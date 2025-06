Festivales: ¿fenómeno imparable?

El calendario se estrecha, el negocio se extiende y la competencia se redobla. Lo de los festivales de verano es hoy un fenómeno imparable, un ... motor económico regional y un complemento ideal para vincular la cultura con el turismo. Todos quieren su festival, ayuntamientos y autonomías, como emblema estival para atraer turismo, dinero, patrocinadores y empleo. Pero, ¿no son ya demasiados los festivales de verano? ¿No se ha producido ya con tanta competencia un solapamiento excesivo, unas coincidencias de fechas que obligan a optar o unas duplicidades y triplicidades alimentadas por las giras veraniegas de los grupos?

Pues quizás, pero todo indica que de momento el fenómeno mantiene su auge. A saber, según los datos del Ministerio de Cultura, en 2024 el 48,3% de los españoles asistió a un espectáculo musical en directo, una cifra deudora en buena parte de los festivales veraniegos. Solo hay que ver el resultado de la reciente edición del Sonar, que, a pesar de haberse celebrado bajo la sombra del boicot a su empresa propietaria -un fondo de inversión neoyorquino de origen judío-, volvió a romper su techo de asistentes con 161.000 personas.

Nada sorprendente en un negocio con cerca de 900 eventos en todo el año, con un resultado en el que los diez más importantes del verano lograron atraer el año pasado cerca de 1,5 millones de personas, generando con ello un impacto económico próximo a los 500 millones de euros; o incluso, y esto es lo más importante, con una aportación notable en términos de empleo. Con todo, la competencia es cada vez encarnizada -véase la coincidencia por segundo año consecutivo del Mad Cool y el BBK Live en el mismo fin de semana-, el respaldo institucional a través de las subvenciones beneficia a los festivales más grandes y más consolidados y hasta se podría presagiar que un deterioro en la bonanza económica global podría hacer cambiar las tornas. ¿Seguirá entonces creciendo el negocio de forma permanente? ¿Habrá una concentración en la oferta? Lo veremos más pronto que tarde.

Bono cultural joven Erre que erre

Ya estamos con la cuarta edición del Bono Cultural Joven, la gran iniciativa del gobierno Sánchez en la materia, de la que no solo se sigue sin sacar grandes conclusiones, sino de la que tampoco se puede concluir que haya sido un éxito rotundo. Véase que en su primera edición solo se apuntaron el 54,3% del medio millón de jóvenes que podían haberlo hecho. En la segunda la tasa ascendió al 66%, aunque el gasto medio se quedó en 268 euros, muy lejos de los 400 establecidos. Los datos de 2024 aún no se conocen y ya estamos en la edición del presente año. A diferencia de Francia, en España ni se han extraído grandes conclusiones de los años anteriores, ni tampoco se ha modificado la filosofía inicial.

En el país vecino han dividido a los beneficiarios en dos grupos, el de los 15 y 16 años y el de 17 y 18 años. Además, también ofrecen el bono colectivo, que es otra cantidad para los colegios y las actividades educativas y creativas, compartidas con los profesores. Mientras tanto, aquí el ministro Urtasun y su bono siguen erre que erre.

Museos Gestión desmañada

Tratar de prever lo inesperado es una contradicción tan lógica como prudente. Y mucho más en una obra pública, en la que resulta exigible una capacidad de planificación ante los imprevistos. Viene esto a cuento de la remodelación del Museo Vasco de Bilbao, una obra que desde su presentación en 2021 ya ha encarecido un 40% su presupuesto inicial, además de retrasar tres años el plazo anunciado para su reinaguración. Se pueden entender las complejidades técnicas del proyecto, pero no tanto que en la formulación de las bases del concurso no se anticiparan y cuantificaran las eventuales contingencias. Es posible que los trabajos de remodelación, como dice su directora, conviertan a ese museo en un centro de vanguardia. Seguramente, sí, pero por ahora su desarrollo no es sino la vanguardia de la desmaña.