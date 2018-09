Yo fui a EGB se va de gira con parada en Bilbao Imagen del concierto de 'Yo fui a EGB' celebrado en Madrid el pasado enero. / El Correo El rentable fenómeno de la nostalgia creado por dos bilbaínos une a grupos de los 80 en una turné que recalará en la capital vizcaína el 23 de marzo OSKAR BELATEGUI Miércoles, 19 septiembre 2018, 22:21

El primer concierto del bilbaíno Jorge Díaz (1971) fue uno de Coz –los de 'Las chicas son guerreras'– en el parque de atracciones de Artxanda. Javier Ikaz (1978) mezcla en en el recuerdo un recital de Enrique y Ana con cuatro años y otro de Torrebruno en el polideportivo de Retuerto. Los artífices del fenómeno 'Yo fui a EGB' saben que pocas cosas espolean más la memoria sentimental que la música. Por eso, tras cuatro libros que han vendido más de 600.000 ejemplares y con casi millón y medio de seguidores en Facebook, el pasado 27 de enero convocaron a nostálgicos de los 80 a un concierto en el Wizink Center de Madrid. El Woodstock de la generación EGB fue un éxito apoteósico. Así que ahora llega una gira que recalará en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Ikaz y Díaz son especialistas en provocar un escalofrío a los cuarentones cada vez que recuperan una bolsa de Pajitas Risi, el envoltorio de un chicle Cheiw o un palito de helado Miko con premio que nunca se cobró. Para esta turné con olor a goma Milán y colonia Chispas han deshibernado a una veintena de nombres que reinaron en Los 40 Principales cuando de verdad eran Principales. A saber: Ana Torroja, Azul y Negro,Danza Invisible, Desireless, Katrina and The Waves, Javier (de Pecos), La Frontera, La Guardia, La Union, Miguel Costas (de Siniestro Total), Nacha Pop, OBK, Olé Olé, Pecos, Pino D'Angio, Ricchi e Poveri, Samantha Fox, Seguridad Social, Spagna, Tennessee, The Refrescos, Toreros Muertos, Viceversa y alguna sorpresa más.

La nostalgia es un formidable motor comercial que abarca desde 'Stranger Things' a la ropa de Adidas. 'Yo fui a EGB' saltó pronto de Facebook y Twitter para convertirse en un fenómeno editorial y en uno de los libros más regalados en este país. Después vino el juego de mesa, un concurso televisivo, una agenda... El tour arrancará el 15 de diciembre en Zaragoza y el 26 de enero volverá al WiZink Center de Madrid. Al Pabellón Bilbao Arena llegará el 23 de marzo. La entradas estarán disponibles desde el próximo 25 de septiempre en la web yofuiaegbblagira.com, a un precio de 31,90 euros.

Serán cinco conciertos con más de treinta artistas y un público estimado de más de 60.000 personas. Las actuaciones estarán acompañadas de shows «que evocarán los personajes y películas más míticos de esta época, como 'Dirty Dancing', 'Grease', Michael Jackson y Queen». Carlos Latres repetirá como presentador junto al combinado de DJ DreamTeam, formado por Toni Peret, Jose María Castells y Quique Tejada, como animadores en algunos momentos. Ellos son los creadores de míticas sagas de discos como Max Mix, Máquina Total, Lo + Duro o Bolero Mix entre muchos otros. En la presentación de la gira ayer en Madrid no faltaron Sugus, Panteras Rosas, sobres de Tang y cuadernillos de caligrafía Rubio.