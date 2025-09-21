El rastro emocional

Paul Newman actuaba con la mirada, con la expresión profunda de sus ojos azules, reflejando drama o comedia, ternura o dolor. Este año hubiera llegado ... al centenario de su nacimiento, un imposible vital al fallecer en 2008, si bien a los mitos del cine la memoria colectiva les otorga el milagro de la eternidad, prueba de su carismática vigencia. En esta temporada de festivales se ha impuesto el 'revival' de las leyendas del cine, algo que se reafirma con la desaparición de Robert Redford. En Venecia han homenajeado a la legendaria Kim Novak, memorable también en su doble papel en 'Vértigo', la película de Hitchcock. Y en Deauville han celebrado estos días el centenario del nacimiento de Paul Newman, agasajando su figura y proyectando sus películas.

Lo mismo que Redford, Newman fue un actor tan completo y versátil como para lograr una notable relevancia interpretativa en su juventud y en su madurez, en los papeles de héroe o antihéroe y en su atractivo físico o en su calidad humana. Luego está, naturalmente, esa otra relación o esa singular conexión que algunos de los personajes interpretados por Newman y Redford establecieron con las emociones y las ansiedades de los espectadores, lo cual ayudó a construir tanto la leyenda de su mito, como también moldeó su consideración como iconos de la cultura popular. Porque más allá del método interpretativo, lo que queda de Newman y Redford para la memoria son secuencias inolvidables en las que un simple gesto, una mirada o una expresión fugaz desencadenan la permanencia del recuerdo. La mirada irónica del buscavidas, la tristeza expresiva del condenado, la maldad de un delincuente reincidente o el sensible ocaso de un periodista o de un abogado alcohólico en busca de redención se acaban transformando en rastros visuales del actor que surgen de la naturaleza emocional del cine. Permanecen entonces los grandes actores, los intérpretes que se hacen eternos en la historia, pero sobre todo los hombres que fueron capaces de emocionar al espectador.

Zinemaldia ¿Más presupuesto?

Señalaba Rebordinos la dificultad del Zinemaldia al competir con Cannes, Venecia o Berlín, cuyos presupuestos son muy superiores. A saber, la comparación de los 11 millones de euros en el presupuesto del Zinemaldia con los 35 de Cannes, los 23 de Venecia o los 34 de Berlín pone de manifiesto unas diferencias que son fundamentales en la planificación, en la logística, en la comercialización, en la presencia de estrellas y por supuesto en la repercusión de los festivales de clase A. A Rebordinos le ha respondido esta semana el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, afirmando que el presupuesto «es ajustado, pero no va a aumentar». Ya que una tercera parte del festival la financia el Ministerio de Cultura, bien podría el PNV presionar al gobierno Sánchez para lograr un «chorro» de dinero como el que Puigdemont ha obtenido para la llamada 'Capitalidad Cultural de Barcelona'.

Festivales de música Competencia a tope

El que no corre, vuela. Lo digo por el dinamismo en el ultra competitivo sector global de los festivales de música, donde se toma la delantera anunciando los carteles con meses de antelación o donde se disputa un liderazgo tecnológico en el marketing y en la generación de ingresos. Quien se lleva la palma por anticipación y por gestión es el Festival de Coachella, el popular evento californiano que el año que viene se celebrará en abril. Coachella ya ha revelado que Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y el Dj Anyma serán los cabezas de cartel. Más allá de eso, también se anuncia un esfuerzo adicional en redes sociales, con creadores y marcas de TikTok transmitiendo en vivo, con sets en los que también hay actuaciones exclusivas para las marcas, con contenidos del backstage y con la participación de muchos influencers y TikTokers. No extraña, claro, que Coachella tenga 100.000 asistentes por día, que ingrese 128 millones de dólares por las entradas, que su valor por impacto en redes sociales supere los 9 millones de dólares y que las marcas se peguen por patrocinarlo.