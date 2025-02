Macarena Gómez, Antonio de la Torre, Emma Vilarasau... Mensajes de apoyo a Karla Sofía Gascón en la alfombra roja de los Premios Goya

Silvia Osorio Sábado, 8 de febrero 2025, 20:34 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

La polémica por los tuits ofensivos y racistas de Karla Sofía Gascón ha llegado a los Premios Goya. Hollywood no ha perdonado a la actriz española, la primera trans en ser nominada a los premios más importantes del Séptimo Arte, que ha visto cómo en un abrir y cerrar de ojos ha pasado de brillar como una estrella del cine a caer al más oscuro de los ostracismos. En España, sin embargo, algunos compañeros de profesión han roto una lanza en su favor y han pedido que se frene el «linchamiento» al que se ha visto sometida.

A pesar de no estar invitada, su nombre ha sonado mucho. Macarena Gómez ha dado de qué hablar en la alfombra roja de los Goya por su extravagante look: un vestido con capucha a juego. Pero tampoco sus palabras sobre la protagonista de 'Emilia Pérez' han pasado desapercibidas. Ha sido una de las que ha salido en su defensa. «Yo no he leído sus tuits. Yo me he enterado de toda la polémica que ha surgido, pero nunca he leído nada de lo que ha dicho o ha dejado de decir», ha comenzado diciendo la actriz de 'La que se avecina', que hace unas semanas en los Premios Forqué unas declaraciones realizadas junto a su marido Aldo Comas desataron una importante polémica tras asegurar que «todos los tíos están cagados» por el aumento de las denuncias por violencia machista.

#Goya2025 | Macarena Gómez, sobre la polémica de Karla Sofía Gascón: "Yo no he leído sus tuits (...) La obra y el arte ha de transcender al artista o al personaje".https://t.co/0vh2MSdsze pic.twitter.com/3UP4Ff61bP — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 8, 2025

En esta ocasión, Macarena ha invitado a reflexionar sobre el odio que está sufriendo la protagonista de 'Emilia Pérez'. «Ayer pensaba qué diría cuando me lo preguntaran. Mi teoría junto a mi marido es más sencilla que todo esto: la obra y el arte han de transcender al artista o al personaje», ha señalado. Y ha seguido con un ejemplo: «Cuando vas a ver 'La última cena', que es una de las obras más maravillosas que existen en el mundo, luego no juzgas al artista, a Leonardo da Vinci, que estuvo detrás de ello», ha añadido la intérprete cordobesa. Finalmente, ha reiterado que cree necesario que «separemos arte de artista».

Antonio de La Torre, el actor con más nominaciones en la historia de los Goya, se ha posicionado en el mismo sentido. «¿Al artista le valoramos por lo que dice o por lo que hace», ha reflexionado a la vez que ha señalado que «cancelar es un verbo muy peligroso, pero hay cosas inaceptables». Muy claro ha sido el director Juan Antonio Bayona: «Todo lo que está pasando con Emilia Pérez me das tristeza porque hay una gran película detrás. Karla se ha equivocado, pero la tolerancia va acompañada de la compasión. Hay un linchamiento, hay que ponerle freno», ha señalado.

La actriz Emma Vilarasau, nominada a Mejor Actriz por 'Casa en llamas', ha afirmado que «es increíble como exaltamos a las personas en un momento y las tiramos en el suelo al minuto después. Vamos a golpe de tuit y de titular y olvidamos lo que hay detrás«, ha lamentado. Su compañera de reparto, Macarena García, también nominada en la categoría a Mejor Actriz de Reparto, considera que «los tuits son muy feos pero el linchamiento también lo es». Por su parte, Juana Acosta, ha asegurado que es «bastante injusta» la situación a la que se ha enfrentado. «Una cosa son los premios de trabajo y otra la forma de pensar de esta mujer. No me parece justo, me da pena lo que le está pasando».

La directora Pilar Palomero también ha sido preguntada sobre el escándalo que le puede costar el Oscar a Karla Sofía, quien ha sido apartada de la promoción de la película de la que es protagonista 'Emilia Pérez': «Me parece muy dañino que las redes se utilicen para trasmitir odio, pero también me parece horrible la condena y el escarnio. Me da pena el mundo en le que vivimos», ha señalado.

«Linchamiento»

Mabel Lozano también se ha pronunciado sobre el escándalo y ha tildado la situación de «linchamiento» contra la actriz de Alcobendas. «Claramente se ha equivocado, pero lo que está ocurriendo es un linchamiento. Se ha equivocado y ha pedido perdón y ha vuelto a pedir perdón. La gente cambia, yo empecé en televisión, luego estudié dirección y ahora trabajo en el cine. Se puede cambiar. Yo misma he podido cometer errores en el pasado. Todo el mundo se equivoca», ha apuntado la actriz y directora, nominada al Goya a Mejor cortometraje de animación por Lola, Lolita, Lolaza, en el que cuenta su experiencia en primera persona como superviviente del cáncer.

La cantante Zahara, que actuará en la gala, ha criticado las «barbaridades terribles» y «horrorosas» que la actriz madrileña ha escrito en X (antes Twitter), pero ha recordado que este escarnnio sucede «porque es una mujer. Hay un hombre [Kanye West] hace poco que dijo que era nazi, fue a los Grammy y no pasó nada. Siempre se lincha a las mujeres«, ha afirmado.