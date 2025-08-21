El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Liam o'Hana, ayer ante la sede judicial. AFP

Kneecap sigue en el limbo judicial en Inglaterra

La decisión sobre el cargo de terrorismo contra un miembro del trío irlandés por exhibir una bandera de Hezbolá se demora seis semanas

Lourdes Gómez

Londres

Jueves, 21 de agosto 2025, 01:15

Mo Chara, integrante de la banda Kneecap, conocerá el 26 de septiembre si tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados en ... un tribunal londinense o si la Fiscalía británica se verá forzada a retirar el cargo de terrorismo que imputa al rapero de Belfast. La causa contra Liam Óg Ó hAnnaidh, nombre de cuna del artista irlandés, de 27 años, quedó este miércoles de nuevo en el limbo, tras tres horas largas de argumentos legales sobre la fecha y los procedimientos seguidos por la Policía y los funcionarios fiscales en el proceso de notificación del pliego de cargos. Los abogados de la banda norirlandesa sostienen que el Servicio Fiscal de la Corona (CPS) actuó con un día de retraso y sin la debida autorización del abogado general del Estado. La aceptación de sus argumentos, que la acusación rechaza, abortaría el proceso en primera instancia. «Significaría que carezco de competencia judicial para examinar la causa», adelantó este miércoles 20 el juez Paul Goldspring, de la Corte de Magistrados de Westminster. El alto magistrado pospuso la decisión durante seis semanas y renovó la libertad cautelar, sin condiciones, que Mo Chara afronta desde el pasado 18 de junio.

