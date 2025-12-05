Los jóvenes apuestan por la música en la Azoka Estudiantes llegados de los centros escolares de localidades de Bizkaia, Álava y Guipúzcoa muestran su devoción por ETS, además de buscar libros y poder realizar trabajos para clase

Miles de personas en torno a la literatura, la música y la creación en euskera han abarrotado desde primera hora la Azoka de Durango. Jóvenes estudiantes de diferentes municipios recorrían los diferentes stands, en busca de su libro o grupo de música favorito.

«Hay un ambiente espectacular, es impresionante»

Para algunos de ellos era la primera vez en esta feria que se convierte en epicentro de la cultura vasca. Desde la localidad guipuzcoana de Alegia, varios chicos se quedaban asombrados con el tamaño de Landako Gunea. «Yo pensaba que era más pequeño, es impresionante. Hay un ambiente precioso, vamos a comprar varios libros y algún disco de música», reconocían Anartz Balda, Eneko Ormaetxea, Ihart Gorostidi, Elur y Martin Arsuaga.

«Queremos ver a los cantantes y está siendo una experiencia muy buena»

Desde Basauri, varias jóvenes estaban expectantes y nerviosas a la llegada. «Hemos venido con el Instituto y no reconocemos muy bien las caras de los escritores. Queremos, sobre todo, ver a cantantes , estamos un poco desubicadas, pero va a ser una experiencia muy buena«, subrayaban Naia, Eider, Jone, June, Ane y Jone, del instituto Urbi de Basauri.

«Es muy importante apostar por la cultura»

Desde Álava, un grupo de estudiantes de primero de Bachillerato, a propuesta del colegio, recalaban por primera vez en la explanada de Landako Gunea. «No sabemos qué vamos a comprar porque también está el grupo ETS y nos hace mucha ilusión verlos. Hemos venido a pasar el día y es una salida muy bonita para apostar por la cultura y salir de nuestro entorno», detallaban unas sonrientes Elsa, Jana, Aiala, Enara, Olaia, Irene, Daniela y Carla.

«Recomendamos un libro sobre el bullying»

Desde el instituto Barandiaran de Leioa, reconocían que estaba «repleto» de gente. «Es una experiencia muy bonita, hemos venido para hacer unos trabajos pero también para comprar algunos libros. Nos han pedido hacer un reportaje sobre los libros y tenemos que hacer algunas entrevistas, además de recomendar un libro, que en nuestro caso es el libro 'Ikusezin' porque habla sobre el bullying y el autor es Eloy Moreno«, explicaba Olivia, Naia y Aiala.

«El nuevo disco de ETS es muy bonito»

Algunas otras eran fieles a la feria, como estas jóvenes. «Hemos comprado un disco de ETS y estamos a la espera de que nos firme el grupo. Nos encantan canciones como 'Aukera Berriak', 'Zurekin Batera' y el nuevo que ha publicado 'Konkista' también es muy bonito. Estamos muy contentas, es nuestro grupo favorito. La experiencia está siendo buena y seguramente, compremos algún libro», manifestaban Libe Egizabal, Amaia Izarna, Nicole Ortuzar e Izaro.

«Queremos busca un libro para un trabajo de la asignatura de Euskera»

Desde la localidad cercana de Ermua y de Eibar, resaltaban que era la primera vez que acudían a Landako Gunea. «Es algo muy interesante y hemos venido porque tenemos que hacer un trabajo para el colegio. Tenemos que buscar un libro y responder a una serie de preguntas, dentro de la asignatura del Euskera. Es muy bonito que se vea tanto ambiente«, confesaban Mikel, Eder, Yunis, Oier y Ander.

«Nos ha asombrado porque hay muchísima gente»

Desde Bilbao, del colegio San Adrián, tres chicas ya habían elegido una serie de pegatinas y marcapáginas. «Estamos mirando varios libros y discos de música. Nos ha asombrado porque hay mucha gente. Vamos a estar toda la mañana aquí en Durango», subrayaban Naiara Toribio, Nerea Pérez y Sara Delgado.