Una crítica a las redes sociales, ¿la canción del verano vasca? 02:51 Videoclip de la canción 'Like Artifizialak' El grupo bilbaíno Aizkorak Zorroztu publica 'Like artifizialak', el tema con el que aspiran al título estival con su divertida mezcla de estilos y mensajes cañeros MARTA MADRUGA Viernes, 26 julio 2019, 22:36

'Zure bizitza birtualean bahituta', o lo que es lo mismo: 'somos esclavos de nuestra vida virtual'. Es parte del estribillo de 'Like artifizialak', la nueva canción del grupo bilbaíno Aizkorak Zorroztu (Afila las Hachas, en castellano). Hace cosa de un año, los tres integrantes de la banda decidieron adicionar a nuevos músicos para convertirse en 'Aizkorak Zorroztu and The Mia Wallace Band'. Y así como se transformaron empastando su nombre original en euskera y su propia versión del 'and company' en inglés, lo hicieron también aglutinando estilos musicales bien dispares. Una argamasa sonora en la que han logrado encajar con éxito su particular mezcla de ritmos. «Pasamos de ser un trío a una orgía», resume con gracia Ander, el líder de esta ecléctica banda que no duda en transmitir ácidos mensajes con su dislate de sonidos (rock vasco, sicodelia, ritmos caribeños, soul... ) y letras tan afiladas como su propio nombre.

El primer single de su nuevo disco, 'Like Artifizialak', es pura y divertida autocrítica: «todos llevamos una especie de vida paralela, un escaparate en las redes sociales que no tiene nada que ver con la vida real, también los grupos de música, que a veces estamos más preocupados por los 'likes' en Instagram que por dar conciertos», explica Ander. Esta crítica al 'selfie' y a las redes lleva ya semanas sonando en Euskadi Gaztea y apunta maneras para convertirse, tal y como aspiran sus creadores, en la canción del verano vasca. Que a nadie le asuste esta estrafalaria mezcla de ritmos, es su sello personal. En sus conciertos tampoco sorprende ver esta miscelánea estética sobre el escenario, el estribillo de ritmo cubano (con timbales incluídos) de Mandy Cienfuegos, marida con el rollo cañero, 'punkarra' y sicodélico de la formación original y los coros, por ejemplo, de la dulce cantautora bilbaína Lorelei Green. «Cada uno de los músicos que pasa por la banda es irremplazable y deja su sello. Nuestro sonido es como una gran coctelera donde se junta lo que cada uno aporta», asegura Ander, el director de orquesta de tan variopinta cuadrilla y autor de las letras en las que mezcla euskera, inglés y castellano indistintamente.

Son objeto de sus divertidos reproches tribus urbanas como los 'millenials', los que publican mensajes tipo 'Mister Wonderful' en su perfil o los modernos 'hipsters'. Hay espacio también para la crítica a la industria de lo sano, «hay que cuidarse, pero no caer en las garras del consumismo y las modas alimentarias», explica Ander sobre el contenido de otro de sus temas. También dedican su prosa a quiénes buscan la supuesta paz interior con viajes a la india o fotos haciendo yoga y para los practicantes del recién inventado 'pensamiento positivo'; «porque tenemos derecho a estar tristes o cabreados si nos dá la gana», razona el músico. Aunque no siempre son 'haters', también tienen un tema dedicado a un plato tan típico y oriundo como el bacalo al pil-pil, toda una oda a la comida casera que surgió de la añoranza cuando se independizaron.

De un hospital en Florida a una playa de Albacete

Pese a sus letras contra la dictadura del 'like', Aizkorrak Zorroztu también están en redes, aunque para ellos no es una contradicción, «si no estás no eres nadie, lo importante es no estar todo el día enganchado al teléfono para ver si suben tus seguidores, es mejor tener menos likes y más gente de carne y hueso que acuda a tus conciertos». De hecho, su perfil se ha convertido en un escaparate de vídeos en los que aparecen sus seguidores e integrantes cantando 'Like artificialak' en diferentes partes del mundo, desde un hospital en Florida, a una playa de Albacete. Toda una campaña para convertir su tema en una auténtica canción del verano que también amenaza con sonar en las txosnas por Aste Nagusia. Aunque para disfrutar del álbum completo y todas las colaboraciones habrá que esperar a que pase el periodo estival y conocer así el resto de temas que prometen hacer bailar y reflexionar a sus seguidores.