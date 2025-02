Icíar Bollaín carga contra el juez Carretero por su trato a Elisa Mouliaá: «Demuestra que todavía queda mucho por hacer»

Silvia Osorio Sábado, 8 de febrero 2025, 19:51 | Actualizado 20:02h. Comenta Compartir

Los Premios Goya han sido tradicionalmente escenario de reivindicaciones de todo tipo. La violencia machista no podía ser menos. Este sábado, la directora Icíar Bollaín se ha sumado a la oleada de apoyos a Elisa Mouliaá tras el interrogatorio del juez Adolfo Carretero por su demanda de agresión sexual contra Íñigo Errejón.

La cineasta madrileña ha acudido a la gala que se celebra en Granada, ya que 'Soy Nevenka', película que ha dirigido, compite en cuatro categorías. El filme relata el caso de Nevenka Fernández, quien en el año 2000 era concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada y denunció al entonces al alcalde por abuso sexual.

Bollaín ha sido entrevistada en la alfombra roja por TVE junto al bilbaíno Urko Olazabal, nominado como Mejor Actor, y ambos han sido preguntados por la situación de la lucha contra la violencia sexista en España. La directora ha asegurado que «como sociedad hemos avanzado porque somos más sensibles, pero escenas como las que hemos visto del juez Carretero en el interrogatorio a Elisa Mouliaá demuestran que todavía queda mucho por hacer».

Fue el pasado 20 de enero cuando el incómodo interrogatorio del juez Carretero a la presentadora desató un escándalo mayúsculo. La forma de preguntar a la denunciante, así como el vocabulario empleado y el tono, provocó una ola de protestas que llevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a abrir una diligencia informativa para examinar el comportamiento del magistrado y al Gobierno a afear su actuación. Ya en los Premios Feroz, celebrados hace dos semanas, numerosos artistas del séptimo arte arremetieron contra el juez por su trato vejatorio a la actriz.

Uno de los que congregó más aplausos fue Pedro Almodóvar, que no dudó en criticar abiertamente al juez cuando subió a recoger su premio a mejor dirección. «Los Feroz se caracterizan por eso: si alguien hace mal un trabajo, tiene que aceptar la crítica», afirmó el director. También la actriz Emma Vilarassau tuvo unas palabras para Carretero. «En mi profesión, cuando alguien hace una penosa actuación se le critica y sí señor Carretero, uno se lo come y se calla, que esto es libertad de expresión, coño», espetó tras recoger el galardón a mejor intérprete femenina. Fue más dura antes de la gala cuando los periodistas le preguntaron por el polémico interrogatorio. Aseguró que se sintió «insultada» por su «tono insoportable» y cree que no debería juzgar «más casos de abusos» porque «tiene algo con las mujeres».