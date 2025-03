'Iñaki, ze urrun dago Kamerun', de Zarama, vuelve a sonar en el Festival de Málaga

Asier Urbieta (Errenteria, 46 años) debuta con un largometraje en el que suena el mítico 'Iñaki, ze urrun dago Kamerun', de Zarama. Y ya solo ... por eso merece la pena. Además, este thriller programado en la sección oficial de Málaga fuera de concurso arranca en un territorio muy especial, la Isla de los Faisanes, en la desembocadura del Bidasoa, entre Irun y Hendaia, que una mitad del año administra Francia y la otra España.

Precisamente durante una ceremonia de cambio de jurisdicción aparece un cadáver ahogado en el río. Nosotros cruzamos la frontera para pasar el día en los idílicos San Juan de Luz o Biarritz, sin percatarnos de que hay inmigrantes que mueren en estas aguas o son atropellados en las vías del tren. Una pareja interracial es la protagonista. Viven en Hendaia y, cada vez que atraviesan la muga, a él (Sambou Diaby), a pesar de ser vasco y hablar euskera, le piden los papeles. Ella (Jone Laspiur, Goya revelación por 'Ane') no duda en arrojarse al agua a salvar a un africano en apuros, mientras su chico no reacciona. La relación, como sucedía en 'Fuerza mayor', sufre una quiebra desde entonces.

Tráiler de 'La isla de los faisanes'.

El guion de 'La isla de los faisanes' nace una mañana leyendo el periódico. «Leí que una persona se había ahogado en el Bidasoa, a veinte kilómetros de donde vivo. En 2021 hubo cinco ahogados, tres arrollados por el tren en Urrugne –porque suelen caminar de noche– y una persona se ahorcó porque no podía más», relata el director. Durante el rodaje asistieron a devoluciones en caliente. «Lo que no tiene ningún sentido, porque les devuelven a España aunque ellos no sean de aquí».

Desde los atentados de 'Charlie Hebdo' en 2015, Francia entró en alerta terrorista 4 y el control de las fronteras se intensificó, a pesar de ser Espacio Schengen. «Los controles son ininterrumpidos y hay vallas en el tránsito peatonal. Solo en la Cruz Roja de Irún han estado este año 7.000 personas para pasar la noche», explica Asier Urbieta. La Isla de los Faisanes, el condominio más pequeño del mundo, es un lugar real (en el que nunca ha habido faisanes), pero también metafórico. «Muestra el absurdo de las fronteras», remarca el director, que en los créditos define las 'fronteras' como «líneas invisibles creadas por el ser humano». «Una ficción, algo que hemos inventado y por la que no pueden transitar las personas. ¿Por qué por haber nacido en un territorio tengo más derecho a vivir que otro que no lo ha hecho?».

Ampliar Itziar Ituño y Jone Laspiur en 'La isla de los faisanes'.

La ópera prima de Urbieta, que se estrena en los cines el 25 de abril, posee atmósfera merced a una cuidada fotografía y una música hipnótica. El actor de Zumaia Sambou Diaby, que en la vida real también es bertsolari, es todo un descubrimiento. Los microrracismos que debe sufrir en la vida real se incorporaron al relato: nunca se dirigen hacia él en euskera (como cuando compra la purpurina para hacer de rey Baltasar) y si hay un control policial indefectiblemente le pedirán los papeles. Urbieta realizó una labor de documentación en la que fue crucial la labor del fotoperiodista Gari Garaialde, que lleva cinco años retratando esta emergencia migratoria. «Me abrió las puertas de la red de acogida de Irún y ellos me contaron historias reales que utilizamos en la ficción. También era muy importante rodar en localizaciones reales».

¿Y lo de usar 'Iñaki, ze urrun dago Kamerun' de Zarama? «Venía al pelo para hablar del conflicto de identidad que sufren tanto el personaje como el actor. Es una canción de los 80, cuando se les llamaba 'Iñaki' a los primeros inmigrantes que vinieron a Euskadi. Mientras escribía el guion hubo una polémica tachándola de canción racista, cuando más bien es lo contrario», recuerda Asier Urbieta. ¿Qué espera del paso por el Festival de Málaga? «Me siento un privilegiado porque, para ser una ópera prima, es una película bastante grande y compleja. Málaga es un lugar estupendo para el estreno nacional, un altavoz muy grande para atraer al cine a ver una película en euskera, que no es tan fácil».