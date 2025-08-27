Tristeza en el cine español por la muerte de Eusebio Poncela
Rochell De Oro
Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:25
El mundo del cine llora la pérdida de otra de sus grandes estrellas. Eusebio Poncela ha muerto en Madrid con 79 años. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.
El actor, que trabajó con Pedro Almodóvar en la película 'La ley del deseo', se le pudo ver en el elenco de series como 'Isabel', 'Águila Roja', 'El accidente' o la reciente 'Matices' después de haber trabajado en películas clásicas del cine español como 'Arrebato'.
Academia de Cine
Fallece el actor Eusebio Poncela a los 79 años. En 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto. pic.twitter.com/8kg1fiLkr1— Academia de Cine (@Academiadecine) August 27, 2025
Unión de Actores y Actrices
Desde la Unión de Actores y Actrices lamentamos comunicar el fallecimiento del actor Eusebio Poncela.— Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) August 27, 2025
Descansa en paz❤️🩹 pic.twitter.com/SGQHohiffI
Premios Feroz
Lamentamos profundamente la pérdida de Eusebio Poncela, protagonista de títulos imprescindibles del audiovisual español como ‘Arrebato’, ‘La ley del deseo’ o ‘Los gozos y las sombras’. Un abrazo enorme para su familia y amigos. pic.twitter.com/zMub2uhvEn— Premios Feroz (@PremiosFeroz) August 27, 2025
Festival de Málaga
El Festival de Málaga lamenta la pérdida de Eusebio Poncela, actor imprescindible del cine, el teatro y la televisión. Estuvo en la Sección Oficial en 2001 con Sagitario y en 2006 con Remake. Su talento y su recuerdo permanecerán siempre en nuestra memoria— Festival de Málaga (@festivalmalaga) August 27, 2025
📷 Pablo Cuadra pic.twitter.com/toKyzVENkn
Festival Internacional de Cine de Gijón
Qué pena, despedirnos del gran Eusebio Poncela, protagonista de películas como 'Arrebato', 'Martín (Hache)' o 'La ley del deseo'. En 2004, recibió el Premio Nacional de Cinematografía Nacho Martínez en Xixón, en reconocimiento a su extensa carrera. Una semana dura. DEP. pic.twitter.com/ccWewv3sxy— Gijon International Film Festival | FICX (@Gijonfilmfest) August 27, 2025
