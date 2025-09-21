El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Robert Redford. EFE
El rastro emocional

Lo que queda de Newman y Redford para la memoria son secuencias inolvidables

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:07

Paul Newman actuaba con la mirada, con la expresión profunda de sus ojos azules, reflejando drama o comedia, ternura o dolor. Este año hubiera llegado ... al centenario de su nacimiento, un imposible vital al fallecer en 2008, si bien a los mitos del cine la memoria colectiva les otorga el milagro de la eternidad, prueba de su carismática vigencia. En esta temporada de festivales se ha impuesto el 'revival' de las leyendas del cine, algo que se reafirma con la desaparición de Robert Redford. En Venecia han homenajeado a la legendaria Kim Novak, memorable también en su doble papel en 'Vértigo', la película de Hitchcock. Y en Deauville han celebrado estos días el centenario del nacimiento de Paul Newman, agasajando su figura y proyectando sus películas.

