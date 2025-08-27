El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tristeza en el cine español por la muerte de Eusebio Poncela

Rochell De Oro

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:25

El mundo del cine llora la pérdida de otra de sus grandes estrellas. Eusebio Poncela ha muerto en Madrid con 79 años. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.

El actor, que trabajó con Pedro Almodóvar en la película 'La ley del deseo', se le pudo ver en el elenco de series como 'Isabel', 'Águila Roja', 'El accidente' o la reciente 'Matices' después de haber trabajado en películas clásicas del cine español como 'Arrebato'.

Academia de Cine

Unión de Actores y Actrices

Premios Feroz

Festival de Málaga

Festival Internacional de Cine de Gijón

