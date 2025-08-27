Tristeza en el cine español por la muerte de Eusebio Poncela

Rochell De Oro Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:25 | Actualizado 16:44h.

El mundo del cine llora la pérdida de otra de sus grandes estrellas. Eusebio Poncela ha muerto en Madrid con 79 años. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.

El actor, que trabajó con Pedro Almodóvar en la película 'La ley del deseo', se le pudo ver en el elenco de series como 'Isabel', 'Águila Roja', 'El accidente' o la reciente 'Matices' después de haber trabajado en películas clásicas del cine español como 'Arrebato'.

Academia de Cine

Fallece el actor Eusebio Poncela a los 79 años. En 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto. pic.twitter.com/8kg1fiLkr1 — Academia de Cine (@Academiadecine) August 27, 2025

Unión de Actores y Actrices

Desde la Unión de Actores y Actrices lamentamos comunicar el fallecimiento del actor Eusebio Poncela.



Descansa en paz❤️‍🩹 pic.twitter.com/SGQHohiffI — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) August 27, 2025

Premios Feroz

Lamentamos profundamente la pérdida de Eusebio Poncela, protagonista de títulos imprescindibles del audiovisual español como ‘Arrebato’, ‘La ley del deseo’ o ‘Los gozos y las sombras’. Un abrazo enorme para su familia y amigos. pic.twitter.com/zMub2uhvEn — Premios Feroz (@PremiosFeroz) August 27, 2025

Festival de Málaga

El Festival de Málaga lamenta la pérdida de Eusebio Poncela, actor imprescindible del cine, el teatro y la televisión. Estuvo en la Sección Oficial en 2001 con Sagitario y en 2006 con Remake. Su talento y su recuerdo permanecerán siempre en nuestra memoria



📷 Pablo Cuadra pic.twitter.com/toKyzVENkn — Festival de Málaga (@festivalmalaga) August 27, 2025

Festival Internacional de Cine de Gijón

Qué pena, despedirnos del gran Eusebio Poncela, protagonista de películas como 'Arrebato', 'Martín (Hache)' o 'La ley del deseo'. En 2004, recibió el Premio Nacional de Cinematografía Nacho Martínez en Xixón, en reconocimiento a su extensa carrera. Una semana dura. DEP. pic.twitter.com/ccWewv3sxy — Gijon International Film Festival | FICX (@Gijonfilmfest) August 27, 2025