre todos, lo hemos conseguido«, ha recordado.

Guirao ha incidido en el importante papel de embajador que juega Federico aún hoy -«conocido desde Tombuctú a la Quinta Avenida de Nueva York»- y ha subrayado que su presencia en Granada es «absolutamente definitiva». «Está aquí para siempre, para Granada, Andalucía, España y para el mundo«, ha dicho el ministro.

Identidad y proyección

Histórico ha sido la palabra más repetida por muchos de los responsables políticos presentes en el acto. El presidente de la Diputación, José Entrena, ha sido uno de ellos y ha recordado que «la deuda que tenía esta ciudad y esta provincia con Lorca se queda en parte saldada con llegada de su legado al Centro que lleva su nombre». El responsable del ente provincial ha recordado la labor que otras ciudades realizan con sus referentes identitarios y ha emplazado a Granada a hacer lo mismo con Federico. «Espero que nosotros seamos capaces también de hacerlo desarrollando el Universo Lorca«, ha dicho recordando el plan turístico y cultural anunciado hace menos de una semana por las instituciones.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha empleado también la palabra «historia» para calificar la jornada y ha confesado el enorme honor que le supone dar a los fondos del poeta la bienvenida a Granada, «la ciudad que siempre fue de Lorca y que, desde hace unas semanas, engrandece ese título con la presencia de su legado«.

«El año Lorca llega a su epicentro con el mejor de los programas posibles, protagonizado por la voz de Federico que llega a la ciudad a la que será su casa, un magnífico edifico, moderno, único y metáfora de una ciudad que se lanza desde el trampolín de su exquisito pasado y que pretende conquistar el futuro inquebrantable y orgulloso«, ha dicho el regidor.

Cuenca, que ha vuelto a subrayar la importancia de Federico en la construcción de la identidad granadina, ha citado a la ciudad como «patria del Universo Lorca» y ha invitado al resto de autoridades a «aprovechar la inmensa oportunidad que nos ofrece Federico» y «abrazar el futuro que a veces ha sido tan esquivo para Granada». «Abandonemos el quejío y lancémonos hacia la esperanza que supone ser el faro que Lorca enciende para el resto del mundo«, ha dicho.

Oportunidad

Por su parte, Laura García Lorca, que ha sido la encargada de abrir el acto, ha recordado el cuidado que sus abuelos, sus padres, sus tíos y sus primos tuvieron para reunir y cuidar las piezas tras el asesinato del poeta y ha agradecido una a una el esfuerzo de todas las personas implicadas en la llegada de los fondos a Granada. Tras mencionar a la presidenta de la Junta de Andalucía, al ministro de Cultura, al alcalde de Granada y a la directora de la Residencia de Estudiantes, la sobrina del escritor ha dedicado unas cariñosas palabras al abogado granadino Matías Cortés, al que ha agradecido su labor en estos últimos 15 años. «Es impensable que este acto se pudiera celebrar sin tu dedicación, tu saber e inteligencia, tu generosidad y amistad«, le ha dicho.

Cortés, precisamente, ha pedido la palabra para dar las gracias «como granadino y como universitario» por la llegada de los fondos. El abogado ha asegurado que su participación es fruto del «respeto y el amor que en mi casa siempre me han enseñado por Federico» y de la deuda que tenía con su ciudad. «Soy muy granadino, demasiado granadino y amo esta ciudad, aunque no sabía donde me metía», ha reconocido.

En su opinión, la llegada de las piezas ha sido gracias fundamentalmente a la familia Lorca y ha pedido que no se pierda de vista el esfuerzo y la generosidad que para ellos ha supuesto el proceso. «Eran los titulares de este inmenso patrimonio y lo han conservado y engrandecido para que pueda ser útil para los estudiosos», ha dicho antes de recordar que se entrega para «hacerlo crecer». Cortés ha cerrado pidiendo a las autoridades «que ayuden al pueblo granadino a utilizar este inmenso legado en esta maravilla de edificio».