Una libertad en solfa

La libertad de expresión es siempre un derecho limitado, nunca absoluto y muchas veces mangoneado y en solfa. Vean, si no, la sentida preocupación del ... vicepresidente norteamericano por la libertad de expresión en Europa, cuando en cambio no le atribula el menoscabo de la libertad de prensa o cuando la Casa Blanca restringe el trabajo en el Despacho Oval de Reuters, Associated Press y algunos más.

Lo mismo pasa con el invocado plan para la regeneración de los medios que anhela hace tiempo el Gobierno Sánchez, por lo que se ve un objetivo también compatible con los intentos de colonizar en su favor buena parte del universo mediático. Tema vinculado con ello es el de los límites a la libertad de expresión. Pero no tanto cuando se trata de un discurso falso, de odio o violento, como cuando el asunto no es otro que el disfrute unidireccional de la libertad por quien no la respeta o no la ejerce en su propio ámbito. Lo hemos visto estos días en la Casa de América de Madrid, donde las instituciones han suspendido la programación de un ciclo de cine chavista promovido por la embajada de Venezuela. Seguro que habrá quien proteste por lo que considera una censura, pero hubiera sido una ironía que al amparo de un derecho fundamental se acepte publicitar a quien precisamente interfiere en ese derecho, lo restringe o lo anula. Por supuesto, lo malo de esto es que el límite a la libertad de expresión como pilar de la democracia casi siempre es algo subjetivo, valorable y discutible, con lo cual todo queda en un delicado juicio de ponderación. Pero incluso este juicio también puede ser peligroso, tal y como se podría argumentar cuando una comunidad autónoma censura una obra de teatro por lo que considera justamente un atentado a la moral, a su moral, o a los sentimientos. Ya se ve, en fin, que la libertad de expresión es tan necesaria como difícil el acotamiento de sus límites o compleja la denuncia de su manoseo. ¿Qué nos queda entonces? Pues solamente la plena participación democrática y la mejor formación de la opinión pública. No hay más. Moda Vanguardia creativa Dónde está la vanguardia creativa de la moda? Pues seguramente en la cuenta de resultado de las grandes marcas, en las estrategias para superar la crisis de ingresos por las ventas en Asia, en el cambio de un consumo cansado de los altos precios de la industria del lujo y, por encima de todo, en el juego de sillas entre los mejores talentos de la dirección creativa. Vean si no, que Demna deja Balenciaga y se va a Gucci, Jonathan Anderson concluye su periplo en Loewe y quizás debute en la histórica Dior, sustituyendo a Maria Grazia Chiuri; Matthieu Blazy abandonó Bottega Veneta y llegará pronto a Chanel y Donatella Versace cede las labores creativas de su marca a Dario Vitale, quien procede de Miu Miu. Todo esto refleja la situación de un mercado convulsionado, con una demanda en declive y con una necesidad imperante de diseños disruptivos -como los de Demna-, de sincronía con las nuevas tendencias urbanas, de aplicaciones de IA que rastrean los gustos de los consumidores y de precios en consonancia con las incertidumbres económicas. Cine La nueva Blancanieves Los remakes son en el cine como las versiones actuales de la leche, todo beneficios funcionales y nutritivos, por supuesto acompasando el negocio a las nuevas tendencias y proclamando que mejora los atributos del antecedente. Es lo que intenta Disney con el remake que se estrena de 'Blancanieves', una versión pasteurizada de la obra maestra de 1937, entonces de dibujos animados y ahora en 'acción real', antes con el beso medio necrófilo de un príncipe soñado y ahora con el amor verdadero de un'partenaire' menos idealizado, incluso con enanitos convertidos en seres menos identificables y, eso sí, con el sempiterno odio de la reina malvada a una heroína ya no tan nívea, ahora más bien una actriz latina. Bueno, que los tiempos cambian, el cine se adapta y el negocio, claro, permanece.

