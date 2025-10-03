El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miller, que impartió este jueves la conferencia inaugural del congreso, posa en la Gran Vía de Bilbao. Luis Ángel Gómez
Lesley Ellis Miller | Historiadora

«Frente al 'fast fashion', es oportuno pensar en los principios que guiaban a Balenciaga»

La experta reafirma la importancia del modista vasco en la conferencia inaugural del congreso que se celebra en Getaria

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:18

Comenta

Ha sido conservadora de moda y textiles en el Museo Victoria & Albert de Londres y ahora es profesora de historia textil y del vestido en ... la Universidad de Glasgow. La monografía sobre Cristóbal Balenciaga escrita en 1993 por Lesley Ellis Miller, junto con la que publicaron en 1989 Marie Andrèe Jouve y Jacqueline Demornex, ha sido una referencia obligada a la hora de estudiar y entender el trabajo y la obra del modisto de Getaria. Es lo que explica su presencia en el II Congreso Internacional sobre Cristóbal Balenciaga que se celebra estos días en Getaria, donde ha pronunciado la lección inaugural.

