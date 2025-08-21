Kneecap sigue en el limbo judicial en Inglaterra

Mo Chara, integrante de la banda Kneecap, conocerá el 26 de septiembre si tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados en ... un tribunal londinense o si la Fiscalía británica se verá forzada a retirar el cargo de terrorismo que imputa al rapero de Belfast. La causa contra Liam Óg Ó hAnnaidh, nombre de cuna del artista irlandés, de 27 años, quedó este miércoles de nuevo en el limbo, tras tres horas largas de argumentos legales sobre la fecha y los procedimientos seguidos por la Policía y los funcionarios fiscales en el proceso de notificación del pliego de cargos. Los abogados de la banda norirlandesa sostienen que el Servicio Fiscal de la Corona (CPS) actuó con un día de retraso y sin la debida autorización del abogado general del Estado. La aceptación de sus argumentos, que la acusación rechaza, abortaría el proceso en primera instancia. «Significaría que carezco de competencia judicial para examinar la causa», adelantó este miércoles 20 el juez Paul Goldspring, de la Corte de Magistrados de Westminster. El alto magistrado pospuso la decisión durante seis semanas y renovó la libertad cautelar, sin condiciones, que Mo Chara afronta desde el pasado 18 de junio.

Liam O´Hana, según la versión inglesa del apellido gaélico, fue notificado por escrito del presunto delito de apoyo a una organización proscrita en Reino Unido. Habría sucedido durante un concierto del trío en Londres, en noviembre de 2024, cuando, según sostiene la acusación, el carismático e insolente rapero ondeó una bandera de Hezbolá y coreó «Aúpa Hamas, Aúpa Hezbolá» ante la audiencia. No ha declarado formalmente su inocencia, aunque así lo admite en declaraciones públicas, a título personal o a través de las redes de Kneecap.

El intérprete se apoyó en una traductora de gaélico en su comparecencia judicial en Londres. Es un gesto lógico para un grupo que rapea en irlandés, además de inglés, y reflexiona en sus letras sobre cuestiones de identidad e igualdad nacional y cultural. «Es muy importante para nosotros. Expone hasta qué punto se deniegan nuestros derechos lingüísticos. Hay jueces en Irlanda del Norte que no aceptan procedimientos en gaélico», explicó a este periódico Ciarán Mac Giolla Bhéin, coordinador de la organización Dream Dearg (Sueño rojo), en promoción de la lengua irlandesa y la adopción legal como idioma oficial en el territorio autonómico. Bhéin atendió la vista, en la sala 1, con la característica camiseta roja con un círculo blanco que identifica la campaña.

Cientos de simpatizantes de la causa palestina, los derechos y libertades civiles o las lenguas minoritarias se concentraron frente al juzgado en solidaridad con Kneecap y exigiendo la retirada de cargos contra Mo Chara. La bandera tricolor irlandesa ondeó junto a la palestina en una masiva protesta, con actuaciones de bandas, discursos políticos e intervenciones humorísticas, que pronto saltó de la acera a la carretera.

Scotland Yard había emitido una orden de exclusión la víspera, limitando el espacio habilitado para los manifestantes a unos metros delante del jugado, pero se replegó a la realidad del momento, cortó la vía a los vehículos y desvió durante varias horas el tráfico por una de las más transitadas avenidas de salida de Londres. Agentes del distrito financiero operaron en refuerzo de la agencia metropolitana, aunque el ambiente de la protesta fue festivo, sin conatos de agresividad ni violencia.

Kneecap ha ganado fama, respeto y admiración en directos, que exprimen la savia de sus grabaciones discográficas, cargadas de historia e ironía, en títulos como 'Get Your Brits Out' (Sacar a vuestros británicos), 'Sick in the head (mal de cabeza) o Guilty Conscience (Conciencia culpable). Y van camino de convertirse en los nuevos mártires irlandeses de la libertad en su lucha contra el sistema judicial británico.