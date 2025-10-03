«Frente al 'fast fashion', es oportuno pensar en los principios que guiaban a Balenciaga»

Ha sido conservadora de moda y textiles en el Museo Victoria & Albert de Londres y ahora es profesora de historia textil y del vestido en ... la Universidad de Glasgow. La monografía sobre Cristóbal Balenciaga escrita en 1993 por Lesley Ellis Miller, junto con la que publicaron en 1989 Marie Andrèe Jouve y Jacqueline Demornex, ha sido una referencia obligada a la hora de estudiar y entender el trabajo y la obra del modisto de Getaria. Es lo que explica su presencia en el II Congreso Internacional sobre Cristóbal Balenciaga que se celebra estos días en Getaria, donde ha pronunciado la lección inaugural.

- Tras más de cinco décadas de la desaparición de Balenciaga, ¿acaso quedan todavía perspectivas de su trabajo, de su técnica o de sus inspiraciones que no se hayan estudiado?

- Sí, creo que aún hay cuestiones en las que se debería profundizar. Por ejemplo, en el análisis de las telas que utilizó, porque los textiles determinaron una parte de su diseño. Ahora comenzamos a entender mejor las relaciones de los fabricantes de telas con el modisto. También hay mucho que estudiar sobre el contexto general en el que trabajaba, especialmente en España, ya que su creación en Francia ha sido más investigada.

- Si ahora volviera a escribir su monografía de 1993, ¿añadiría algo que entonces no incluyó?

- Bueno, mi intención de entonces fue la de contar cómo se convirtió en diseñador de moda, la manera en la que aprendió su oficio y la forma en la que transmitió a otros sus habilidades. Con ello quería que en cierta forma los estudiantes desmitificaran la forma en la que podrían trabajar en su profesión. Pero no creo que vuelva a escribir nada nuevo. Se lo dejo a otras personas que ahora tienen acceso a nuevas fuentes y materiales.

- ¿No le parece algo paradójico que la ficción televisiva y literaria haya creado ahora y sin demasiada información un personaje del Balenciaga introvertido y celoso de su privacidad; o que incluso su nombre y su marca se asocien en estos tiempos a un excesivo sentido comercial al que siempre fue completamente opuesto?

- Sí, es paradójico. Por un lado, fue importante que la serie de Disney+ dejara claro que se inspiraba en la vida de Balenciaga, lo cual advertía al espectador que se trataba de una dramatización y una interpretación hecha en el siglo XXI, que no necesariamente se corresponde con la perspectiva del momento en el que vivió o con la forma en la que se relacionaba entonces con otras personas. Por otro, ahora vivimos tiempos radicalmente diferentes. Tiempos en los que las cosas que le preocupaban a Balenciaga, como las copias, se ven de otra forma. Por ello quizás es ahora oportuno pensar en su forma de trabajar, en los principios que le guiaban y en lo opuesto que es todo ello a la actual 'fast fashion' y a los efectos que ésta produce en nuestro planeta.

- Y, ¿no le parece que sobre Cristóbal Balenciaga han recaído demasiados tópicos? Sin ir más lejos, en aquella exposición de 2011 en Nueva York, la que fue comisariada por Hamish Bowles y Oscar de la Renta, se sugería que el modisto era un aficionado al mundo taurino…

- Es difícil responder a eso. Porque en ocasiones no es fácil distinguir entre el tópico y la realidad. Espero que los estudios rigurosos pongan las cosas en su sitio. En todo caso, una de las cosas que se constataron más tempranamente en los estudios y en la literatura sobre Cristóbal Balenciaga es que no le gustaban las corridas de toros.

- Los modistos de su tiempo, de las generaciones posteriores o incluso los de la contemporaneidad, hablan siempre con un notable respeto de Balenciaga. ¿Es esto algo sincero o es que la mitificación del modisto también se ha convertido en un tópico?

- Yo pienso que es un respeto real, genuino. Es algo que surgió durante su tiempo, pero especialmente tras su muerte, después de los homenajes y las exposiciones que le han dedicado. Eso se ha ido transmitiendo desde entonces en la historia de la moda y tiene que ver con la calidad de su trabajo y seguramente con su discreción y con el apego a su privacidad.

- ¿Explica ello también que en la segunda edición del Congreso Internacional sobre Cristóbal Balenciaga se presenten 24 estudios sobre el modisto, seleccionados de entre más de 60 propuestas?

- Claro, además un congreso presencial permite la oportunidad de intercambiar ideas, de generar debates de una forma libre. Podremos así tener una visión más profunda de los círculos personales y profesionales de Balenciaga.